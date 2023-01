Insekten als Nahrungsmittel - das müssen Sie beachten

Am Morgen gab es weltweite Netzwerk-Störungen bei Diensten des Softwarekonzerns Microsoft, vor allem bei Teams und Outlook. Es habe an einer neuen Netzwerk-Konfiguration gelegen. Das Problem sei behoben. Aber was bedeutet die Abhängigkeit von Microsoft für uns?

Ralf Caspary im Gespräch mit Prof. Dennis-Kenji Kipker, Universität Bremen