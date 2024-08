per Mail teilen

Willi ist eineinhalb Jahre alt und Sohn eines Schaustellerpaares. Er wurde am Mittwoch unter ihrem Riesenrad auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt getauft.

Im sogenannten Bahnhof, dem Eingangsbereich des Riesenrads ist ein kleiner Altar aufgebaut. Der kleine Willi bekommt hier seinen göttlichen Segen. Über Willi und Pfarrer Manfred Simon schaukeln die leeren Gondeln.

Der Schaustellerseelsorger hat schon Paare auf dem Autoscooter getraut, jetzt eine Taufe unter dem Riesenrad. SWR Sibylle Jakobi

Pfarrer hat Riesenrad zur Taufe vorgeschlagen

Pfarrer Simon ist Schaustellerseelsorger und hat schon mehrmals Paare auf dem Autoscooter getraut oder dort Gottesdienste gefeiert. Beim Ehepaar Kipp aber war er der Meinung, dieses Mal soll es ihr Riesenrad sein.

Der perfekte Ort, findet auch das Ehepaar Kipp. Das Riesenrad ist inzwischen 32 Jahre alt und wurde damals von Willis Opa angeschafft, auch der hieß Willi. "Jetzt wurde sein Enkelkind, der auch wieder Willi heißt, auf dem Europarad getauft, das ist für uns natürlich was Besonderes."

Nach dem Jahrmarkt hat`s gefunkt

Der Bad Kreuznacher Jahrmarkt ist für das Ehepaar Denise und Willi Kipp kein Rummel wie jeder andere. Beide kommen schon seit Kindheitstagen nach Bad Kreuznach. Denise Kipp damals mit ihren Eltern, die in jedem Jahr mit ihren Greiferautomaten dabei sind.

In Schaustellerfamilien kennt man sich natürlich, erzählen die beiden. Hier auf dem Kreuznacher Jahrmarkt haben sie sich dann näher kennengelernt und nach und nach hat`s gefunkt. Willis Eltern denken also gerne an den Bad Kreuznacher Jahrmarkt und auch für ihn dürfte der Jahrmarkt nun mit seiner Taufe auf dem Riesenrad unvergessen bleiben.