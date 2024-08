Ludwigshafen will mit Videoüberwachung Müllsündern auf die Spur kommen und in Landau kann man bald Rikscha fahren. Das und mehr im Ticker!

9:55 Uhr Sollte Parken in der Innenstadt billiger werden? So seht ihr das! Oha, das war ja mal ein interessantes Abstimmungs-Ergebnis. Ich hatte gefragt, was ihr vom FDP-Vorstoß zu günstigem Parken in der Innenstadt haltet. Fast die Hälfte von euch findet, dass Parken immer noch viel zu billig ist. Aber immerhin mehr als 30 Prozent wären durchaus dafür, Parken billiger zu machen. Die schlechteste Lösung in euren Augen: Alles so lassen, wie es ist. Dafür stimmten - die Mathematiker unter euch ahnen es - rund 20 Prozent.

9:40 Uhr Lange Wartezeiten im Corona-Kompetenz-Zentrum Koblenz Welcher (Kassen-)Patient kennt das nicht: Je nachdem, zu welchem Arzt man muss, wartet man oft monatelang auf einen Termin. Besonders ausgebucht ist allerdings das Corona-Kompetenz-Zentrum in Koblenz. Dessen Leiterin Astrid Weber sagte dem SWR, Menschen mit Long- und Post-Covid-Symptomen müssten bis zu einem Jahr warten, um einen Termin für ein erstes Gespräch zu bekommen. In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt fünf dieser sogenannten Ankerzentren. Wie mir scheint, sind das zu wenig. Sendung am Do. , 15.8.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

9:20 Uhr Ersatzbusse pünktlich und sauber: Riedbahn-Sanierung läuft! Vorhin habe ich über die Bahn geschimpft - jetzt muss sich Abbitte leisten. Es gibt auch Dinge, die prima klappen! Einen Monat nach Beginn der Riedbahn-Sperrung zieht der Nahverkehrs-Zweckverband Rheinland-Pfalz-Süd eine positive Zwischenbilanz. Zum Umleitungs- und Ersatzverkehr der Bahn sei bisher keine einzige Fahrgastbeschwerde eingegangen, teilte ein Sprecher mit. Kontrollen des Zweckverbands, der den Nahverkehr im südlichen Teil von Rheinland-Pfalz bestellt, hätten ergeben, dass die Ersatzbusse sauber und pünktlich seien, sagte der Sprecher. Der ausgedünnte Schienen-Nahverkehr zwischen Ludwigshafen und Mainz funktioniere im Großen und Ganzen gut. Die Riedbahn wird noch bis Mitte Dezember saniert. Hoffen wir, das es weiter so gut funktioniert!

8:50 Uhr Das geschah an einem 15. August 1996: Der Stadtrat in Dresden beschließt den Bau der Waldschlösschenbrücke. Wegen der Umweltfolgen des Brückenbaus entzieht die UNESCO dem Dresdner Elbtal im Jahr 2009 den Weltkulturerbe-Status. 1969: In Bethel im US-Bundesstaat New York beginnt das Woodstock-Festival. Zu dem dreitägigen Open-Air-Konzert waren 60.000 Besucherinnen und Besucher erwartet worden, aber es erscheinen bis zu 500.000 Rockfans. Love and Peace - und jede Menge Schlamm. IMAGO IMAGO / United Archives 1914: Der Panamakanal vom Atlantik zum Pazifik wird für den Schiffsverkehr freigegeben. Die 82 Kilometer lange Wasserstraße hat den internationalen Handel revolutioniert, denn sie verkürzt den Seeweg von der Ostküste zur Westküste Nordamerikas um 15.000 Kilometer.

8:45 Uhr Flugbetrieb in Köln/Bonn wieder angelaufen Nach den Störaktionen von Aktivisten der Letzten Generation an Flughäfen ist der Betrieb an den Flughäfen Köln/Bonn und Nürnberg wieder angelaufen. Aus Köln/Bonn hieß es allerdings, es könne sein, dass es noch zu Verzögerungen komme. Nach Angaben der Bundespolizei hatten sich hier am frühen Morgen zwei Menschen auf einer Zufahrt zu einer Start- und Landebahn festgeklebt. Der Flughafen Nürnberg hat auf seiner Webseite mitgeteilt, dass der Flugbetrieb seit sieben Uhr wieder läuft.

