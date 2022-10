Ludwigshafen: Hackerangriff legt Verwaltung im Rhein-Pfalz-Kreis lahm

Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises ist durch einen Hackerangriff lahmgelegt - die Behörde in Ludwigshafen ist nicht mehr erreichbar und für Kunden geschlossen. "Wir arbeiten wieder mit Block und Bleistift", so eine Sprecherin.

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis in Ludwigshafen SWR

In der Zentrale der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises am Standort in Ludwigshafen geht offenbar nichts mehr: Die Pressesprecherin teilte am Montag über ihr Mobiltelefon auf SWR-Anfrage mit, alle Computer seien heruntergefahren worden, auch die Telefone funktionierten nicht mehr. "Es ist wirklich der worst case eingetreten", so Sprecherin Kornelia Barnewald.

Bürger sollen Außenstellen in Heßheim und Dudenhofen aufsuchen

Bürger, die beispielsweise Bauanträge stellen oder ihr Auto an- oder ummelden wollen, müssten sich an die Außenstellen in Dudenhofen und Heßheim wenden. Die Verwaltung in den Gemeinden des Kreises sind an andere Computernetze angeschlossen und alles funktioniert dort. Die beiden Außenstellen sollen jetzt personell verstärkt werden.

Experten für Cyberkriminalität des LKA ermitteln

Am Montag werden in der Kreisverwaltung in Ludwigshafen Experten für Cyberkriminalität des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz (LKA) zu Ermittlungen erwartet. Die Kreisverwaltung hat Strafanzeige gestellt. Die Sprecherin betonte, der Ausfall des IT-Systems könnte nach dem Hackerangriff noch Tage dauern, auch der Schaden sei noch unklar.

Cyberattacke ist nicht die erste in der Vorderpfalz

Die Cyberattacke ist nicht die erste in der Pfalz: Erst im April dieses Jahres gab es einen Hackerangriff beim Pumpenhersteller KSB in Frankenthal, im August auf die Industrie-und Handelskammern (IHK) - auch in der Pfalz. Der Energieversorger TWL in Ludwigshafen war 2020 Opfer von Cyberkriminellen geworden. Die Täter hatten Kundendaten gehackt und Lösegeld gefordert.

Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz mit neuem Angebot gegen Cyberattacken

Der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz will nach eigenen Angaben Unternehmen dabei unterstützen, sich vor Cyberattacken zu schützen. Das neue Sicherheitsportal "Cyberschutz Rheinland-Pfalz" biete eine Übersicht mit Tipps und Hinweisen, teilte das Innenministerium Rheinland-Pfalz am Montag mit. Das Portal richte sich insbesondere an kommunale Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Auch Firmen, die bereits Opfer eines Hackerangriffs geworden sind, finden hier Hilfe: "Unternehmen, die befürchten, Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein, erhalten Tipps dazu, welche Schritte einzuleiten sind", hieß es.

Wegen Ukraine-Krieg erhöhte Gefahr von Hackerangriffen

"Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit einhergehenden erhöhten Gefahr von Cyberattacken hat der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz seine Beratungsangebote kontinuierlich ausgebaut", sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) laut der Mitteilung. "Unser Ziel ist es, die Unternehmen in Rheinland-Pfalz beim Umgang mit den Gefahren von Cyberspionage und -sabotage intensiv zu unterstützen."