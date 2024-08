Das Wetter bewegt sich weiter auf Rekordniveau. Doch mit den hohen Temperaturen kommen Unwetter mit Starkregen, die aktuell vor allem die Feuerwehren in der Pfalz und im Raum Trier beschäftigen.

Die Stadt Trier gab am späten Dienstagabend im Gespräch mit dem SWR leichte Entwarnung, zumindest beim Blick auf die Lage im Stadtteil Trier-Biewer. Dort war befürchtet worden, dass der Biewerer Bach nach dem Gewitter viel Wasser in den Stadtteil bringt und es zu größeren Überflutungen kommt. Einige Straßen und Keller wurden auch überflutet. Die Berufsfeuerwehr Trier und freiwillige Feuerwehren sind vor Ort und sichern den Stadtteil ab. Mittlerweile sinke der Pegelstand des Biewerer Baches aber wieder. "Das Gröbste ist überstanden", so ein Sprecher der Trierer Berufsfeuerwehr.

Ein starkes Gewitter hat für Schäden in Trier und Umgebung gesorgt. Der Biewerer Bach hat jede Menge Wasser aus Richtung Aach in den Trierer Stadtteil Biewer gebracht. Feuerwehr Trier

Mehrere Bäume bei Unwetter in RLP umgestürzt

Besonders betroffen vom Unwetter ist wohl auch Aach in der Verbandsgemeinde Trier-Land. Die Kreisstraße zwischen Aach und Besslich und dem Trierer Stadtteil Biewer ist laut der Stadtverwaltung Trier nicht mehr passierbar. Auf der Bundesstraße 51 von Trier nach Bitburg sollen umgestürzte Bäume liegen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Aus der Pfalz wurden am Dienstagabend nach Durchzug eines Unwetters unter anderem umgestürzte Bäume gemeldet, beispielsweise auf der B37 zwischen Frankenstein und Bad Dürkheim.

Blitze zucken über der Region Trier. Nach ersten Erkenntnissen haben die Gewitter einige Schäden hinterlassen. Verletzte gab es jedoch nicht. SWR SWR/Andrea Meisberger

Heißester Ort Deutschlands lag auch am Dienstag in Rheinland-Pfalz

Vor den Unwettern stellte Rheinland-Pfalz schon den zweiten Tag in Folge den heißesten Ort Deutschlands. Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden am Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler 36,5 Grad gemessen. Der bundesweite Spitzenwert in diesem Sommer. Die 36-Grad-Marke geknackt hat in RLP am Dienstag auch die Stadt Andernach. Den Daten des DWD zufolge wurden hier 36,2 Grad registriert. Am Montag lag der bundesweite Höchstwert bei 35,7 Grad, gemessen ebenfalls in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Tropische Nacht in Teilen von RLP

Trotz der Unwetter am Dienstagabend bleibt es weiter drückend. Mit Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke wird es vielerorts in Rheinland-Pfalz zu einer sogenannten tropischen Nacht kommen.

Letzte Unwetter für Mittwoch vorhergesagt

Für Mittwoch werden zwar keine neuen Hitzerekorde erwartet, aber Höchsttemperaturen von 25 bis 31 Grad sind drin. Auch die Unwettergefahr ist noch nicht gebannt. Erst in der Nacht zum Donnerstag soll es nur noch vereinzelt Schauer und Gewitter geben. In der Eifel können die Temperaturen dann auf 12 Grad sinken. Am Donnerstag soll es bei 26 bis 30 Grad heiter sein, genauso am Freitag.