Keine verpflichtenden Corona-Tests mehr an Schulen in Rheinland-Pfalz

An den rheinland-pfälzischen Schulen entfallen ab Montag die verpflichtenden Tests auf das Coronavirus. Die Infektionszahlen an den Schulen waren zuletzt deutlich zurückgegangen.

Eine Sprecherin des Bildungsministeriums sagte dem SWR, Schulen könnte aber weiterhin Tests anbieten und so ihre Restbestände an Schnelltests aufbrauchen. Ebenfalls nicht mehr gilt die Vorgabe, dass sich eine Klasse bei einem Corona-Fall an fünf aufeinander folgenden Tagen testen lassen muss.

Die am Sonntag in Kraft getretenen neuen Absonderungsregeln gelten auch für Schulen. Ist ein Infizierter nach Ablauf der fünf Tage Isolationszeit symptomfrei, kann er wieder in die Schule. Ansonsten verlängert sich die Absonderung bis zu zehn Tage. Ein Freitesten ist nicht mehr notwendig. Auch Kontaktkinder müssen nicht mehr freigetestet werden.

Kritik an Lockerungen

Die Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag kritisiert die Lockerungen als unverständlich. Die CDU-Abgeordnete Jennifer Groß zum Beispiel spricht von einer leichtsinnigen Entscheidung. Das Testen bleibe die wichtigste Schutzmaßnahme an den Schulen.

Vergangene Woche hatte Landeselternsprecher Reiner Schladweiler den Oppositionsfraktionen von CDU und Freien Wähler eine Petition für Raumluftreiniger in Kitas und Schulen übergeben. Rund 12.200 Unterschriften habe er für das Anliegen gesammelt, langfristig Lüftungsanlagen in Klassenzimmern und Kitas zu installieren und übergangsweise mobile Anlagen anzuschaffen, sagte Schladweiler.

Schüler- und Lehrervertretung raten zur Vorsicht

Bereits der Wegfall der Maskenpflicht Anfang April traf in Rheinland-Pfalz auf ein geteiltes Echo. Viele Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte wollen trotzdem weiter Masken tragen.

"Schule muss für alle Schüler*innen, Lehrkräfte und Bediensteten ein sicherer Ort sein. Mit dem Wegfall der Maske ebnet man den Weg einer faktischen 'Durchseuchung' der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen", hatte Colin Haubrich, Vorstandsmitglied der Landesschüler*innenvertretung (LSV) Rheinland-Pfalz, damals gewarnt. Mit Blick auf den Schulstart nach den Ferien sagte er dem SWR: "Wir appellieren, weiter Maske zu tragen und weiter an Testungen teilzunehmen - solange es die noch gibt."