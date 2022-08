Tourismus und Freizeit: So lief der Sommer 2022 in RLP

Bei vielen Betrieben der Freizeit- und Tourismusbranche ging es in Rheinland-Pfalz zuletzt im Vergleich zum Vorjahr aufwärts. Neue Krisen trüben jedoch die Aussichten.

Der Sommer ist auch Eissaison - erst recht bei Temperaturen wie in diesem Jahr. Doch die Eisdielen blicken zwiegespalten auf die bisherige Saison. "Wir kommen aus zwei Jahren, in denen quasi nur Eis zum Mitnehmen möglich war", sagt Annalisa Carnio von der Union der italienischen Speiseeishersteller UNITEIS. Daher sei die Lust auf Eisbecher und Co. vor Ort in den Eisdielen in Rheinland-Pfalz groß.

Auch wegen des konstanten und warmen Wetters sei der Sommer bisher besser gelaufen als der vorherige. "Sorgen macht uns aber die Explosion der Kosten für die Herstellung - zum Eismachen braucht man eben relativ viel Strom", so Carnio. Viele Eisdielen müssten daher schauen, wo sie sparen können - beispielsweise am Personal.

Eine Branche, die wegen Corona lange fast vollständig ausgebremst war und diesen Sommer nicht nur sprichwörtlich wieder in Fahrt kam, sind die Schaustellerinnen und Schausteller. "Bei uns ist die Stimmung gerade sehr gut", sagt Ralf Leonhard, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Bad Kreuznach.

Einerseits, weil man endlich wieder mit dem eigentlichen Stammgeschäft auf den Festen im Land Geld verdienen könne, aber auch weil das Interesse der Menschen besonders groß sei. "Wir sind eigentlich keine Trinkgeldbranche, aber wir erleben jetzt, dass die Leute auch mal aufrunden und sich freuen, dass wir wieder da sind."

Großes Interesse an Festen und Feiern

Leonhard selbst betreibt neben Eisverkauf auf Festen und Märkten auch eine Agentur für private und betriebliche Events. Hier kann er sich aktuell vor Anfragen kaum retten: "Jeder will jetzt feiern, teilweise mussten wir auch schon Kunden absagen."

Doch nicht alle Entwicklungen sind positiv. Bei vielen Festen seien zwar insgesamt mehr Besucher gekommen, diese hätten oft aber pro Kopf weniger ausgegeben. Die allgemeine Personalknappheit und damit verbundene höhere Kosten spüren die Schaustellerbetriebe zudem ebenso wie gestiegene Kosten beim Wareneinkauf. Branchenspezifisch kommt laut Leonhard noch dazu: "Wir sind ein Reisegewerbe und haben aktuell extrem hohe Mehrkosten beim Sprit und für Fahrzeugreparaturen."

Was den Tourismus in Rheinland-Pfalz angeht, haben die Zahlen im ersten Halbjahr nach Angaben des Statistischen Landesamtes noch nicht an den Stand vor der Corona-Pandemie herangereicht.

Demnach buchten 3,3 Millionen Gäste insgesamt 8,7 Millionen Übernachtungen - das waren im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019 etwa 18 Prozent weniger Gäste und 13 Prozent weniger Übernachtungen.

Im Vergleich mit den ersten sechs Monaten im Pandemie-Jahr 2021 legten die Gäste- und Übernachtungszahlen allerdings im dreistelligen Prozentbereich zu, wie die Behörde mitteilte.

Die beliebteste Tourismusregion in RLP Die gemessen an der Touristenzahl beliebteste Region Mosel-Saar bewegte sich demnach im ersten Halbjahr 2022 am dichtesten am Vor-Corona-Niveau. Hier lag die Gästezahl um 5,4 Prozent und die Übernachtungszahl um 3,2 Prozent unter der des ersten Halbjahrs 2019. Schlechter entwickelte sich die Lage in der ebenfalls tourismusstarken Pfalz (Gäste: minus 20 und Übernachtungen minus 14 Prozent). In der Ahr-Region sind die hohen Rückgänge insbesondere auf die Folgen der Flutkatastrophe im Juli 2021 zurückzuführen (Gäste minus 71 Prozent und Übernachtungen minus 70 Prozent).

Aus dem Inland kamen 15 Prozent weniger Gäste, die Zahl ihrer Übernachtungen lag um 9,3 Prozent unter der des ersten Halbjahrs 2019. Der Anteil inländischer Gäste lag bei 84 Prozent.

Das größte Übernachtungsplus gab es bei Ferienhäusern und -wohnungen (plus 16 Prozent). Die Campingplätze verbuchten rund 5,4 Prozent mehr. Hingegen verloren Jugendherbergen und Hütten sowie Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime (beide minus 28 Prozent).