Wer wird neuer Oberbürgermeister? Am 12. Februar wählen die Menschen in Kaiserslautern ihr neues Stadtoberhaupt. Schon vorher haben Sie die Chance, die Kandidierenden und ihre Wahlziele besser kennenzulernen.

Am kommenden Donnerstag, 26. Januar, wird im SWR Studio in Kaiserslautern über das diskutiert, was die Stadt derzeit bewegt - wie zum Beispiel die Themen Sicherheit und Haushalt. Mit dabei im Emmerich-Smola-Saal werden die sieben Kandidatinnen und Kandidaten sein:

Beate Kimmel (SPD), Anja Pfeiffer (CDU), Tobias Wiesemann (Grüne), Thomas Kürwitz (Unabhängiger Kandidat), Katharina Welsh-Schied (Unabhängige Kandidatin), Evangelos Karanikas (Unabhängiger Kandidat) und Rainer Rocholl (dieBasis).

Oberbürgermeister-Kandidaten in Kaiserslautern stellen sich vor

Moderiert wird der Diskussionsabend von Susanne Kimmel und Jochen Voß, die beide auch Redakteure im SWR Studio Kaiserslautern sind. Sie werden den Anwärtern auf den OB-Sessel auf den Zahn fühlen: Was ist ihre Motivation für den Job, was wollen sie für die Stadt erreichen und wie wollen sie Kaiserslautern für die Zukunft fit machen?

Diskussionsrunde mit OB-Kandidaten live ab 18 Uhr

Diese und viele andere Fragen sollen bei der Diskussionsrunde geklärt werden. Der Eintritt zur Veranstaltung im SWR Studio Kaiserslautern ist frei, eine Anmeldung per Mail an kaiserslautern@swr.de ist aber nötig. Außerdem wird die Veranstaltung hier in diesem Artikel live ab 18 Uhr übertragen.