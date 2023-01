++ Kein Geld für Fastnachter ++ Kalter Morgen ++ Missbrauchsprozess ++

Was ist in der vergangenen Nacht und am Wochenende in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Kein Geld vom Land für Fastnachter

So wird heute das Wetter

Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz 6:11 Uhr Kein Geld vom Land für Fastnachter Wegen der gestiegenen Anforderungen an die Sicherheitsvorkehrungen und die damit verbundenen hohen Kosten sind in Rheinland-Pfalz schon etliche Fastnachtsumzüge abgesagt worden. Gestern Abend stellte Innenminister Michael Ebling (SPD) klar: Das Land wird den Fastnachtsvereinen im Land keine Zuschüsse geben, damit sie die behördlichen Sicherheitsauflagen finanzieren können. Darüber berichtete SWR1 RLP am 24. Januar 2023 um 6:00 Uhr 6:03 Uhr So wird heute das Wetter Auch heute Nacht hatten wir wieder Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. Deshalb Achtung: Die Straßen können glatt sein. Im Tagesverlauf ist es oft neblig, es zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei -1 bis 4 Grad und bleibt es trocken. Im Bergland wird teilweise die Null-Grad-Marke nicht geknackt. Video herunterladen (5,3 MB | MP4) 6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In diesem Jahr haben wir schon etliche Male über gesprengte Geldautomaten berichtet. Nun hat Innenminister Michael Ebling (SPD) die rheinland-pfälzischen Banken und Sparkassen zu einem Gespräch eingeladen. Es geht darum, wie die Geldautomaten besser abgesichert werden könnten. Vor dem Landgericht in Trier muss sich ein 66-jähriger Mann aus dem Vulkaneifelkreis wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich zwischen 1999 und 2002 in mehr als 140 Fällen an der damals minderjährigen Tochter seiner geschiedenen Ehefrau vergangen zu haben. In Zweibrücken berät der Bauauschuss heute Nachmittag über die mögliche Erweiterung des Fashion Outlets. Es geht um eine Baufläche, die nach bisherigen Planungen für Parkplätze vorgesehen war, jetzt aber möglicherweise komplett dem Ausbau des Outlets zugutekommen könnte. 6:00 Uhr Guten Morgen, Rheinland-Pfalz! Guten Morgen an diesem winterlichen Dienstag. Ich bin Torsten Nenner und halte euch heute Morgen wieder mit dem Wichtigsten aus Rheinland-Pfalz (und ein bisschen aus der Welt) auf dem Laufenden.