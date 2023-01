Das müssen Sie zur OB Wahl in Kaiserslautern wissen

per Mail teilen

Kaiserslautern wählt am 12. Februar ein neues Stadtoberhaupt. Hier alle Infos zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters bzw. der neuen Oberbürgermeisterin.

Wann ist die OB Wahl in Kaiserslautern?

Die neue Oberbürgermeisterin bzw. der neue Oberbürgermeister wird am 12. Februar 2023 gewählt.

Wer gewinnt die OB Wahl in Kaiserslautern?

Es gewinnt diejenige Kandidatin bzw. derjenige Kandidat, die/der am 12. Februar die absolute Mehrheit der Stimmen (also mehr als 50 %) hat. Sollte die niemand erreichen, wird es eine Stichwahl geben.

Wann ist die Stichwahl zur OB Wahl in Kaiserslautern?

Sollte es eine Stichwahl geben, findet diese am 26. Februar statt.

Wer tritt zur Wahl an?

Zur Wahl treten an: Beate Kimmel (SPD), Anja Pfeiffer (CDU), Tobias Wiesemann (Grüne), Thomas Kürwitz (Unabhängiger Kandidat), Katharina Welsh-Shied (Unabhängige Kandidatin), Evangelos Karanikas (Unabhängiger Kandidat), Rainer Rocholl (Die Basis).

Wie viele Stimmen habe ich?

Sie haben bei der OB Wahl in Kaiserslautern eine Stimme.

Wann beginnt die Amtszeit des neuen OB in Kaiserslautern?

Die Amtszeit des amtierenden Oberbürgermeisters Klaus Weichel (SPD) endet am 31. August 2023.Im September übernimmt der oder die neue.

Wie beantrage ich für die OB Wahl in Kaiserslautern Briefwahl?

Seit dem 2. Januar können Sie Briefwahl per E-Mail beantragen: wahlen@kaiserslautern.de. In der Mail geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen, die Anschrift und das Geburtsdatum an.

Ab dem 16. Januar kann die Briefwahl online beantragt werden. Der Zugang ist auch über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung erreichbar.

Ab dem 18. Januar können Sie im Briefwahlbüro des Bürgercenters Ihre Briefwahlunterlagen auch persönlich beantragen und abholen. Dort können Sie auch schon direkt wählen.

Alle Infos zur Briefwahl finden Sie auch hier.

Bis wann müssen meine Briefwahlunterlagen im Rathaus sein?

Ihre Unterlagen müssen bis zum Wahltag um 18 Uhr im Kaiserslauterer Rathaus vorliegen.

Kann ich auch im Rathaus wählen?

Ab dem 18. Januar können Sie auch direkt im Rathaus wählen. Dazu müssen Sie dort Briefwahl beantragen und können dann direkt wählen.

Wie kann ich die Kandidaten zur OB Wahl in Kaiserslautern kennen lernen?

Das SWR Studio Kaiserslautern veranstaltet am Donnerstag, 26. Januar, um 18 Uhr eine Podiumsdiskussion. Alle Kandidatinnen und Kandidaten haben zugesagt. Sie können im SWR Studio live dabei sein. Reservieren Sie Ihren Platz unter kaiserslautern@swr.de. Die Veranstaltung wird auch gestreamt.

Wie ist die letzte OB Wahl in Kaiserslautern ausgegangen?

Im Jahr 2014 hat Klaus Weichel (SPD) die Wahl gewonnen. Er kam auf 53,58 %. Nico Welsch (CDU) erreichte 41,00%, Achim Bertram (FDP) 5,42 %.