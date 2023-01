++ Weltweite Störung bei Microsoft ++ Landtag: Schuldenübernahme? ++ Vermehrt illegale Müllentsorgung ++

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:58 Uhr Weltweite Probleme bei Microsoft Vielleicht habt ihr es auch gemerkt: Heute morgen zicken die Microsoft-Programme. Grund ist eine weltweite Störung bei Microsoft. Die hat zu einem Ausfall zahlreicher Dienste des Software-Konzerns geführt. Dazu gehören auch Programme wie Teams und Outlook. Microsoft bestätigte, dass die Netzwerk-Infrastruktur weltweit gestört ist. An einer Lösung werde gearbeitet, hieß es auf der entsprechenden Webseite des Konzerns.

9:52 Uhr Oje, Mainz 05 So, der Blick auf euer Voting zum Spiel in der ersten Fußball-Bundesliga heute Abend zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund zeigt ein doch recht deutliches Bild. Die Mehrheit von Euch glaubt, die schlechte Mainzer Heim-Bilanz gegen den BVB wird anhalten und die 05er werden verlieren. Gegen 20:15 werden wir es genau wissen!

9:42 Uhr Etwas "tierisches" zum Schluss Bevor wir gleich noch auf euren Tipp zum Spiel von Mainz 05 am Abend gegen Borussia Dortmund schauen, geht unser Blick in die Schneifel. Dort sind in einem Moor bei Ormont erstmals in Rheinland-Pfalz zwei sehr seltene Tierarten nachgewiesen worden: Der Sumpffieberkäfer und die Moor-Zwergspinne. Bislang war nur bekannt, dass sie in kalten und feuchten Mooren in den Bergen leben. Na dann: Herzlichen Willkommen in unserem schönen Rheinland-Pfalz!

9:15 Uhr Kostenlose Bahntickets anlässlich des Élysée-Vertrag-Jubiläums Das ist mal eine schöne Nachricht: Anlässlich des Jubiläums der deutsch-französischen Freundschaft gibt es im Sommer 60.000 kostenlose Fahrkarten, mit denen junge Menschen aus Deutschland und Frankreich das jeweilige Nachbarland erkunden können. Das ist auf dem deutsch-französischen Ministertreffen vereinbart worden, wie der Élyséepalast jetzt mitteilte. Die genauen Modalitäten sind noch unklar. Vor 60 Jahren wurde der Élysée-Vertrag zur Aussöhnung der beiden einstigen Kriegsgegner unterzeichnet. Er gilt bis heute als Grundlage für die deutsch-französische Freundschaft.

8:58 Uhr Zahl der Schnakenbekämpfer am Oberrhein wird erhöht Die Stechmückenbekämpfer am Oberrhein, organisiert in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), beraten heute in Rastatt über die Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke. Das Insekt hatte sich im vergangenen Jahr am Oberrhein spürbar vermehrt.

8:17 Uhr Der grüne Komet ist im Anflug Jetzt schauen wir mal etwas zurück. Genauer gesagt: 50.000 Jahre zurück! Denn zu dieser Zeit spielte sich am Himmel ein besonderes Lichtspektakel ab: Ein grüner Komet flog an der Erde vorbei. Seitdem war er nicht mehr zu sehen. Aber jetzt, Ende des Monats bis in den Februar hinein, lässt sich der grüne Komet wieder mal blicken. Also: haltet Ausschau. Auf unserem Instagram-Kanal haben wir ein paar Tipps zusammengestellt, wo ihr hinschauen müsst: Der grüne Komet

7:39 Uhr Mit dem Kinderbild zum Rausch - JVA Wittlich kämpft gegen Drogenschmuggel Es ist fast nicht zu glauben. Die Justizvollzugsanstalt in Wittlich kämpft vermehrt gegen den Schmuggel von Drogen in die Anstalt. So weit so gut. Mit einem Scanner haben die JVA-Beschäftigten auch schon so einige Schmuggel-Kanäle geschlossen. Doch die Methoden, wie Häftlinge an Drogen kommen wollen, werden immer perfider. Da wird auch mal ein gemaltes Kinderbild genutzt, um sich zu berauschen. Außerhalb der Gefängnismauern werden synthetische Drogen auf das Blatt Papier geträufelt - und später in der JVA vom Empfänger geraucht. Die ganze Geschichte haben meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Koblenz recherchiert: Wittlich Kriminalität im Strafvollzug JVA Wittlich erfolgreich mit Drogenscanner Immer wieder wird versucht synthetische Drogen ins Wittlicher Gefängnis zu schmuggeln. Die JVA bekommt das Problem aber zunehmend in den Griff - auch dank moderner Technik.

