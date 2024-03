Brennende Mikrowelle: Feuerwehr Frankenthal rettet drei Katzen

Die Feuerwehr hat in Frankenthal drei Katzen aus einer sehr verrauchten Wohnung gerettet. Ursache für das Feuer war eine brennende Mikrowelle.

Wie die Feuerwehr Frankenthal mitteilte, waren die Einsatzkräfte am Mittwoch zu einer Wohnung in Frankenthal gerufen worden, weil es in einem Mehrfamilienhaus qualmte. Rauchmelder hatten angeschlagen. Da niemand öffnete, brach dei Feuerwehr die Wohnungstür auf und durchsuchte die Räume mit Atemschutzgeräten. Die Bewohner waren nicht zu Hause, dafür aber ihre drei Katzen. Der Einsatzleiter sagte: "Glücklicherweise waren die Tiere sehr zutraulich und konnten leicht einfach hochgenommen und hinausgetragen werden."

Glücklicherweise waren die Tiere sehr zutraulich und konnten leicht einfach hochgenommen und hinausgetragen werden.

Katzen konnten dem Rauch entgehen

Die Tiere hätten auch keinen Schaden davongetragen. Der Qualm hatte sich noch nicht zu sehr ausgebreitet und waberte noch an der Decke. Die Katzen hatten sich instinktiv am Boden aufgehalten, wo die Luft noch recht klar war. Dadurch dass die Nachbarn so schnell die Feuerwehr gerufen hatte, war der Schaden auch recht gering.

Katzenbesitzer erleichtert

Die Ursache für den Qualm war in der Küche. Eine Mikrowelle war aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Sie wurde gelöscht und ins Freie gebracht. Während des Einsatzes kamen laut Feuerwehr die Bewohner der Wohnung zurück und nahmen überglücklich ihre unverletzten Haustiere in Empfang. Nachdem die Wohnung gründlich entraucht und das zerstörte Schloss von der Feuerwehr repariert war, konnten die menschlichen und tierischen Bewohner zurück in ihr Heim, so die Feuerwehr.

Mikrowellen brennen selten

Mikrowellen geraten nach Angaben des Feuerwehr-Einsatzleiters äußerst selten von allein in Brand. In all den Jahren, in denen er bei der Feuerwehr ist, habe er das noch nie erlebt. Bei alten Fernsehern käme es öfter vor, dass das Netzteil überhitzt, oder das Mehrfachsteckdosen schmoren, weil zu viel Leistung abgegriffen wird.