8:20 Uhr WHO schlägt wegen Mpox Alarm Noch einmal ein Blick in die Welt: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen neuer Mpox-Ausbrüche die globale Notlage ausgerufen. Grund dafür ist eine Variante der Viruskrankheit, die sich gerade in Afrika ausbreitet. Konkrete Auswirkungen hat das erst mal nicht. Die Behörden in aller Welt sollen aber alarmiert werden, damit sie sich auf mögliche Ausbrüche vorbereiten. Falls ihr Mpox nicht mehr auf dem Schirm haben solltet - die Krankheit ist auch als Affenpocken bekannt. Und spätestens jetzt dürfte es bei dem ein oder anderen wieder klingeln. Falls nicht, alles Wissenswerte - etwa, wie sich das Virus überträgt - findet ihr hier 👇 WHO ruft internationalen Notstand aus Gefährliche Mpox-Variante breitet sich aus - was es zu wissen gibt Wegen der Ausbreitung einer neuen Variante des Mpox-Virus (früher: Affenpocken) in Zentralafrika hat die Weltgesundheitsorganisation WHO nun die höchste Alarmstufe ausgerufen, um die nationalen Behörden zu alarmieren. 16:05 Uhr Impuls SWR Kultur

8:10 Uhr Per Rikscha bequem durch Landau E-Bike fahren ist ja bereits im Vergleich zum Strampeln auf dem herkömmlichen Drahtesel sehr bequem. In Landau gibt es allerdings bald die ultimative Komfort-Variante: Fahrradfahren und das Treten komplett anderen überlassen! Im September kann sich jeder für wenig Geld mit der Rikscha durch die Stadt kutschieren lassen. Möglich sein soll das über mehrere Wochen jeweils dienstags und samstags. Das Geld dafür kommt aus einem Förderprogramm des Bundes zur Aufwertung der Innenstädte. Genaueres erfahrt ihr hier: Landau Fast kostenlos durch die Innenstadt Taxen? Landau setzt auf Rikschas "Einfach winken oder rufen und die Fahrt beginnt" - an mehreren Tagen im September kann man sich mit einer Rikscha fast kostenlos durch die Innenstadt kutschieren lassen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Do. , 15.8.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

8:05 Uhr Blick nach Deutschand und in die Welt Die wichtige Verhandlungsrunde über eine mögliche Waffenruhe im Gaza-Krieg soll heute in Katars Hauptstadt Doha stattfinden. Weil Israel und die islamistische Hamas nicht direkt miteinander verhandeln, treten Katar, Ägypten und die USA als Vermittler auf. Erstmals seit seinem Kandidaturverzicht will US-Präsident Joe Biden heute an der Seite der neuen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris bei einer Wahlkampfveranstaltung auftreten. Ihr gemeinsamer Auftritt soll nahe der Hauptstadt Washington im Bundesstaat Maryland stattfinden. In einem Mordprozess ohne Leiche verkündet das Landgericht Bielefeld am Vormittag ein Urteil. Der 37-jährige Angeklagte soll einen Unternehmer aus Hüllhorst getötet haben, um dessen Firmengelände für seine Zwecke nutzen zu können. Die Staatsanwaltschaft hatte sich in ihrem Plädoyer wegen der erdrückenden Beweislast für eine lebenslange Freiheitsstrafe für einen Mord aus Habgier ausgesprochen. Die Verteidiger des Angeklagten fordern dagegen Freispruch.

7:50 Uhr Zugausfälle zwischen Alzey und Eppelsheim Man könnte diese Meldung einleiten mit den Worten: "Und täglich grüßt das Murmeltier..", aber nein, inzwischen hat man selbst zu Kommentaren über die ständigen Zugausfälle keine Lust mehr. Deshalb ganz nüchtern: Zwischen Alzey und Eppelsheim kommt es heute und morgen zu Zugausfällen. Als Grund nennt das Verkehrsunternehmen vlexx fehlendes Personal im Stellwerk Neustadt. Das Stellwerk dort ist auch für die Strecken rund um Alzey zuständig. Von den Ausfällen betroffen sind die Regionalbahnen 31 und 35. Wie vlexx mitteilt, fahren als Ersatz Busse. Sendung am Do. , 15.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:40 Uhr Klimaproteste: Kein Flugbetrieb in Köln/Bonn An den Flughäfen Köln/Bonn und Nürnberg ist der Betrieb wegen Klimaprotesten aktuell eingestellt worden. Die Klima-Initiative Letzte Generation meldet, heute Morgen seien Aktivisten in die Flughäfen Köln/Bonn, Nürnberg, Berlin-Brandenburg und Stuttgart eingedrungen. Dort drückten sie "friedlich ihren Widerstand aus". Start- und Landebahnen seien nicht betreten worden. Ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn sagte, dort laufe ein Polizeieinsatz. Sendung am Do. , 15.8.2024 7:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:35 Uhr Heidi Wunner holt im Tischtennis Gold nach Rheinbreitbach 🥇 "Ich finde im Tischtennis-Sport eigentlich alles, was ich brauche", erzählt die sympathische 85-Jährige im SWR-Interview: Heidi Wunner aus Rheinbreitbach im Kreis Neuwied hat bei der Senioren-Weltmeisterschaft Gold in ihrer Altersklasse geholt. Wir gratulieren ganz herzlich! Das Erfolgsrezept verrät Heidi in unserem Reel bei Instagram:

