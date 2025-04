Ministerpräsident Schweitzer räumt Verstoß gegen Neutralitätspflicht ein

per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweitzer hat eingeräumt, gegen das in der Verfassung verankerte Neutralitätsgebot für Regierungsmitglieder verstoßen zu haben.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hatte im Zusammenhang mit einem Antrag zu Asylrechtsverschärfungen im Bundestag die CDU kritisiert.

In einer Pressemitteilung der Staatskanzlei heißt es, Schweitzer sei zu dem Schluss gekommen, dass seine Aussagen das Neutralitätsgebot in der Verfassung verletzt haben:

"Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 2. April 2025 im Organstreit zwischen der AfD und Ministerpräsidentin a. D. Malu Dreyer sowie der Landesregierung bewertet die Staatskanzlei die von der CDU-Landtagsfraktion beanstandeten Äußerungen von Ministerpräsident Alexander Schweitzer über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz in einem Newsletter der Staatskanzlei sowie auf den Facebook- und Instagram-Profilen der Landesregierung und des Ministerpräsidenten vom 3. Februar bzw. 31. Januar 2025 neu."

Schweitzer will entsprechende Aussagen nicht wiederholen

Schweitzer versichert, entsprechende Äußerungen künftig nicht mehr zu wiederholen. Dies habe er in einem Schreiben an den Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion im Landtag Rheinland-Pfalz und den Landesvorsitzenden des CDU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz heute erklärt, so die Staatskanzlei:

"Gerade im Lichte des Urteils vom 2. April 2025 ist es mir wichtig, dass alle demokratischen Parteien ihre Kräfte zur Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bündeln. Die Kolleginnen und Kollegen der CDU Rheinland-Pfalz weiß ich dabei fest an meiner Seite und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar", schreibt Schweitzer.

Das Urteil habe die Grenzen des Neutralitätsgebots konkretisiert. Die Staatskanzlei habe es in Bezug auf die Regierungskommunikation ausgewertet.

Umstrittene Äußerungen zum Abstimmungsverhalten der CDU

Ende Januar hatte Schweitzer die CDU dafür kritisiert, dass sie im Bundestag einen Antrag mit AfD-Stimmen durchgebracht hatte. Schweitzer hatte der CDU auf offiziellen Regierungskanälen vorgeworfen, die demokratische Mitte zu verlassen.

Die CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz warf Schweitzer daraufhin vor, gegen das Neutralitätsgebot in der Verfassung verstoßen zu haben. Das Gebot zwingt Amtsträger, sich Parteien gegenüber neutral zu verhalten. Die CDU hatte deshalb Klage vor dem rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshof eingereicht.

Noch unklar, ob Klage hinfällig ist

Beobachter gehen davon aus, dass Schweitzer den Fehler nun einräumt, um ein Urteil zu verhindern. Das wäre voraussichtlich im Landtagswahlkampf gefallen. Ob die Klage jetzt tatsächlich hinfällig ist, ist noch unklar.

Das Verfassungsgericht teilte dem SWR auf Anfrage mit, dass ein Schreiben der Staatskanzlei bisher nicht vorliege und dass man den Sachverhalt aktuell nicht bewerte. Bereits im Februar hatte die Staatskanzlei die umstrittenen Online-Veröffentlichungen gelöscht.

CDU reagiert zurückhaltend auf Schweitzers Eingeständnis

Die CDU in Rheinland-Pfalz hält sich offen, wie sie auf das Eingeständnis von Ministerpräsident Schweitzer reagiert. Wie die CDU-Landtagsfraktion mitteilte, will sie Schweitzers Brief, den sie bekommen hat, jetzt genauer prüfen. Danach wolle sie entscheiden, wie sie weiter vorgehe, ob sie die Klage gegen Schweitzer vor dem Verfassungsgerichtshof aufrechterhält oder zurückzieht. Die CDU betont, dass sie davon überzeugt war und sei, dass Schweitzer gegen das Neutralitätsgebot verstoßen habe.