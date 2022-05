Endlich wieder feiern - das geht dieses Jahr in RLP

Lauthals zu Live-Musik mitsingen? Ungezwungen bei einem Weinfest mit Freunden anstoßen? Das geht nach zwei Jahren Pandemie wieder! Hier ein Überblick, welche Feste ab jetzt in Rheinland-Pfalz gefeiert werden.

Die folgende Liste mit Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz ist natürlich nicht vollständig; Termine können sich noch ändern, sie werden eventuell auch wieder abgesagt. Infos dazu gibt's auf den dazugehörigen Internetseiten.

Mai

Juni

Juli

August

75 Jahre Rheinland-Pfalz - dieses Jubiläum wird beim Landesfest, dem Rheinland-Pfalz-Tag, ausgiebig gefeiert. Vom 20. bis 22. Mai gibt's in der Landeshauptstadt ganz viel Live-Musik, dazu Ausstellungen, Mitmach-Aktionen und zum Abschluss den beliebten Festumzug mit 70 Zugnummern. Der SWR ist natürlich auch dabei: Er holt unter anderem die SWR Big Band und Jupiter Jones auf die Bühne, Milow und Alvaro Soler. Ein weiteres Highlight: Der neue "Tatort" aus Mainz mit Heike Makatsch wird exklusiv vor der Ausstrahlung im Ersten gezeigt.

Das größte Volksfest in der Westpfalz steigt vom 20. bis 30. Mai in Kaiserslautern. In den vergangenen Jahren gab's wegen der Pandemie nur eine kleine Ausgabe der Kerwe mit wenigen Fahrgeschäften und Buden; in diesem Jahr sollen wieder rund 140 Beschicker bei der Lautrer Kerwe dabei sein. Besucher erwartet unter anderem ein Riesenrad, eine Familienachterbahn, ein Riesenkettenflieger sowie mehrere Biergärten und ein "Shopping-Gässje".

Zweimal im Jahr wird in Kaiserslautern Kerwe gefeiert: im Mai und im Oktober. SWR

Das Frankenthaler Strohhutfest ist mit rund 250.000 Besuchern pro Jahr eines der größten Straßenfeste in Rheinland-Pfalz. Vier Tage lang, vom 26. bis 29. Mai, wird auf fünf Bühnen mit tausenden Strohhüten gefeiert. Traditionell wird zum Auftakt des Festes Miss Strohhut präsentiert, die ein Jahr lang die Stadt Frankenthal bei offiziellen Anlässen repräsentiert.

Fans des Mittelalters zieht es vom 27. bis 29. Mai zum Spectaculum Worms ins Wormser Wäldchen. Lagergruppen, Feldschlachten, ein Badehaus und rund hundert Stände mit handgefertigtem Schmuck, Lederarbeiten und Leckereien sollen das Mittelalter wieder lebendig machen. Passend dazu gibt's Tanzlieder und Minnegesang. Wer sich mittelalterlich kleidet, also gewandet ist, zahlt weniger Eintritt.

Das traditionsreichste Rockfestival Deutschlands kommt nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause zurück in die Eifel: Rock am Ring steigt vom 3. bis 5. Juni. Der Veranstalter rechnet wieder mit zehntausenden Besucherinnen und Besuchern auf dem Nürburgring, von denen viele rund ums Festivalgelände campen. Das Lineup reicht in diesem Jahr von Casper über Greenday, Jan Delay, Måneskin und Placebo bis hin zu The Offspring.

"Fast wie vor der Pandemie" soll am Pfingstdienstag, 7. Juni, die historische Geißbockversteigerung im südpfälzischen Deidesheim gefeiert werden - das versprechen zumindest die Veranstalter. Das bedeutet: Das jüngste Brautpaar aus Lambrecht liefert bei der Nachbargemeinde Deidesheim einen Geißbock ab, um alte Weiderechte abzugelten. Das Tier wird dann meistbietend versteigert. So will es die rund 600 Jahre alte Tradition. Anschließend wird in Höfen und Weingütern gefeiert.

Wegen der Pandemie wurde der Gemeinde Deidesheim im vergangenen Jahr ein Geißbock lediglich coronakonform überbracht - das Fest inklusive Versteigerung fiel aus. SWR

"Es geht nicht weit, aber weiter!" - das ist in diesem Jahr das Motto beim Raderlebnistag im Ahrtal. Wegen der Flut im vergangenen Sommer wird die Tour de Ahrtal am 12. Juni kleiner ausfallen als gewohnt: Die B258 von Blankenheim über Ahrdorf und die L73 von Müsch bis Antweiler wird für Autofahrer gesperrt; die Straße gehört dann allen, die zu Fuß oder auf Rädern unterwegs sind. An der Strecke gibt's mehrere Aktionspunkte, bei denen unter anderem über Outdoor Aktivitäten im Ahrtal informiert wird.

Seit 1968, dem 500. Todesjahr von Johannes Gutenberg, wird in Mainz die Johannisnacht gefeiert - dieses Jahr vom 24. bis 27. Juni. Um den Erfinder des Buchdrucks zu ehren, gibt es den größten antiquarischen Büchermarkt Deutschlands, einen Künstlermarkt am Rheinufer, eine Kirmes und ein großes Abschlussfeuerwerk. Eine besondere Tradition ist das "Gautschen", die Buchdruckertaufe: Gesellen werden in ein Holzfass mit Wasser eingetaucht und damit symbolisch von den Sünden der Lehrjahre und dem Bleistaub befreit. Heute sind die Buchdrucker meist Mediengestalter, die ihre Ausbildung beendet haben.

