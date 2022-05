Inzidenz alleine sagt wenig über die Coronalage aus

per Mail teilen

Der Abwärtstrend bei den Inzidenzen hält an. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Warum, erklärt Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Epidemiologie im SWR.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vermutet, dass die Infektionszahlen doppelt so hoch sind, wie sie in den offiziellen Statistiken erfasst werden. Die Zahlen sind auch für Zeeb ganz klar von einer großen Unsicherheit geprägt. "Das gesamte Verfahren ist jetzt sozusagen liberalisiert worden". Nur positive PCR-Tests werden an die Gesundheitsämter übermittelt. Wer aber keinen PCR-Test macht, wird nicht erfasst.

Ein weiterer Punkt ist, dass Infektionen mit Omikron häufiger mild verlaufen und damit wenig Symptome da sind. Deswegen könnten Erkrankungen auch verborgen bleiben, erläutert Zeeb. Außerdem wurden eine Reihe von Teststrategien, wie an den Schulen, aufgegeben. Dadurch werden auch weniger positive Fälle erkannt.

Hohe Zahlen bei schweren Verläufen und Verstorbenen

Auch wenn die Omikron-Verläufe häufig relativ mild sind, sei es schon wichtig zu wissen, woran man ist, so Zeeb. Die Krankenhäuser hätten auch weiter eine Menge mit einer hohen Anzahl an schweren Verläufen und Toten zu kämpfen.

Daher werden eine Reihe von Indikatoren beachtet: Neben der Inzidenz, müssen ebenfalls die Hospitalisierungszahlen und den Verläufen auf den Intensivstationen betrachtet werden. Die beiden letzten Kennzahlen seien mit die sichersten Daten, so der Experte. "Aber das sind Zahlen, die erst nach einer gewissen Zeit auftreten werden. Häufig sind Infektionen Wochen vorher entstanden." Experten brauchen diese verschiedenen Parameter, um ein Gesamtbild zu haben, womit sie im Spätsommer oder Herbst, wenn wahrscheinlich die nächste Corona-Welle über Deutschland rollt, verlässliche Aussagen treffen können, so Zeeb.