ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt wieder frei

Vier Wochen war die ICE-Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt wegen Bauarbeiten dicht. Jetzt ist der Abschnitt wieder freigegeben.

Entlang der Schnellstrecke wurden laut Bahn 70 Kilometer Gleise und 13 Weichen erneuert und auch am Frankfurter Flughafen Fernbahnhof wurde gebaut. Jetzt seien die Bauarbeiten beendet, die Strecke getestet und wieder freigegeben. Die Fernzüge werden deshalb ab sofort nicht mehr über die linke Rheinseite umgeleitet. Damit halten auch in Montabaur wieder planmäßig ICE-Züge.

Das sind gute Nachrichten für alle Bahnfahrer ab Montabaur, die in den vergangenen vier Wochen einiges an Geduld mitbringen mussten: Normalerweise braucht der ICE über die Schnellfahrstrecke etwa 45 Minuten bis nach Köln oder Frankfurt. Während der Sperrung dauerte es doppelt so lange, da in Richtung Köln und zum Flughafen Frankfurt nur Ersatzbusse fuhren.

Weniger ICEs zwischen Koblenz und Mainz bis Dezember

Neue Probleme gibt es dagegen ab sofort für Bahnreisende zwischen Koblenz und Mainz auf der linken Rheinseite. Da reduziert die Deutsche Bahn vorübergehend ihr ICE-Angebot: Statt wie bisher stündlich fährt nur noch alle zwei Stunden ein ICE.

Die Bahn begründet diesen Schritt mit den vielen Baustellen, die es derzeit in der Region an den Gleisen gibt. Auf diese Weise könne sie den Fahrplan stabilisieren und hofft, Verspätungen zu vermeiden.

Die Bahn weist darauf hin, dass es zwischen Mainz und Koblenz ausreichend Alternativverbindungen zum ICE gebe. Gemeint sind der Regionalexpress 2 und die Regionalbahn 26. Der Regionalexpress braucht für die Strecke Mainz-Koblenz nicht viel länger als der ICE - laut Plan 14 Minuten mehr. Das verminderte ICE-Angebot auf der Strecke ist nach Angaben der Bahn bis Mitte Dezember vorgesehen.