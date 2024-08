Aufatmen in RLP: Niedrigere Temperaturen und schwächere Gewitter angekündigt

Nach den Unwettern mit Starkregen am späten Dienstagabend macht SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke Hoffnung auf ruhigeres Sommerwetter. Die Intensität der Gewitter lasse in den kommenden Tagen nach, so Schwanke. Der Donnerstag werde in RLP sogar komplett trocken sein bei Höchstwerten bis 31 Grad. Am Samstag soll es im Norden des Landes regnen, am Sonntag gibt es Schauer vom Norden bis in den Süden von RLP und das bei angenehmen Werten von bis zu 25 Grad.