Forschungsinstitut TRON bekommt neues Laborgebäude

per Mail teilen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Mainz arbeiten daran, neue Medikamente zu entwickeln etwa gegen Krebs oder Autoimmunerkrankungen, und zwar am Forschungsinstitut TRON. Und das bekommt ein neues Laborgebäude auf dem Gelände der Universitätsmedizin. Am Dienstag war Spatenstich. Der Bau ist Teil einer Strategie des Landes Rheinland-Pfalz, das sich im Bereich Biotechnologie nach vorne bringen möchte.