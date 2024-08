per Mail teilen

Das Gewitter am Dienstagabend hat in Teilen der Pfalz zu Überschwemmungen, umgestürzten Bäumen und blockierten Straßen geführt. Die Feuerwehren im Kreis Germersheim waren im Dauereinsatz.

In Jockgrim (Kreis Germersheim) gab es laut ortsansässiger Feuerwehr einen großflächigen und stundenlangen Stromausfall. Besonders betroffen war auch Hagenbach. Dort standen nach Angaben der Gemeinde mehrere Straßen unter Wasser. In der Friedhofsstraße beispielsweise habe das Wasser zehn Zentimeter hoch gestanden.

Auch einige Keller liefen voll. Auf ihrer Facebook-Seite spricht die Verwaltung von knapp 60 Einsätzen der Feuerwehr und bedankt sich bei allen Einsatzkräften und auch vielen Anwohnern, die beim Pumpen, Wischen, Saubermachen geholfen haben.

Umgestürzte Bäume und Unfall auf der B9 bei Speyer

Auf der B9 bei Schwegenheim in Richtung Germersheim gab es laut Polizei einen Unfall infolge von Aquaplaning. Glücklicherweise blieb es bei einem Blechschaden.

Wie die Polizei mitteilt, stürzten unter anderem in Wörth (Kreis Germersheim), Landau und Haßloch mehrere Bäume um. Auf der B37 zwischen Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) und der Stadt Bad Dürkheim war die Feuerwehr mehrere Stunden damit beschäftigt, die Straße von umgestürzten Bäumen zu befreien. Auch auf der B39 zwischen Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) und Neustadt blockierte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn. Die betroffenen Straßen mussten gesperrt werden.

Stromausfall in VG Jockgrim und Neuhofen

Auch in Jockgrim im Kreis Germersheim hatte die Feuerwehr viel zu tun. Sie musste einen umgestürzten Baum von einer Straße räumen und einen vollgelaufenen Keller auspumpen. Wegen des Sturms fiel noch dazu für mehrere Stunden der Strom aus, berichtete die Feuerwehr.

Bei dem Stromversorger Pfalzwerke ist dagegen nichts von einem Stromausfall in Jockgrim bekannt. Es habe aber Stromausfälle in Neupotz, Leimersheim, Rheinzabern und Kuhardt gegeben (alles Kreis Germersheim).

Zudem kam es gegen 22 Uhr zu einem Stromausfall in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis), der bis zu vier Stunden dauerte, teilte die Pfalzwerken mit. Die Ursachen für die Stromausfälle sind noch unklar.

Schwimmbecken gesperrt - Badegäste suchten Schutz

In vielen Freibädern der Region wurden am frühen Abend die Schwimmbecken gesperrt. Hunderte von Badegästen suchten vor dem Unwetter mit zahlreichen Blitzen Schutz, etwa in Offenbach (Kreis Südliche Weinstraße) und im Badepark Wörth.