Wie gefährlich ist die Corona-Lage im Herbst 2022 in Rheinland-Pfalz?

Nach der Entspannung im Spätsommer steigen die Corona-Zahlen wieder deutlich an. Was wird der Herbst bringen? Politiker und Wissenschaftler erwarten mehr Neuinfektionen, aber weniger schwere Fälle.

Entspannung auf der einen - Anspannung auf der anderen Seite: Die aktuelle Corona-Lage wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Maskenloses Feiern in vollen Festzelten auf der einen Seite, weiter viel Vorsicht auf der anderen. So ist die aktuelle Lage.

Der abgelaufene Sommer wird vielen Menschen in Rheinland-Pfalz in guter Erinnerung bleiben: viel Sonne, kaum Corona-Maßnahmen. Mit ganz wenigen Ausnahmen mussten Masken nur auf freiwilliger Basis getragen werden, Zugangsbeschränkungen gab es so gut wie gar nicht. Gastronomie und Tourismus verzeichneten gegenüber 2021 deutliche Zuwächse. Auch zahlreiche Feste konnten wieder gefeiert werden.

Doch auch das Coronavirus breitete sich über den Sommer immer weiter aus. Von Mai bis Mitte Juli stieg die Zahl der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz an, erst danach gab es eine Entspannung. Auffallend war auch, dass im Vergleich zu den beiden Vorjahren deutlich ungefährlichere Virus-Varianten verzeichnet wurden. So stieg zwar auch die Zahl der Menschen, die wegen Corona auf der Intensistation behandelt werden musste - erreichte aber längst nicht die Werte der beiden vergangenen Winter.

Nachdem die Sommer-Welle im August deutlich abgeebbt ist, registrieren die Behörden nun wieder eine signifikante Steigerung der relevanten Werte. So hat sich die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz im Verlauf zuletzt fast verdoppelt, auch die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen ist deutlich angestiegen - zuletzt auf 8.832 am Freitag (7.10.).

Dazu kommt, dass die Dunkelziffer nach Angaben vieler Experten derzeit extrem hoch ist - weil viel weniger getestet werde. Und auch die Lage in den Kliniken im Land wird wieder etwas angespannter: So nahmen im Wochenvergleich die Covid-Fälle auf den Normal- und Intensivstationen der Krankenhäuser zu, bewegen sich aber noch weit unter den Höchstwerten für Rheinland-Pfalz.

Um die Corona-Lage besser überwachen zu können, hat das Land Rheinland-Pfalz am Donnerstag mit einer flächendeckenden Analyse von Abwasser begonnen. Dafür werden mehrmals pro Woche Proben aus 14 Klärwerken genommen. Die Klärwasserproben sollen dann in einem Labor auf ausgeschiedene Coronaviren analysiert werden. Mit diesem Frühwarnsystem könne die Landesregierung ab Mitte Oktober sagen, ob die Verbreitung von Corona stagniert oder exponentiell steigt, hieß es. Zudem könne anaysiert werden, welche Corona-Variante vorherrschend ist.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht Deutschland vor der drohenden nächsten Corona-Welle gut gewappnet. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das im Griff haben werden", sagte der SPD-Politiker. Lauterbach betonte aber auch: "Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle." Er forderte die Länder angesichts steigender Infektionszahlen auf, rechtzeitig neue Regeln wie eine Maskenpflicht in Innenräumen zu erlassen.

Sein rheinland-pfälzischer Amtskollege Clemens Hoch (SPD) sieht den Zeitpunkt für Anpassungen der Regeln aber noch nicht gekommen. Die derzeitige Situation im Land erfordere es nicht, weitere Maßnahmen zu ergreifen, teilte Hoch Ende September mit. "Wir rechnen damit, dass die Infektionszahlen in den kommenden Herbst- und Wintermonaten wieder steigen werden, allerdings ist die Ausgangslage in diesem Jahr eine sehr viel Bessere." So gebe es weniger schwere Krankheitsverläufe, "da sich ein Großteil der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer gegen COVID-19 haben impfen lassen und in der Gesellschaft eine gute Grundimmunität besteht".

Geringere Zahl von schweren Verläufen erwartet

Auch die Wissenschaftler erwarten deutlich steigende Fallzahlen, aber keinen gravierenden Anstieg der schweren Corona-Fälle. Laut Robert Koch-Institut (RKI) "kam es in den letzten Wochen zu einer Stabilisierung der Zahl der Fälle, die mit einer schweren akuten Atemwegsinfektion und Covid-19-Diagnose im Krankenhaus behandelt wurden". In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, seit einigen Tagen aber wieder stark angestiegen. Waren es Mitte September noch weniger als 30, so erreichte sie am Freitag mit 82 nun wieder das Niveau der Sommer-Welle.

Es bleibe aber dabei, "dass sich viele der Infektionen als nicht schwer verlaufend darstellten", sagte Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Der Virologe Hendrik Streeck verwies auf Hunderttausende Corona-Infektionen in diesem Sommer, "mit einer Dunkelziffer, wo wir wahrscheinlich im Millionenbereich waren". Trotzdem habe man das nicht in diesem Maße in den Krankenhäusern gespürt. Zeeb erwartet zwar wieder zunehmende Krankenhausbehandlungen und steigende Todesfallzahlen, "die vor allem bestimmte Gruppen betreffen werden". Eine Überlastung des Gesundheitssystems sieht er "eher nicht".

Personalausfälle in den Kliniken

Ein Problem im Klinikalltag ist aber weiter die Personalsituation. Vielerorts klagen Krankenhaus-Gesellschaften darüber, das immer mehr Ärzte und Pfleger infiziert sind und damit ausfallen. Betroffen ist zum Beispiel das Klinikum Ludwigshafen. Nach Aussage des Ärztlichen Direktors Günter Layer ist der Krankenstand beim Personal auch ohne Corona bereits seit dem Sommer doppelt so hoch wie vor der Pandemie. Die steigenden Infektionszahlen verschärften nun den Personalmangel.

Grundlage der derzeit geltenden Regeln sind das vom Bund beschlossene neue Bundesinfektionsschutzgesetz sowie die 34. Corona-Bekämpfungsverordnung von Rheinland-Pfalz. Danach müssen in Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und Krankenhäusern FFP2-Masken getragen werden. Für den Bereich der Krankenhäuser gilt für Rheinland-Pfalz allerdings eine "landesrechtliche Ausnahmeregelung, dass Personen (Beschäftigte oder Besuchende), die über einen Impf- oder Genesenennachweis verfügen, von der Testpflicht ausgenommen sind".

Außerdem gilt in Rheinland-Pfalz auch weiter in Bussen und Bahnen des ÖPNV eine Maskenpflicht (FFP2- oder OP-Maske), während dies bundesweit nur für den Fernverkehr gilt. In Flugzeugen entfällt die Maskenpflicht bis auf Weiteres.

Drohe im Herbst und Winter “durch eine drastisch erhöhte Infektionslage eine konkrete Gefahr für die Gesundheitsversorgung oder sonstige kritische Infrastruktur im Land”, könne Rheinland-Pfalz über einen entsprechenden Landesparlamentsbeschluss “weitgehendere Maßnahmen erlassen”, betont Gesundheitsminister Hoch.

Zu den möglichen Maßnahmen zählen eine Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Außenbereich, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden könne, oder Personenobergrenzen für Veranstaltungen.