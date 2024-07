Jahrmarkt Bad Kreuznach - das ist neu in diesem Jahr

Die Stadt Bad Kreuznach hat das Programm für den Kreuznacher Jahrmarkt vorgestellt. Erwartet werden bis zu 250.000 Besucher.

Er ist das größte Volksfest der Nahe-Region: Der Kreuznacher Jahrmarkt. Vom 16. bis zum 20. August heißt es wieder "Nix wie enunner". Der Jahrmarkt findet wie immer auf dem Festplatz Pfingstwiese statt. Aber wer mit den Bad Kreuznacher Traditionen vertraut ist, der weiß: Eigentlich startet der Jahrmarkt immer schon einen Tag früher.

Es ist alter Bad Kreuznacher Brauch, sich schon am Vortag des Jahrmarkts auf dem Festgelände zu treffen - am so genannten "Fleeschworschtdunnerschdaach". Die Stände werden zwar noch nicht geöffnet haben, dafür stärken sich die Bad Kreuznacher in der Gastronomie rund um das Festgelände und freuen sich auf den nächsten Tag.

Ab Freitagnachmittag fängt dann der Rummel auf der Pfingstwiese an. Die offizielle Eröffnung des Jahrmarkts ist gegen Abend. Die Fahrgeschäfte, Schießbuden und Essensstände öffnen dann jeden Tag zwischen 12 und 13 Uhr. Am Sonntag ist schon um 10 Uhr Festbeginn. Etwa 200 Schausteller sind in diesem Jahr nach Angaben der Stadt dabei.

"Chaos Pendel": An drei Achsen wirbeln zwei Gondeln wild durcheinander, wobei sich die einzelnen Arme unabhängig voneinander drehen. Nach Angaben der Stadt schafft das Pendel dadurch eine bis zu vierfache Erdbeschleunigung.

"Aeronaut": Mit einer Gesamthöhe von 80 Metern sei er einer der höchsten Kettenflieger der Welt, so die Stadt. Weiter heißt es: "Wer sich für eine Mitfahrt entscheidet, wird mit einer hervorragenden Aussicht auf Bad Kreuznach belohnt."

"Disco Fieber": Der kultige Karusseltyp ist zurück auf dem Jahrmarkt.

"Gaudi Max": Das Glaslabyrinth bietet Verirrungsspaß für die ganze Familie.

Diskussionen hatte es im Vorfeld des Jahrmarktes um das Thema Hunde gegeben. Eine Hundehalterin aus Bad Kreuznach hatte eine Online-Petition gestartet und sich dafür eingesetzt, dass Hunde nicht mit aufs Festgelände dürfen. Mit Erfolg: Der Bad Kreuzacher Stadtrat beschloss, dass Hunde 2024 dem Festgelände fernbleiben müssen. Die Hundebesitzerin hatte argumentiert, der Jahrmarkt bedeute für Hunde vor allem Stress, Reizüberflutung und bringe Verletzungsgefahr mit sich.

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr auf der Pfingstwiese einen Familiennachmittag - und zwar am Dienstag von 14 bis 18 Uhr. In dieser Zeit gibt es dann verschiedene Rabattaktionen.

Am Jahrmarktsdienstag steigt auch in diesem Jahr ein Feuerwerk. Los geht es um 22 Uhr. Das Feuerwerk wird von einem Bad Kreuznacher Unternehmen gesponsert.