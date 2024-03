Der Frühling ruft, Mal wieder Bahnstreik, Tag der Mülltrennung

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Macht's gut und bis morgen! Es ist 10 Uhr und das bedeutet: Der Morgen-Ticker ist für heute zu Ende. Aber keine Sorge, wichtige Nachrichten aus Rheinland-Pfalz gibt's weiterhin bei uns in Web, App und auf Social Media. Morgen begrüße ich euch hier wieder um 6 Uhr an gleicher Stelle. Habt bis dahin eine gute Zeit und bis morgen!

9:46 Uhr Reifen angekettet und Lösegeld gefordert Also dieses Gerechtigkeitsempfinden scheint mir doch ein wenig weit hergeholt zu sein. Oder ging es am Ende doch nur um die Kohle? Die Polizei in Kaiserslautern jedenfalls musste im Musiker-Viertel ausrücken, weil ein Mann einen losen Reifen an das Auto einer 59-Jährigen gekettet hatte. Nach Angaben der Polizei war der Täter der Ansicht, dass die Frau am Straßenrand falsch geparkt hatte. Er hatte neben der Kette auch eine Nachricht hinterlassen, auf der er ein dreistelliges Lösegeld forderte, bevor er die Kette wieder abmachen würde. Die Beamten befreiten das angekettete Auto von seiner Fesselung und nahmen eine Anzeige gegen den 48-jährigen Verursacher auf. Wegen des Verdachts auf Nötigung wird jetzt gegen den Mann ermittelt. Sendung am Do. , 7.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

9:32 Uhr Neue Regeln fürs Bäume fällen Achtung, aufgepasst! Der Stadtrat in Trier hat eine Baumschutzsatzung beschlossen. Danach dürfen Bäume, die einen Stammumfang von mindestens 80 Zentimetern haben, nicht mehr einfach gefällt werden. Was das bedeutet? Hier könnt ihr es nachhören.

9:20 Uhr Wie haltet ihr es mit dem Spargel? Spargel bewegt die Gemüter, und das bewegt euch offenbar. So sieht es zumindest bei uns auf Facebook aus. Da wird munter diskutiert über Preise, Geschmack und Vorlieben beim Verzehr. Denn bis Ostern sind es zwar noch über drei Wochen, aber er ist trotzdem schon zu haben, so in der Pfalz. Früh, wie seit Jahren nicht mehr. Was haltet ihr vom Spargel? Schreibt es uns in die Kommentare! Spargelfans aufgepasst, es geht schon wieder los! Die ersten Spargelspitzen recken ihre Köpfe Richtung Pfälzer Himmel.Posted by SWR Aktuell on Wednesday, March 6, 2024

9:04 Uhr Zeitreise! Das war am 7. März... ...2023: In Frankreich stellen sich bei landesweiten Streiks und Protesten knapp 1,3 Millionen Menschen der Rentenreform der Regierung entgegen. Eines der zentralen Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron sieht vor, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. ...2014: Bundespräsident Joachim Gauck entschuldigt sich bei einem Staatsbesuch in Griechenland im nordwestgriechischen Dorf Lingiades für deutsche Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs. ...2009: Weltmeisterin Maria Riesch aus Garmisch-Partenkirchen macht den ersten deutschen Gesamtsieg in der Ski-Slalom-Weltcupwertung seit Rosi Mittermaier 1976 vorzeitig perfekt. ...2004: In Hagen (Nordrhein-Westfalen) wird das 98 Meter hohe Sparkassenhochhaus ("Langer Oskar") gesprengt. Nie zuvor war ein so hohes Gebäude in Europa mitten in einer Großstadt gesprengt worden. Die spektakuläre Sprengung des 21 Etagen hohen Gebäudes mitten in der Hagener Innenstadt wurde von mehreren zehntausend Zuschauern betrachtet. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / AP Photo | MARTIN MEISSNER ...1999: Fast 75 Jahre nach ihrem Tod wird die Deutsche Anna Schäffer aus Mindelstetten in Oberbayern von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen.

