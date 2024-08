Bad Kreuznacher Jahrmarkt und Säubrennerkirmes - zwei große Feste im Land. Außerdem im Ticker: In der Pfalz hat sich erstmals ein Hausschwein mit Afrikanischer Schweinepest infiziert. Bei einer Drogenrazzia werden vier Männer festgenommen.

9:55 Uhr Ingelheim: Volle Einkaufswagen geklaut Dreistigkeit siegt, muss man leider zu einem Fall aus Ingelheim sagen: Wie die Polizei heute mitteilte, haben zwei Diebe am Mittwoch in einem Supermarkt zwei Einkaufswagen vollgepackt und damit den Laden verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Supermarkts bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung auf - allerdings vergeblich. In einer Nachbarstraße ließen die beiden Diebe einen der Einkaufswagen stehen und flohen mit einem Auto. Der zweite Einkaufswagen wurde laut Polizei vermutlich von zwei weiteren Mittätern übernommen, die vor dem Geschäft gewartet hatten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben.

9:45 Uhr Das geschah an einem 16. August 2002: Die sogenannte Hartz-Kommission legt dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) ihren Bericht vor. Der Bericht wird zur Grundlage für eine weitreichende Reform des Arbeitsmarkts. 1999: Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Vietnamkrieges eröffnen die USA wieder eine diplomatische Vertretung in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon. 1936: In Berlin enden die Olympischen Spiele. Die Nazis hatten die Spiele unterm Hakenkreuz sorgfältig und mit großem Aufwand inszeniert, um das internationale Ansehen der Deutschen Reichs zu verbessern. Rundfunk und Fernsehen übertrugen erstmalig die Spiele direkt. Der Amerikaner Jesse Owens wurde mit vier Goldmedaillen erfolgreichster Athlet der Spiele. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | - 1809: Der preußische König Friedrich Wilhelm III. unterzeichnet die Stiftungsurkunde für die Gründung der Universität Berlin. Das erste Semester an der heutigen Humboldt-Universität beginnt 1810.

9:30 Uhr Mainz: Autofahrt endet im Gefängnis Auch in Mainz hatte die Polizei heute Nacht zu tun: Bei einer Verkehrskontrolle in Mainz-Mombach hielt eine Streife einen 59-Jährigen aus Wiesbaden an. Dabei stellten die Beamten fest, dass er getrunken hatte. Ein Atem-Alkoholtest ergab der Polizei zufolge einen Wert von knapp 2,5 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte - er hatte ihn wegen Trunkenheit am Steuer bereits abgeben müssen. Hinzu kam, dass er laut Polizei wegen anderer Delikte per Haftbefehl gesucht wurde. Das war dann doch zu viel des Guten: Der Mann sitzt nun in Haft. Sendung am Fr. , 16.8.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

9:15 Uhr Polizei im Westerwald stoppt mutmaßliches Autorennen Die Autobahnpolizei Montabaur hat auf der A48 im Westerwald eine Fahrerin und einen Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die sich offenbar ein Rennen geliefert hatten. Der Mann und die Frau waren demnach in ihren Autos teilweise bis zu 100 Stundenkilometer schneller als erlaubt. Außerdem sollen sie sich gegenseitig immer wieder auch rechts überholt haben. Die Polizei stoppte die beiden bei Höhr-Grenzhausen und zog ihre Führerscheine ein. Sendung am Fr. , 16.8.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

9:05 Uhr 🎡 Volles Programm beim Jahrmarkt in Bad Kreuznach Offiziell geht es erst heute Abend los, aber der ein oder andere hat sich sicher gestern schon beim Fleischwurstdonnerstag eingestimmt, der Bad Kreuznacher Variante des Vorglühens. Der Jahrmarkt "Nix wie enunner" ist eines der größten Volksfeste im Land. Bis zu 250.000 Menschen werden dort bis zum 20. August erwartet. Wer einen guten Magen hat, kann sich in die neuen Fahrgeschäfte trauen. Ich werde jedenfalls nicht in die Dinger steigen, wenn sie schon "Chaos Pendel" heißen oder als "einer der höchsten Kettenflieger der Welt" beworben werden. Falls ihr in dieser Beziehung tapferer seid oder einfach nur wissen wollt, was sonst noch auf dem Jahrmarkt los ist - hier bekommt ihr alle Infos: Bad Kreuznach "Nix wie enunner" Jahrmarkt in Bad Kreuznach startet - alle Infos im Überblick Eines der größten Volksfeste in Rheinland-Pfalz wird am Freitagnachmittag eröffnet: Zum Kreuznacher Jahrmarkt werden bis zu 250.000 Menschen erwartet. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Fr. , 16.8.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

