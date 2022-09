Bundesrat beschließt Corona-Regeln für Herbst und Winter

per Mail teilen

Der Bundesrat hat neue Corona-Schutzauflagen für Herbst und Winter beschlossen. Zusätzlich zu bundesweit geltenden Regeln können die Bundesländer weitere Auflagen verhängen.

Zu den zentralen Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, die vom 1. Oktober bis 7. April 2023 gelten sollen, zählen bundesweite Maskenpflichten in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen. In Flugzeugen soll diese Pflicht entfallen. Die Länder können auch im Nahverkehr, in Restaurants und anderen Innenräumen wieder Masken vorschreiben.

In Rheinland-Pfalz gilt weiterhin eine Corona-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Dabei ist wie bisher eine medizinische Maske ausreichend, es wird keine FFP2-Maske wie künftig in Fernzügen verlangt.

Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz wird verlängert

Seit dem 12. September gilt in Rheinland-Pfalz die 26. Corona-Bekämpfungsordnung. Sie wird nach Angaben eines Sprechers des Landes-Gesundheitsministeriums ohne Änderungen verlängert. Demnach ist etwa ein Lockdown als Schutzmechanismus nicht mehr vorgesehen. Die Infektionsinzidenz als alleiniger Indikator hat zudem ausgedient. Stattdessen wurde das neue Warnsystem "2G+" eingeführt.

"2G+" - Das neue Corona-Warnsystem in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz gibt es jetzt drei Leitindikatoren, nach denen sich das neue Corona-Warnsystem ausrichtet: die Infektionsinzidenz, die Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivstationen. Für jeden der drei Leitindikatoren gibt es Schwellenwerte. Die Warnstufe 1 gilt bei niedrigen Werten automatisch, die Stufen 2 und 3 werden erreicht, wenn mindestens zwei der drei Leitindikatoren auf dem jeweiligen Level sind. Infektionsinzidenz Warnstufe 1: bis 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - dieser Wert wird wie bisher für die einzelnen Kreise und Städte berechnet. Warnstufe 2: über 100 bis 200 Neuinfektionen Warnstufe 3: über 200 Neuinfektionen Hospitalisierungsinzidenz Warnstufe 1: weniger als 5 Covid-Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - dieser Wert wird jeweils für die fünf Versorgungsgebiete im Krankenhausplan des Landes berechnet (Mittelrhein-Westerwald, Rheinhessen-Nahe, Rheinpfalz, Westpfalz, Trier) Warnstufe 2: 5 bis 10 Covid-Krankenhausfälle Warnstufe 3: über 10 Covid-Krankenhausfälle Belegung der Intensivstationen Warnstufe 1: bis zu 6 Prozent der verfügbaren Betten auf Intensivstationen von Covid-Patienten belegt Warnstufe 2: mehr als 6 bis 12 Prozent Warnstufe 3: mehr als 12 Prozent

Für doppelt geimpfte und damit als immun geltende Personen gibt es kaum Einschränkungen. Nicht-immunisierte können ebenfalls fast alles nutzen - vom Kino bis zum Friseur - müssen aber gewisse Höchstgrenzen beachten. Die richten sich nach den drei Warnstufen. Außerdem gilt in vielen Bereichen weiter die Testpflicht.