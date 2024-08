8:25 Uhr 🐜 Giftköder gegen Ameisen-Superkolonie in Herxheim Im pfälzischen Herxheim geht es der invasiven Ameisenart "Tapinoma magnum" jetzt an den Kragen. Einwohner erhalten diese Woche ein spezielles Bekämpfungsmittel per Post, wie ein Sprecher der Ortsgemeinde sagte. Die Herxheimer sollen die kleinen, grünen Futterdosen mit einem giftigen Ködergel auf ihren Grundstücken auslegen. Die Gemeinde empfiehlt, sich mit den Nachbarn abzusprechen, damit so viele Ameisenstraßen und Nester wie möglich mit den 500 Futterdosen erreicht werden. Mit der Maßnahme soll verhindert werden, dass die Ameisen-Superkolonie weiter Mauern und Gehwege untergräbt und in Häuser eindringt. Vor allem im Ortszentrum von Herxheim herrscht weiterhin das große Krabbeln. Unzählige Ameisen machen sich in der Kirche, in der Kita, im Museum, auf den Gehwegen, in Privathäusern und Gärten breit. Sendung am Di. , 13.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:23 Uhr 🏊‍♂️ Männer, überschätzt euch nicht beim Schwimmen! Wusstet ihr, dass 80 Prozent der Badetoten Männer sind? Darauf hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hingewiesen. Der häufigste Fehler sei die Selbstüberschätzung. "Da spielt wohl zu viel falsch verstandene Männlichkeit eine Rolle", so Michael Tiesler vom DLRG Speyer. Viele Männer würden zudem Alkohol trinken und dann ins kalte Wasser springen. "Alkohol weitet die Blutgefäße, man entspannt und wird auch übermütig", erläuterte Tiesler. Der Sprung ins kalte Wasser verenge dagegen die Gefäße - und das sei das Gefährliche: "Es kommt zu einer Kreislaufschwäche im Wasser. Der Mensch sinkt unter Wasser und versucht sogar unter Wasser zu atmen - eine tödliche Reaktion", so der DLRG-Geschäftsführer. Speyer Sommer, Sonne, Alkohol DLRG warnt nach Badeunfall in Speyer vor Gefahren Schon wieder sind zwei Menschen beim Schwimmen ertrunken. Die Rettungsschwimmer des DLRG appellieren: Sich nicht überschätzen und keinen Alkohol trinken. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:09 Uhr 📆 Historie - was war am 13. August im Jahr... ? 1999: Steffi Graf erklärt auf einer Pressekonferenz in Heidelberg ihren sofortigen Rücktritt vom Profi-Tennissport. 1979: Das Frachtschiff "Cap Anamur" einer von Rupert Neudeck gegründeten Hilfsorganisation erreicht das Südchinesische Meer und beginnt mit der Rettung vietnamesischer Flüchtlinge. Bis 1986 retten die Besatzungen des Schiffs mehr als 10.000 "Boat People". 1964: In Großbritannien wird zum letzten Mal die Todesstrafe vollstreckt. Zwei Mörder werden in Manchester und Liverpool durch den Strang hingerichtet. 1961: Volkspolizisten und Betriebskampfgruppen der DDR beginnen mit dem Bau der Berliner Mauer.

7:50 Uhr 🏥 Heilig-Geist-Hospital in Bingen gerettet Wie geht es mit dem insolventen Heilig-Geist-Hospital in Bingen weiter? Diese Frage hat seit Monaten Zeit viele Menschen in der Region beschäftigt. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Das kriselnde Krankenhaus ist gerettet! Alle Gläubiger stimmten dem Sanierungsplan gestern einstimmig zu. Dieser sieht vor, dass die Stadt Bingen und der Kreis Mainz-Bingen die Klinik in den kommenden Jahren insgesamt mit rund 15 Millionen Euro unterstützen. Das Ganze werde von beiden solange finanziert, bis eine umfassende Reform des Krankenhauses greift, hieß es. Die sieht unter anderem vor, dass keine Beschäftigten entlassen werden, sondern eher mehr Personal eingestellt wird. Dadurch soll der Umsatz gesteigert und die Pflege verbessert werden. Auch die Bereiche Orthopädie und Unfallchirurgie sollen ausgebaut werden. Sendung am Di. , 13.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:41 Uhr Limburger Dom wird für Sanierung mit Drohne vermessen Wofür Drohnen nicht alles gut sind! In Limburg kommen die Fluggeräte jetzt zum Einsatz, um den Dom zu vermessen. Dieser soll nämlich saniert werden. Und dafür benötigt das Bistum verlässliche Vermessungsdaten. Da es bislang nur ältere Daten auf Papier gibt, soll nun eine Drohne aufsteigen und das Gebäude aus allen erdenklichen Blickwinkeln abfilmen. Laut dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen kann das Bistum so darauf verzichten, ein großes und teures Gerüst aufzustellen. Die Sanierung des Doms wird mehrere Jahre dauern. Insgesamt sollen 3.400 Quadratmeter Dach- und 6.500 Quadratmeter Fassadenfläche erneuert werden. Limburg Wegen anstehender Sanierung Limburger Dom wird mit Drohne digital vermessen Der Limburger Dom muss in den kommenden Jahren aufwändig saniert werden. Weil es bisher nur alte Daten des Doms gibt, wird er jetzt mit einer Drohne digital neu vermessen 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

