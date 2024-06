Neben der Fastnacht ist die Johannisnacht das Fest in der Landeshauptstadt Mainz. Bis Montag werden am Rheinufer und in der Innenstadt etwa eine halbe Million Besucher erwartet. Zwar gibt es mit der Fußball-EM ein großes Konkurrenz-Event, dadurch aber auch den einen oder anderen Besucher, der sonst den Weg nicht nach Mainz gefunden hätte. Das Fest erinnert an den Erfinder der Buchdruckkunst mit beweglichen Lettern, Johannes Gutenberg.