7:15 Uhr Mutmaßliche EC-Karten-Betrüger vor Gericht Es ist nie verkehrt, am Geldautomaten beim Eintippen der Geheimzahl die Hand drüber zu halten. Das zeigt der Fall, der heute vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein verhandelt wird: Zwei Männer müssen sich dort wegen Betrugs mit EC-Karten verantworten. Laut Anklage haben die 43 und 49 Jahre alten Männer in Bankfilialen drei Kunden beim Abheben von Geld am Automaten beobachtet. Dabei sollen sie die Geheimzahl der Kunden ausgespäht und ihnen ihre Geldkarte gestohlen haben. Später sollen die beiden mit den gestohlenen Karten 38 Mal Geld abgehoben haben, auf diese Weise hätten sie fast 17.000 Euro erbeutet. Die beiden Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Sendung am Do. , 15.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

Ein Autoparadies dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert Mit ihrem "Fahrplan Zukunft - Eine Politik für das Auto" hat die FDP für Wirbel gesorgt. Der wohl umstrittenste Vorschlag: Kostenloses Kurzparken in den Innenstädten und, wo das nicht möglich ist, ein günstiges deutschlandweites Flatarate-Parken nach dem Vorbild des 49-Euro-Tickets. Das wäre nach Ansicht der FDP nicht nur im Sinne der Autofahrerinnen und Autofahrer, auf diese Weise könnten auch die Innenstädte belebt werden. Gegner des Vorschlags gehen allerdings vom genauen Gegenteil aus. Ihrer Meinung würde durch die zusätzlich angelockten Autofahrer ein fürchterliches Verkehrschaos ausbrechen, was die Innenstädte nicht attraktiver machen würde. Außerdem sei der Vorschlag alles andere als klimafreundlich. Und die Kommunen fürchten nicht zuletzt um ihre Einnahmen durch die Parkgebühren.

Es sind immer noch zu viele Autos in den Innenstädten unterwegs. Parken sollte teurer werden. 47,1%

Never change a running system. Es ist gut so, wie es ist. 20,7% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:55 Uhr Baldauf: Keine Politik mit Rechtsextremen machen Nicht mehr lange hin bis zu drei Landtagswahlen in Ostdeutschland - und in den Umfragen liegt die AfD meist vorn. Zusammenarbeiten will mit der Partei - zumindest offiziell - aber niemand. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat sich unter CDU-Mitgliedern bundesweit umgehört. Demnach würden 45 Prozent der befragten CDU-Mitglieder eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht vollkommen ausschließen. Der scheidende CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, hat dazu eine klare Meinung: Seine Partei wolle und dürfe keine Politik mit der AfD machen.

6:45 Uhr Kampf gegen Müll in Ludwigshafen: Videoüberwachung beginnt Ludwigshafen-Hemshof: Dieser Anblick stinkt zum Himmel! Privat: Gunter Baier Es ist schon lange ein Problem in Teilen von Ludwigshafen: Müllberge, achtlos von Unbekannten an den Straßenrand gekippt. Über 4.000 illegale Mülhaufen hat die Stadt im vergangenen Jahr gezählt. Heute beginnt deshalb ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt: Per Videoüberwachung sollen Müllsünder überführt werden. Die Stadtverwaltung hat in einem ausrangierten Dienstfahrzeug Kameras einbauen lassen. Das Auto wird abwechselnd an vier Stellen in der Innenstadt geparkt, an denen häufig illegal Müll abgeladen wird. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) sagte, die Stadt hätte die Videoüberwachung gerne vermieden, aber anders sei das Müllproblem nicht in den Griff zu kriegen. Selbst der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann, sonst eher kritisch bei solchen Aktionen, unterstützt das Projekt. Das Müllproblem in Ludwigshafen sei so gravierend, dass es keine andere Lösung gebe, sagte er. Sendung am Do. , 15.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