8:25 Uhr Asiatische Hornisse breitet sich weiter aus Heute am frühen Morgen habe ich mich über Wespen beklagt - aber die gehören hier in Europa wenigstens zum Ökosystem. Ganz und gar nicht der Fall ist das bei den invasiven asiatischen Hornissen, die unsere Bienen auffressen und außerdem fies stechen können. Die Insektenart breitet sich entlang des Rheins von Süden nach Norden immer weiter aus und ist inzwischen auch immer häufiger in Worms zu finden. Die Asiatische Hornisse verfügt über eine beunruhigende Fähigkeit: Wenn sie sticht, sondert sie ein Sekret ab, das viele Artgenossen anlockt, die dann ebenfalls stechen. SWR-Reporter Wolfgang Seligmann hat die Gefahr nicht gescheut und einen Hornissen-Experten begleitet. Worms Invasive Art breitet sich weiter aus Auf der Jagd nach der Asiatischen Hornisse in Worms Große, schwarzgelbe Insekten in großen runden Nestern. Die Asiatische Hornisse breitet sich in Rheinland-Pfalz immer weiter aus. In Worms wird sie immer häufiger bekämpft. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Do. , 15.8.2024 17:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

8:10 Uhr Gemischte Gefühle zum Start der Säubrennerkirmes Es ist eine große Sause in Wittlich: Von heute bis zum 20. August werden etwa 100.000 Besucher bei der Säubrennerkirmes erwartet. Doch die Freude am Feiern ist getrübt, denn in diesem August jährt sich auch die tödliche Attacke auf einen 28-Jährigen, der bei der vergangenen Säubrennerkirmes in der Nacht nach dem ersten Festtag erstochen wurde. Bürgermeister Joachim Rodenkirch (CDU) sagte, für die Familie des Opfers sei es schlimm, dass die Ereignisse des letzten Jahres nun noch einmal hochkämen. In Wittlich wird es eine Gedenkminute für das Opfer geben, auch ein Kranz wird niedergelegt werden. Wittlich Gemischte Gefühle vor Traditionsfest Säubrennerkirmes in Wittlich: Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke In Wittlich beginnt heute die Säubrennerkirmes. Vor einem Jahr kam es am Rande des Festes zu einer tödlichen Messerattacke. Das sorgt für gemischte Gefühle vor dem Traditionsfest. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Fr. , 16.8.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:55 Uhr Feuerwehr Mainz: "Wirklich sinnlose Einsätze" Die Feuerwehr kommt, wenn's brennt! Das weiß doch jedes Kind. Oder? Es gibt offenbar Menschen, die die Feuerwehr mit dem Klempner, Hausmeister oder Gärtner verwechseln - und die 112 für eine Art Gratis-Hotline halten, unter der man sie zu sich bestellen kann. Beispiel gefällig? Da war der Mann, der den Notruf wählte, weil sich die Schranke im Parkhaus nicht öffnete, er aber zu einem dringenden Termin musste. Oder die Leute, die wegen "umgestürzter Bäume" die Feuerwehr rufen - die dann vor Ort lediglich ein paar Äste vorfindet. "Teilweise werden wir schon zu wirklich sinnlosen Einsätzen gerufen", bilanziert Hermann Ziegler, Leiter der Feuerwehrleitstelle in Mainz. Wer würde ihm da nach diesem Artikel 👇 widersprechen wollen? Mainz Menschen könnten sich oft selbst helfen Wenn die Parkhausschranke klemmt: Unnötige Einsätze für Feuerwehr Mainz Rund 4.500 Einsätze hatte die Feuerwehr Mainz im vergangenen Jahr. Meist war es gut, dass sie gerufen wurde. Aber manchmal konnten die Feuerwehrleute auch nur den Kopf schütteln. 16:00 Uhr SWR1 Rheinland-Pfalz SWR1 Rheinland-Pfalz Sendung am Do. , 15.8.2024 16:00 Uhr, SWR1 Rheinland-Pfalz, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:30 Uhr Kröv rückt zusammen: Viele Spenden nach Hoteleinsturz Es sind die schweren Zeiten, die uns oft noch näher zusammenrücken lassen: In der kleinen Gemeinde Kröv an der Mosel ist die Anteilnahme nach dem Einsturz eines Hotels mit zwei Toten und vielen Verletzten ungebrochen. Bei einer Spendenaktion, die seit einer Woche läuft, sind inzwischen mehr als 86.000 Euro für die Familie des Betreibers zusammengekommen, der bei dem Unglück getötet wurde. Wir hatten niemals mit so einer Summe gerechnet. Wir wollten einfach nur einen kleinen Trost schenken in dieser schweren Zeit. Wie es dazu kommen konnte, dass ein Hotel einfach so einstürzt, steht immer noch nicht fest. Bis die Ursache geklärt ist, dürfte es nach Angaben von Experten noch dauern. Video herunterladen (64,5 MB | MP4) Sendung am Do. , 15.8.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

