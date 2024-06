Bei der Europawahl in Rheinland-Pfalz haben die Ampelparteien SPD und Grüne herbe Verluste eingefahren. Die CDU holte zwar die meisten Stimmen, richtig stark ist aber auch sie nicht, meint Dirk Rodenkirch.

Ein echter Tiefschlag für die rheinland-pfälzische Ampel. Sozusagen eine schmerzhafte Rechts-Links-Kombination der Unzufriedenen, die SPD und Grüne bei der Europawahl deutlich in die Knie gehen lässt. Die rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten taumeln auf einen neuen Tiefststand, die Grünen werden stimmenmäßig fast halbiert.

Die lachenden Gewinner heißen AfD und BSW. Auch bei der Kommunalwahl ist die AfD in Großstädten wie Ludwigshafen und Kaiserslautern sowie anderen Teilen der Pfalz wohl ganz vorne mit dabei. Ein Armutszeugnis für die Ampel, dass so viele Leute im Land lieber ihr Kreuz bei einer Partei mit rechtsextremen Tendenzen oder der One-Woman-Show machen - dem Bündnis Sahra Wagenknecht.

Gewinnt die AfD junge Wähler auf TikTok?

Und auch die Zukunft sieht bedenklich aus für die anderen Parteien. Jede Menge Jungwähler schlagen sich auf die Seite der AfD, weil die nämlich TikTok kann. Sie ist also dort, wo sich die Jugend informiert. Während die Ortsvereine der anderen immer noch versuchen, sich in der Dorfschenke zu vernetzen. In dieser Kategorie ist auch der offizielle Europawahlsieger in Rheinland-Pfalz ganz vorn. Die CDU holt ihre Stimmen vor allem bei Menschen über 60. Bei den über 70-Jährigen ist sie die absolute Nummer 1.

Dirk Rodenkirch, SWR Redaktion Landespolitik ARD-Hauptstadtstudio/Jens Müller

Die CDU und die Ampelparteien haben dasselbe Problem: Seit Jahren profitieren sie vor allem von der Schwäche des jeweils anderen. Fortschrittliche Politik - die junge wie ältere Menschen begeistert - bleibt dabei Mangelware. Auf Dauer wird das aber kaum reichen, um die Angriffe von ganz rechts und links abzuwehren.