8:50 Uhr Special Olympics Rheinland-Pfalz 2025 in Mainz Die größte Sportveranstaltung im Land für Menschen mit und ohne geistige Behinderung, die Special Olympics werden nächstes Jahr in Mainz abgehalten. Eintausend Sportler werden daran teilnehmen, so das Organisationskomitee. Unser Reporter Jürgen Wolff aus dem Studio Mainz weiß mehr:

8:39 Uhr Auto in der Mosel – Besitzerin meldet sich Ups, was schwimmt denn da in der Mosel? Ein Auto hat in dem Fluss für einen Großeinsatz von Rettungskräften in Cochem gesorgt. Anwohner hatten gemeldet, dass ein Wagen in der Mosel trieb. Zunächst war nicht klar, ob sich darin noch Menschen befanden. Das Auto wurde dann mit einem Kran aus der Mosel geholt. Kurz danach kam eine französische Urlauberin auf die Polizeiwache, der das Auto gehört. Sie hatte beim Parken vermutlich die Bremse nicht angezogen. Sendung am Do. , 7.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

8:26 Uhr Stalkender Nachbar muss vor Gericht Hm, das ist eine richtig unangenehme Geschichte: Ein Mann muss sich am Vormittag vor dem Mainzer Amtsgericht wegen Stalking verantworten. Opfer soll seine Nachbarin gewesen sein, die im gleichen Mehrfamilienhaus lebt. Den Ermittlungen nach hat er nicht akzeptiert, dass sie kein Interesse an ihm hat. Er soll sie daraufhin beschimpft und Briefe aus ihrem Briefkasten gestohlen haben. Außerdem soll er mit einer Taschenlampe nachts in den Garten der Frau geleuchtet haben. Daraufhin wurde gegen ihn ein Ansprech- und Näherungsverbot verhängt. Da er dagegen verstoßen haben soll, steht er nun vor dem Mainzer Amtsgericht. Sendung am Do. , 7.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

8:17 Uhr Bahnstreik: "Ich find's zum..." Mal wieder Bahnstreik - unser Reporter Constantin Pläcking hatte Passanten am Koblenzer Bahnhof gefragt, wie sie es so finden. Die Begeisterung ist, sagen wir mal so: überschaubar. Aber hört selbst:

7:42 Uhr 7. März ist Tag der Mülltrennung Hättet ihr's gewusst? Heute ist Tag der Mülltrennung. Das Datum spielt an auf die Einführung der Abfalleimerpflicht für Privathaushalte im Jahr 1884 in Paris. Passend zum "Ehrentag" des Mülls haben wir ein kleines Quiz für euch vorbereitet, um euer Wissen rund ums Thema Mülltrennung zu testen: Müllmythen: Welche dieser Aussagen ist falsch? Joghurtbecher müssen nicht abgespült werden, bevor sie in den Müll kommen Papier gehört nicht immer in den Papiermüll Alte Zahnbürsten gehören nicht in die gelbe Tonne, sondern in den Restmüll Keine der Aussagen ist falsch irrelevant: Joghurtbecher müssen nicht abgespült werden, bevor sie in den Müll kommen

irrelevant: Papier gehört nicht immer in den Papiermüll

irrelevant: Alte Zahnbürsten gehören nicht in die gelbe Tonne, sondern in den Restmüll

richtige Antwort: Keine der Aussagen ist falsch Die gegebene Antwort ist Wir haben euch ein bisschen ausgetrickst: Keine der Aussagen ist falsch. Joghurtbecher müssen tatsächlich nicht abgespült werden, bevor ihr sie in den Müll werft - es genügt, wenn sie gut ausgelöffelt sind. Papier gehört tatsächlich nicht immer in den Papiermüll - Kassenbons zum Beispiel gehören in den Restmüll. Und alte Zahnbürsten gehören - auch wenn sie aus Plastik sind - nicht in die gelbe Tonne, sondern in den Restmüll - denn sie sind ein Wegwerfprodukt.