7:10 Uhr Quiz: Welche Blutgruppe haben Universalspender? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Patrick Pleul Blutspender dringend gesucht! Wie so häufig um diese Jahreszeit sind auch in diesem Sommer die Blut-Reserven knapp. Ein Grund, sich mal näher mit diesem "ganz besonderen Saft" (Goethe) zu beschäftigen. Dass es die vier Blutgruppen A, B, AB und 0 gibt, wisst ihr sicher noch aus der Schule. Bei einer Bluttransfusion ist zu beachten, welche Blutgruppe der Empfänger hat, denn nicht jede Blutgruppe ist mit jeder anderen verträglich. Und damit kommen wir zur medizinischen Frage des Tages: Welche Blutgruppe haben sogenannte Universalspender - also Personen, die jedem spenden können? A Rhesusfaktor positiv AB Rhesusfaktor negativ B Rhesusfaktor positiv Null Rhesusfaktor negativ irrelevant: A Rhesusfaktor positiv

irrelevant: AB Rhesusfaktor negativ

irrelevant: B Rhesusfaktor positiv

richtige Antwort: Null Rhesusfaktor negativ Die gegebene Antwort ist Personen mit der Blutgruppe Null negativ können an alle spenden, aber nur ihre eigene Blutgruppe bekommen. Sie sind Universalspender. Personen der Blutgruppe AB positiv sind Universalempfänger. Sie können alle Spenden bekommen, aber nur für die eigene Blutgruppe spenden.

7:00 Uhr Drogenrazzia in der Vorderpfalz und Baden-Württemberg Mehrere Monate haben Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal ermittelt, jetzt haben sie nach eigenen Angaben zugeschlagen: Gestern Abend durchsuchten Polizisten Wohnungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, unter anderem in Speyer und im Rhein-Pfalz-Kreis. Vier mutmaßliche Drogenhändler sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem rund 700 Gramm Haschisch und Marihuana gefunden, außerdem mehrere Kilo chemische Substanzen, mit denen synthetische Drogen hergestellt werden können. Sendung am Fr. , 16.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