6:35 Uhr 🚘So ist die Lage auf den Straßen Heute könnte es an den Grenzen zum Saarland sowie zu Frankreich, Belgien und Luxemburg voll werden. Denn anders als hier in Rheinland-Pfalz ist dort Feiertag - Mariä Himmelfahrt. Und was tut man da am liebsten? Man fährt nach Rheinland-Pfalz zum Shoppen! Also wundert euch nicht über die vielen aus- oder saarländischen Kennzeichen, wenn ihr dort unterwegs seid. Was sonst noch auf den Straßen los ist, erfahrt ihr hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:25 Uhr 📷 Euer Foto: Blitz und Donner am Mittwoch in Neustadt Heute hat sich die Wetterlage zum Glück beruhigt, aber gestern war ganz schön was los am Himmel: An vielen Orten in Rheinland-Pfalz hat es heftig gewittert. Christa Löwenmuth aus Neustadt an der Weinstraße hat genau im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt und mir dieses Bild von einem beeindruckenden Blitz geschickt. Ich hoffe, sie ist dabei trocken geblieben! Vielen Dank für dieses Foto! SWR Christa Löwenmuth

6:10 Uhr ⚽ Fix: Brajan Gruda wechselt von Mainz 05 in die Premier League Es war 21:33 Uhr gestern Abend, als die Pressemitteilung von Mainz 05 in unser Redaktions-Mailfach einlief: Brajan Gruda wechselt zu Brighton & Hove. Jetzt ist also klar, worüber schon tagelang spekuliert worden war: Fußball-Bundesligist Mainz 05 verliert eines seiner größten Talente. Aber, und das betonte Manager Christian Heidel auch in der genannten Pressemitteilung: "Mainz 05 kann es sich bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Gesamtpakets nicht leisten, ein solches Angebot abzulehnen." Genaueres teilte der Verein nicht mit, aber unbestätigten Meldungen zufolge soll die Ablösesumme bei 30 Millionen Euro (!) liegen. Das Paket könne sich durch Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung sogar noch erhöhen. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Sportredaktion haben alles hier nochmal zusammengefasst: Mainz Fußball | Bundesliga Fix: Brajan Gruda verlässt Mainz 05 in Richtung Brighton Mainz 05 verliert sein Toptalent Brajan Gruda. Der 20-Jährige soll für 30 Millionen Euro in die Premier League zu Brighton & Hove Albion wechseln. 18:40 Uhr Sport kompakt SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Do. , 15.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:05 Uhr ☀️ Das Wetter in Rheinland-Pfalz Endlich bekommen wir wieder ruhigeres Sommerwetter! Nach den Unwettern mit Starkregen am späten Dienstagabend bleibt es heute trocken bei Höchstwerten bis 31 Grad. So hat es gestern SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke vorausgesagt. Gleiches gelte für den Freitag. Die Intensität der Gewitter lasse in den kommenden Tagen nach. Am Samstag soll es dann im Norden des Landes regnen, am Sonntag gibt es Schauer vom Norden bis in den Süden von Rheinland-Pfalz. Was schließen wir daraus? Wenn Schwimmbad, dann am besten heute und morgen! Video herunterladen (24,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Das Wichtigste für Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz, immerhin das Bundesland mit dem Corona-Impfstoffhersteller BioNTech, will bei der Biotechnologie ein führender Standort sein. Heute will sich Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) in Mainz einen Überblick verschaffen und sich die wichtigsten Einrichtungen und Baustellen für künftige Institute anschauen - darunter die Baustelle des Neubaus für das Forschungsinstitut Tron. Vor dem Landgericht in Zweibrücken muss sich seit Anfang Juli ein Mann wegen sexuellen Missbrauchs verantworten. Er soll zwei seiner vier Töchter über Jahre hinweg sexuell misshandelt haben - eine von ihnen, seit sie acht Jahre alt war. Heute soll das Urteil gesprochen werden. Der Stabhochspringer Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken verabschiedet sich heute beim Stabhochsprung-Meeting in Zweibrücken: Der Weltmeister von 2013 und olympische Bronzemedaillengewinner von London 2012 will sich mit 34 Jahren aus dem Leistungssport zurückziehen.