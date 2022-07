Was Sie über die vierte Corona-Impfung wissen müssen

Wie ich in RLP die zweite Booster-Impfung erhalte

Die Corona-Zahlen in Rheinland-Pfalz steigen immer weiter in die Höhe und ein entspannter Sommer wie 2021 scheint in Gefahr zu sein. Immer mehr Experten empfehlen die vierte Impfung. Doch für wen ist ein zweiter Booster überhaupt möglich? Ein FAQ.