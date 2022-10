Gesundheitsminister Hoch für Lockerung der Corona-Isolation

Auch in Rheinland-Pfalz steigen die Corona-Infektionszahlen weiter an. Eine Isolationspflicht für Corona-Infizierte hält der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) aber nicht mehr für zeitgemäß.

Im SWR sagte Hoch, wenn alle Bundesländer sich in diesem Punkt einig seien, könne man von der Isolationspflicht abrücken, wie sie derzeit noch vom Robert-Koch-Institut empfohlen werde. "Wir sollten Corona im Moment wie eine normale Erkrankung behandeln. Wer krank ist, ist krank, aber wer nur infiziert ist und keine weiteren Symptome hat, der ist auch grundsätzlich arbeitsfähig."

Das gelte auch im Gesundheitswesen, betonte der SPD-Politiker: "Auch Menschen, die symptomfrei sind, aber positiv getestet, können mit gewissen weiteren Schutzmaßnahmen, zum Beispiel mit FFP2-Maske, auch im medizinisch-pflegerischen Bereich andere Infizierte pflegen. Dann sind beide infiziert und es gibt kein zusätzliches Risiko".

Virologe Plachter eher zurückhaltend

Der Mainzer Virologe Bodo Plachter zeigte sich im SWR zurückhaltender was die Abschaffung der Isolationspflicht betrifft. "Grundsätzlich gilt natürlich: wer krank ist, sollte zu Hause bleiben." Aber man müsse jetzt auch abwarten, wie sich die Situation entwickele, so Plachter.

In den Krankenhäusern spitze sich die Lage durchaus wieder zu. "Das heißt, in bestimmten Bereichen könnte man eventuell darüber diskutieren, die Isolationspflicht aufzuheben. Aber etwa Pflegepersonal oder Ärzte im Krankenhaus wirklich arbeiten zu lassen mit einem positiven Corona-Befund - das sehe ich durchaus als problematisch", sagte Plachter.

Hoch wirbt nochmals fürs Impfen

Hoch appellierte an die Bevölkerung, speziell an Über-60-Jährige und Risikopatienten, sich impfen zu lassen. Am besten sei eine Impfung gegen Covid und gleichzeitig gegen Grippe. Die Impfzentren und Hausärzte hätten noch viele Termine frei. Das Angebot an Corona-Impfstoff übersteige die Nachfrage derzeit deutlich.