7:19 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Pendler aufgepasst! Seit der Nacht wird der Personenverkehr der Deutschen Bahn bestreikt. Es wird laut Deutscher Bahn zu starken Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr kommen. Der Streik soll bis Freitag um 13 Uhr andauern. Alles Infos aus RLP zum Streik findet ihr hier. Heute wird aber nicht nur bei der Bahn gestreikt, sondern auch bei der Lufthansa. Die Gewerkschaft ver.di hat das Bodenpersonal der Lufthansa für Donnerstag und Freitag zum Streik aufgerufen. Von dem Streik sind der Lufthansa zufolge deutschlandweit mehr als 200.000 Passagiere betroffen. Sie müssen sich auf Verspätungen und Ausfälle gefasst machen. Falls ihr dazu gehört, hier ein Überblick, was ihr jetzt tun könnt und was eure Rechte sind. Im Prozess gegen einen 17-Jährigen nach dem tödlichem Faustschlag auf einem Fußballplatz in Frankfurt werden heute die Plädoyers gehalten und es könnte ein Urteil fallen. Die Auseinandersetzung hatte sich während eines Jugendturniers am Pfingstsonntag 2023 ereignet. Nach Abpfiff war es laut Anklage zu einer Schlägerei zwischen den französischen und deutschen Spielern gekommen. Zunächst soll der Angeschuldigte einen anderen Spieler geschlagen haben, anschließend soll er dem 15-Jährigen Opfer einen tödlichen Schlag gegen den Hals versetzt haben. Der Vorwurf gegen den Angeklagten lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge.

6:45 Uhr So ist die Lage auf den Straßen Wo immer ihr heute morgen hin müsst: Ich wünsche euch eine gute und sichere Fahrt! Wie es aktuell auf den Straßen in Rheinland-Pfalz ausschaut, seht ihr in unserer Verkehrsübersicht: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:30 Uhr Drei Katzen vor Brand gerettet Und hier ist sie, die erste richtige Good News für heute, und das auch noch mit Cat Content: In Frankenthal sind nämlich drei Katzen bei einem Wohnungsbrand gerettet worden. In der Wohnung befanden sich keine Menschen, niemand wurde bei dem Feuer verletzt, wie die Feuerwehr gestern Abend mitteilte. Ursache für das Feuer war eine brennende Mikrowelle. Die Einsatzkräfte retteten die drei Katzen aus der verrauchten Wohnung und löschten das Feuer. Frankenthal Brand in Frankenthal Brennende Mikrowelle: Feuerwehr Frankenthal rettet drei Katzen Die Feuerwehr hat in Frankenthal drei Katzen aus einer sehr verrauchten Wohnung gerettet. Ursache für das Feuer war eine brennende Mikrowelle. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:16 Uhr So wird das Wetter heute Der Frühling ruft immer lauter - zumindest heute in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz: Am Vormittag ist es im Westen noch etwas bewölkt, aber am Nachmittag gibt es auch dort wie im ganzen Land viel Sonnenschein mit lockeren Wolkenfeldern. Auch morgen hält das frühlingshafte, milde Wetter noch weiter an. Also, genießen! Der Samstag und vor allem der Sonntag wird deutlich durchwachsener... Video herunterladen (25,8 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz RLP-Innenminister Michael Ebling (SPD) informiert heute in Koblenz über die Zukunft der Notfall- und Rettungsmedizin und den aktuellen Umsetzungsstand am Beispiel Rheinland-Pfalz. Die Pressekonferenz findet statt im Rahmen des diesjährigen Deutschen Interdisziplinären Notfallkongresses (DINK) am 7. und 8. März unter dem Titel "gemeinsam. leben. sichern.". Am Trierer Landgericht wird heute der neu aufgerollte Prozess um die Amokfahrt fortgesetzt. Der Prozess muss deshalb neu verhandelt werden, weil der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichts Trier vom August 2022 in Teilen aufgehoben hatte. Das Gericht muss sich nun noch einmal mit der Schuldfähigkeit des Angeklagten befassen. Der neu aufgerollte Prozess könnte bis Anfang Mai dauern. Am Pfalztheater in Kaiserslautern feiert heute das Politstück "Der Reichsbürger" Premiere. Das Autorenduo Annalena und Konstantin Küspert macht sich in seinem Stück auf die Suche nach den Hintergründen dieser Bewegung und stellt die Frage: Wie viel Reichsbürger steckt in uns?