7:20 Uhr Urlauberin aus RLP ertrinkt vor Usedom Leider hat sich gestern ein weiterer tödlicher Badeunfall ereignet. Beim Schwimmen vor der Ostseeinsel Usedom kam eine 63-jährige Frau aus Rheinland-Pfalz ums Leben. Die Urlauberin hatte offensichtlich die Strömung unterschätzt und geriet entkräftet in Not, wie die Polizei in Heringsdorf (Mecklenburg-Vorpommern) mitteilte. Rettungskräfte zogen sie leblos aus dem Wasser. Ein alarmierter Notarzt versuchte noch, sie 45 Minuten lang zu reanimieren. Er konnte die Frau jedoch nicht mehr retten. Sendung am Di. , 13.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:14 Uhr 🔥 Lagerhallen in Hönningen abgebrannt - Millionenschaden Wenn ihr gestern Abend im Kreis Ahrweiler unterwegs wart, habt ihr womöglich eine riesige Rauchsäule gesehen. Die stammte von zwei brennenden Lagerhallen in Hönningen und war etwa 200 Meter hoch. Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Der Sachschaden ist allerdings gewaltig. Die Polizei schätzt ihn auf mehrere Millionen Euro. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht bekannt. Bilder von den Löscharbeiten seht ihr hier: Video herunterladen (13,9 MB | MP4)

7:04 Uhr Ärzte beklagen zunehmende Gewalt in Praxen Mir ist es schleierhaft, wie man gegenüber Menschen gewalttätig werden kann, die einem helfen. Offenbar nimmt diese Unart aber gerade weiter zu - etwa in Arztpraxen und Notaufnahmen. Am häufigsten treffe es Arzthelferinnen, sagte der Chef Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Bisher habe das keine Konsequenzen. Deshalb fordert er von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), dass das Gesetz zum Schutz von Einsatzkräften auf die Arztpraxen ausgeweitet wird. Nötig seien deutliche und schnelle Strafen. Sendung am Di. , 13.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:51 Uhr 🌠 Bilder von Sternschnuppen gemacht? Dann her damit! Es ist die Zeit für Wünsche: Die Sternschnuppen fliegen wieder. Wir haben gesammelt, wo und wann die Perseiden im Südwesten gut zu sehen sind - und wie das ultimative Foto gelingt. Ein Höhepunkt der Perseiden war laut Experten die vergangene Nacht. Wenn ihr euch für schöne Bilder auf die Lauer gelegt habt, könnt ihr sie uns gerne schicken - über dieses bekannte Formular. Schickt uns eure Fotos

6:40 Uhr 🌏 Der Blick auf Bund und Welt In Berlin finden mehrere Gedenkveranstaltungen zur Erinnerung an den Bau der Berliner Mauer vor 63 Jahren statt. Die zentrale Feier ist in der Bernauer Straße. Auch an die Opfer, die bei Fluchtversuchen an der Mauer starben, wird mit einer Kranzniederlegung erinnert. In Frankfurt am Main wird nach einer Sommerpause der Prozess gegen eine Gruppe sogenannter Reichsbürger um Heinrich XIII. Prinz Reuß fortgesetzt. Den neun Angeklagten wird vorgeworfen, einen politischen Umsturz geplant zu haben. Heute sollen vor Gericht Fundsachen vorgestellt werden, die bei Hausdurchsuchungen beschlagnahmt worden waren, zum Beispiel diverse Schriftstücke. In Moskau empfängt Russlands Staatschef Wladimir Putin den Palästinenser-Präsidenten Mahmud Abbas. Der Chef der PLO (Palästinensische Befreiungsorganisation) will sich nach eigenen Angaben mit dem langjährigen Partner Russland zur Krise in Nahost abstimmen.

6:17 Uhr 🚗 So ist die Lage auf den Straßen Wohl dem, der bei der Hitze gar nicht fahren muss oder wenigstens eine Klimaanlage im Auto hat. Ob ihr im Stau schwitzen müsst, könnt ihr hier nachschauen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:01 Uhr 🎊 Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Knapp drei Monate vor Beginn der neuen Fastnachtskampagne stellt der Mainzer Carneval Verein (MCV) seine Pläne für den 11.11. vor. Im vergangenen Jahr hatte es Kritik am Konzept des MCV für den Start in die närrische Jahreszeit gegeben. Damals musste für den Besuch der traditionellen Verlesung des närrischen Grundgesetzes am Mainzer Schillerplatz Eintritt gezahlt werden. Ab heute fahren wieder planmäßig ICE-Züge über die Schnellstrecke bei Montabaur. Die Bauarbeiten zwischen Köln und Frankfurt seien beendet und die Strecke getestet, so die Deutsche Bahn. Die Strecke war seit dem 16. Juli für Sanierungsarbeiten gesperrt. Montabaur Züge halten wieder in Montabaur ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt wieder frei Vier Wochen war die ICE-Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt wegen Bauarbeiten dicht. Jetzt ist der Abschnitt wieder freigegeben. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Drohnen fliegen über den Limburger Dom. Mit ihrer Hilfe soll das Bauwerk digital vermessen werden. Ab 2026 soll der Dom aufwändig saniert werden: Dach und Fassade müssen instandgesetzt werden.

6:00 Uhr 🥵 Es bleibt heiß - jetzt kommen noch Schwüle und Gewitter dazu Nach der Hitze am Montag hat die Nacht nur wenig Abkühlung gebracht. Und Kühlung suchen wir heute auch eher vergebens. Auf einen heißen Vormittag folgen später örtlich Gewitter, teils mit viel Regen. Das lässt die Luft schwüler werden. Video herunterladen (26,4 MB | MP4)