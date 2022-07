Diese Vorschläge macht der Ethikbeirat für den Corona-Herbst

per Mail teilen

Der Ethikbeirat des Wissenschafts- und Gesundheitsministeriums hat Ratschläge vorgelegt, damit Rheinland-Pfalz gut durch den Corona-Herbst kommt.

Schutzmaßnahmen, die niemanden ausgrenzen, ein ausreichend großer Vorrat an Impfstoffen, eine Politik, die den Bürgern genau erklärt, warum welche Vorkehrungen getroffen werden - der Ethikbeirat hat sich Gedanken darüber gemacht, in welchen Bereichen die Politik gegebenenfalls nachsteuern sollte. Er hat Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) ein Papier übergeben, in dem die verschiedenen Punkte aufgelistet sind.

Zielgenau, gerecht und verhältnismäßig sollen die Corona-Maßnahmen nach Ansicht des Ethikbeirats sein. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE

Daten

Um genauere Prognosen zum Pandemieverlauf machen zu können, spricht sich das Gremium dafür aus, eine bessere Datengrundlage zu schaffen. Auch Schutzmaßnahmen müssten grundsätzlich evidenzbasiert sein. Das heißt, sie sollten auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse getroffen werden.

Maskenpflicht

Eine weitere Forderung des Ethikbeirats: Das Infektionsschutzgesetz sollte so angepasst werden, dass die Länder situationsabhängig über eine Maskenpflicht in Innenräumen entscheiden können. Dies sei wichtig, da man davon ausgehen könne, dass sich die Corona-Situation im Herbst verschärfen werde.

Die letzten Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz laufen am 23. September aus. Sie sind die Rechtsgrundlage für Maßnahmen in den Ländern. Derzeit wird über eine Nachfolgeregelung beraten.

Impfungen

Wichtig sei es darüber hinaus, genügend Impfstoffe vorrätig zu halten, ebenso ausreichend Schutzmaterialien und Medikamente. Eine allgemeine Impfpflicht empfiehlt der Ethikbeirat derzeit nicht.

Kommunikation

Um Falschinformationen zu vermeiden, müsse die Kommunikation mit den Bürgern besser werden. Aber auch zwischen Bund und Ländern brauche es eine schnelle und lückenlose Kommunikation.

Pandemiefolgen

Pandemiefolgen wie psychische Belastungen, Post- und Long-Covid müssten gezielt beobachtet und Behandlungsangebote geschaffen werden.

Leitziele des Ethikbeirats

Die Experten haben nach eigenen Angaben versucht, im Kampf gegen die Pandemie Maßnahmen vorzuschlagen, die sie für gerecht, verantwortungsvoll und verhältnismäßig halten. Schutzmaßnahmen dürften nicht zu unangemessenen sozialen Einschränkungen führen. Deshalb müssten Vorkehrungen getroffen werden, damit etwa Bewohner von Seniorenheimen nicht erneut vom sozialen Leben ausgeschlossen würden. Auch müssten Schüler und Studierende einen weitgehend normalen Alltag leben können. Der Beiratsvorsitzende, der Mainzer Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Professor Norbert W. Paul, sagte, im Rückblick erschienen manche der ab 2020 ergriffenen Anti-Corona-Maßnahmen als zu groß dimensioniert. Weil die Pandemie zu Beginn eine völlig unbekannte Gefahr dargestellt habe, seien die Regeln aber dennoch gerechtfertigt gewesen.

Zusammensetzung des Ethikbeirats

Dem Ethikbeirat gehören vor allem Mediziner, aber auch Fachleute für Ethik und der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen an.