Die Johannisnacht gehört zu den Höhepunkten im Mainzer Veranstaltungskalender. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Die berühmte Weinlage "Eselshaut" gab dem Weinfest in der Südpfalz seinen ungewöhnlichen Namen: Es wird vom 1. bis 3. Juli und vom 8. bis 10. Juli im ältesten Weingut der Pfalz gefeiert: Der Herrenhof in Mußbach wurde erstmals im 7. Jahrhundert erwähnt und ist heute denkmalgeschützt. Sehenswert ist auch der Eröffnungsumzug des Eselshautfestes: Dann laufen echte Esel durch den Ort.

Gleich mehrmals in diesem Jahr wird das Mittelrheintal Schauplatz eines Feuerwerk-Events: Zum Auftakt von Rhein in Flammen am 2. Juli werden zwischen Trechtingshausen und Bingen/Rüdesheim rund 50 Schiffe fahren, die Feuerwerksraketen in den Himmel steigen lassen. Am Ufer werden Bengalfeuer gezündet. Weitere geplante Termine sind 13. August zwischen Spay/Braubach und Koblenz, 10. September rund um Oberwesel und 17. September zwischen St. Goar und St. Goarshausen.

So romantisch soll es auch 2022 wieder bei "Rhein in Flammen" aussehen - hier ein Archivbild aus St. Goar. picture-alliance / Reportdienste DUMONT Bildarchiv / Christian Baeck

Das Speyerer Brezelfest startet nach zwei Jahren Pandemie-Pause vom 7. bis 12. Juli. Die Vorbereitungen für das Volksfest laufen nach Angaben des Veranstalters noch; fest eingeplant ist bereits der traditionelle Brezelfestumzug, wenn sonntags Festwagen, Musik- und Fußgruppen durch die Domstadt ziehen. Neben Brezeln spielt traditionell Bier die Hauptrolle bei dem 112 Jahre alten Volksfest - dem größten am Oberrhein.

Am 15. Juli ist vor dem Wormser Kaiserdom Premiere der diesjährigen Nibelungenfestspiele. Titel der Open-Air-Aufführung ist "Hildensage. Ein Königinnendrama" - eine bildgewaltige Uraufführung mit Wasserlandschaft und riesigen Videobildschirmen, versprechen die Veranstalter. Die Nibelungensaga wird seit 2002 in immer neuen Interpretationen am Originalschauplatz des Nibelungenliedes vor dem Dom aufgeführt, dieses Jahr bis 31. Juli.

Der Hunsrück wird vom 5. bis 7. August Ziel für Fans elektronischer Musik: Bei Nature One auf der Raketenbasis Pydna feiern Besucherinnen und Besucher mit 350 DJs zu Techno, House oder Trance, das Ganze auf mehreren Bühnen unter einem Sternenhimmel. Die Camping Village, die in dieser Zeit auf den Äckern rund um die Raktenbasis entsteht, ist eine der größten Zeltstädte Deutschlands. Im vergangenen Jahr fand Nature One trotz der Pandemie statt - allerdings ohne Besucher.

Beim Freiluft-Rave Nature One im Hunsrück gehört eine spektakuläre Lightshow dazu. Nature One 2022

Es ist eines der ungewöhnlichsten Weinfeste im Land: Seit mehr als 20 Jahren treffen sich in Ürzig an der Mosel Liebhaber von schweren Maschinen und guten Tropfen bei "Harley und Wein": Vom 11. bis 14. August kommen schätzungsweise über 1.000 Harley Davidson-Fahrer, um mit anderen Besucherinnen und Besuchern bei Live-Musik, Moselwein und moselländischen Spezialitäten zu feiern. Höhepunkt ist die Harley-Parade mit der Mittelmosel-Panoramarundfahrt.

Spektakuläre Ausblicke über die Mittelmosel gibt's für die Biker, die bei "Harley und Wein" in Ürzig zusammenkommen. picture alliance/Thomas Frey/dpa

Die Säubrennerkirmes ist eines der größten Events in der Region Trier. Vom 19. bis 23. August gibt's auf dem Rummelplatz in Wittlich Live-Musik, einen Festzug und natürlich die Aufführung der Säubrennersage: Eine hungernde Sau soll demnach einst eine Möhre gefressen haben, mit der während einer Belagerung das Stadttor verriegelt war. Das Tor öffnete sich, die Feinde konnte eindringen. Alle Sauen Wittlichs wurden daraufhin verbrannt. Heutzutage werden sie bei der Kirmes als Braten mit Brötchen und Senf verspeist - jedes Jahr über 100 Tiere.

Nach zwei Jahren Zwangspause kehrt am 28. August die große Blütenschau in Bad Ems zurück. Die Vorbereitungen laufen, damit der Blumenkorso wieder durch die Kurstadt an der Lahn rollen kann. Ehrenamtliche gestalten rund 25 Wagen, die mit 1,5 Millionen Blüten geschmückt werden. Auch der Bartholomäusmarkt soll nach Angaben der Veranstalter im August wieder stattfinden, inklusive Schlagerparty und Feuerwerk. Am 26. August soll's losgehen.