6:50 Uhr ⚽ Nachbarschaftsduell im DFB-Pokal: Mainz 05 Na, liebe Mainz 05-Fans, habt ihr euren Schal nach der Sommerpause schon wieder hervorgekramt? Heute Abend wird es endlich mal wieder ernst: Der Fußball-Bundesligist kann in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Wehen Wiesbaden zeigen, was er drauf hat. Anpfiff in der Brita-Arena ist um 18 Uhr. Natürlich gelten die Mainzer als Favorit. Aber der Pokal, das wissen wir, hat seine eigenen Regeln, und so warnt der Mainzer Trainer Bo Henriksen vor dem vermeintlichen Underdog aus Wiesbaden. Um zu gewinnen, müsse seine Mannschaft voll konzentriert und mit 100 Prozent Leistung in die Partie gehen, so Henriksen. Unterstützt werden die Mainzer von rund 3.500 Fans, die den Weg über den Rhein antreten werden. Sendung am Fr. , 16.8.2024 7:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:30 Uhr Forschungsprojekt - wie erholt sich die Natur an der Ahr? Mehr als drei Jahre ist die Flutkatastrophe im Ahrtal nun her. Häuser und Infrastruktur sind im Wiederaufbau. Aber die Flut hat auch das Ökosystem an der Ahr stark geschädigt. Wie sich die Natur erholt, untersuchen derzeit Forscherinnen der Hochschulen Koblenz und Trier sowie der Universität Koblenz. Sie nehmen regelmäßig Wasserproben aus der Ahr und schauen, ob es wieder Kleinstlebewesen im Flussbett gibt, wie Würmer und Fliegenlarven. Die stehen weit unten in der Nahrungskette und sind deshalb für das Überleben vieler weiterer Tierarten wichtig. Meine Kollegin Nina Kunze hat die Wissenschaftlerinnen begleitet: Ahrtal Drei Jahre nach der Flut Forschungsprojekt - Wie erholt sich die Natur an der Ahr? Drei Jahre nach der Flut im Ahrtal befindet sich nicht nur vieles im Wiederaufbau - auch die Natur muss sich weiter erholen. Für die Wissenschaft gibt es dabei viel zu lernen. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:20 Uhr 📷 Euer Foto: Sonnenaufgang bei Niederlauch Es gibt Bilder, die könnte ich mir problemlos auch als Fototapete vorstellen. Zum Beispiel das, was mir Dorothe Kessler geschickt hat. Sie hat heute gegen 6 Uhr den Sonnenaufgang oberhalb von Niederlauch in der Eifel fotografiert. Wunderschön! SWR Dorothe Kessler

6:05 Uhr ☀️ Das Wetter: Genießt vor dem Wochenende noch einmal die Sonne! Das feucht-heiße Saunawetter ist vorbei, heute erwartet uns ein trockener, sonniger Sommertag mit Höchstwerten bis 32 Grad. Was danach kommt, ist allerdings nicht so schön, hat SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend verraten. Wenn ihr es lieber nicht wissen wollt, ignoriert einfach das Video. Video herunterladen (27,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Es ist eines der leidigen Themen der vergangenen Wochen und Monate: Die oft sehr kurzfristigen Zugausfälle bei der Deutschen Bahn wegen fehlender Fahrdienstleister in den Stellwerken. SWR-Reporter konnten jetzt in Koblenz einen Blick hinter die Kulissen eines Stellwerks werfen. Darüber berichten sie heute auf allen Ausspielwegen des SWR: Online, im Fernsehen und im Hörfunk. In der ersten Runde des DFB-Pokals kommt es am Abend zum Nachbarschaftsduell zwischen dem Drittligisten SV Wehen Wiesbaden und Bundesligist Mainz 05. Anpfiff der Partie in Wiesbaden ist um 18 Uhr. Die Organisatoren bezeichnen ihn selbst als das größte Volksfest zwischen Nahe, Mosel, Rhein und Saar: den Bad Kreuznacher Jahrmarkt. Um 17 Uhr öffnet der Markt auf der Pfingstwiese offiziell seine Tore. Wichtige Info für alle Cannabis-Raucher: Der Konsum von Cannabis auf dem Festgelände ist untersagt! Höhepunkt des Bad Kreuznacher Jahrmarkts ist am kommenden Dienstag das traditionelle Höhenfeuerwerk. Auch in Wittlich wird gefeiert: Dort beginnt die Säubrennerkirmes. Die Polizei hat ein Sicherheitskonzept entwickelt, bei dem einige Bereiche mit Videokameras überwacht werden. Vor einem Jahr hatte es am Rande des Festes eine tödliche Messerattacke gegeben.