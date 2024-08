Wassertreten ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber bloß keine Angst vor kalten Füßen, so lange es nicht im Winter ist. In der Kneippanlage in Beuren (Landkreis Cochem-Zell) ist das Wasser eiskalt, es wird von einem Bach gespeist. Ein Spaziergang durch das Wasser kühlt für viele Stunden gut durch. Es gibt viele weitere Anlagen in Rheinland-Pfalz, zum Beispiel in Kesten an der Mosel, Malberg in der Eifel, Bockenheim an der Weinstraße oder am Seewog in Ramstein-Miesenbach.