7:17 Uhr Eure Meinung ist gefragt: Mainz 05 - Borussia Dortmund Wir werden sportlich an diesem Morgen! Aber erstmal nur passiv. In der ersten Fußball-Bundesliga empfängt der FSV Mainz 05 heute Abend Borussia Dortmund. Von den vergangenen zehn Heimspielen gegen den BVB konnten die 05er nur eins gewinnen. 2014 war das. Die Torschützen beim 2:0 damals: Shinji Okazaki und Matthias Ginter per Eigentor. Ansonsten gab es acht Niederlagen und ein Unentschieden. Was meint ihr: Wie geht das Spiel aus? Stimmt ab! Gerne auch, wenn ihr sonst eher mit dem FCK fiebert. Mainz 05 - Borussia Dortmund: Wie geht's aus?

6:57 Uhr Weiterhin Probleme auf Bahnstrecke nach Paris Wegen des Brandes im Pariser Bahnhof Gare de l'Est müssen Bahnreisende aus RLP kommend auch heute noch mit Problemen rechnen. Nach Angaben der Deutschen Bahn fallen im Laufe des Tages immer wieder Züge auf der Strecke von Kaiserslautern nach Paris aus, betroffen seien davon hauptsächlich ICE-Verbindungen. Am Pariser Ostbahnhof hatte gestern ein Feuer im Stellwerk zu massiven Problemen geführt. Wie die französische Bahn SNCF mitteilte, soll es sich um Brandstiftung gehandelt haben.

6:43 Uhr Entscheidung in Berlin zu Leopard-Panzern für die Ukraine offenbar gefallen Schauen wir nochmal etwas genauer nach Berlin. Da hat sich die Bundesregierung nach längerem Zögern und viel Kritik offenbar auf die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine verständigt. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll die Entscheidung heute verkündet werden. Anderen Ländern soll die Ausfuhr solcher Panzer auch genehmigt werden. Mehr dazu findet ihr bei den Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau.

6:27 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich am Mittag in einer Regierungsbefragung den Abgeordneten im Bundestag. Wichtigstes Thema dürfte die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine sein. Die Bundesregierung will nun offenbar Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll die Entscheidung heute verkündet werden. Die Kabs kommt zu ihrer Jahrestagung zusammen. Kabs, das ist die Abkürzung für Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage. Einer der Schwerpunkte der Tagung ist das weitere Ausbreiten der Asiatischen Tigermücke. In der Kabs mit Sitz in Speyer sind mehr als 90 Kommunen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen vereint. Bei der Handball-WM in Polen trifft die deutsche Mannschaft am Abend (20:30 Uhr) im Viertelfinale auf Olympiasieger und Rekordchampion Frankreich. "Es hört sich vielleicht martialisch an, aber wir müssen um unser Leben spielen, denn natürlich wollen wir weiterkommen", sagt Youngster Juri Knorr vor dem Klassiker. Aus Sicht von Bundestrainer Alfred Gislason sind die Franzosen der "schwerstmögliche Gegner".

6:18 Uhr Die aktuelle Verkehrslage Und hier der schnelle Blick auf die Verkehrslage heute morgen: Bislang scheint alles relativ ruhig zu sein. Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:10 Uhr So wird heute das Wetter Wolken, Nebel und kaum Sonne: Auch heute zeigt sich der Januar in Rheinland-Pfalz von seiner grauen Seite. Regen soll aber keiner fallen. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 0 und 5 Grad. Video herunterladen (5,2 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der rheinland-pfälzische Landtag kommt in Mainz zusammen. Wichtigstes Thema ist die Entschuldung der Kommunen. Die Städte, Gemeinden und Kreise sollen von der Hälfte ihrer Altschulden befreit werden. Das sogenannte Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz soll heute vom Plenum verabschiedet werden. Die BARMER stellt an diesem Mittwoch ihren Zahnreport vor. Was man schon weiß: Entgegen dem Trend in anderen Bundesländern hat die Zahngesundheit der Menschen in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren laut BARMER abgenommen. Englische Woche in der Fußball-Bundesliga: Mainz 05 empfängt um 18:30 Uhr zum Ende der Hinrunde Borussia Dortmund. Am Wochenende hatten die 05er am ersten Spieltag nach der WM-Winterpause ein 1:1 beim VfB Stuttgart geholt. Die Dortmunder lieferten sich gegen den FC Augsburg eine wilde Partie und gewannen am Ende 4:3. Merkt euch das Thema Fußball, ich komme später nochmal darauf zurück.