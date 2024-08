Es ist richtig heiß draußen. Über 30 Grad, keine Wolken am Himmel - so schön der Sommer auch sein mag, so wichtig ist es, genug zu trinken.

Dafür soll es in RLP sowohl öffentliche Trinkwasserbrunnen geben, an denen kostenloses Trinkwasser läuft als auch Refill-Stationen. Das sind Geschäfte, die bei "Refill Deutschland" mitmachen und einen Zugang zum Wasserhahn anbieten. Wie gut ist die Abdeckung im Sommer 2024 in Rheinland-Pfalz?

Städte in RLP haben bisher wenige Trinkwasserbrunnen

In Mainz gibt es nur zwei Trinkwasserbrunnen, einen am Münsterplatz und einen am Rebstockplatz - direkt neben dem Marktplatz. In Ludwigshafen steht noch gar kein Trinkbrunnen. Besser sieht es in Trier aus, dort stehen fünf Spender, in Speyer vier, in Kaiserslautern und Ingelheim je drei und in Neuwied und in Koblenz je zwei, allerdings liegt hier nur einer im Stadtgebiet.

Trinkwasserbrunnen in den großen rheinland-pfälzischen Städten. SWR

RLP fördert Bau von 100 Trinkwasserbrunnen

Seit 2019 läuft zudem ein Förderprogramm des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums, das 100 Brunnen im Land mit jeweils bis zu 8.000 bezuschusst und damit diese zum Teil oder vollständig finanziert. Bisher sind 61 Wasserspender mithilfe der Landesgelder gebaut worden, 26 weitere haben eine Förderzusage. Aber zwischen den Kommunen gibt es große Unterschiede: Die Stadtwerke Trier haben bereits Zuschüsse für vier Brunnen beantragt, im Kreis Bad Kreuznach gab es noch keinen einzigen Antrag. Das Programm laufe noch weiter, bis alle 100 Brunnen in Betrieb seien, informiert das Landesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität.

Am Koblenzer Jesuitenplatz steht ein Trinkwasserbrunnen, unweit kann man im Weltladen die Wasserflasche auch auffüllen lassen. Dort hat sich SWR-Reporter Luca Both umgehört und gefragt, ob die Menschen überhaupt von den Angeboten wissen und sie nutzen:

"Refill Deutschland" - Wasser und Umweltschutz

Neben den spärlich gesäten Trinkwasserbrunnen gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit eine kostenlose Abkühlung zu bekommen: Refill-Stationen. "Refill Deutschland" ist ein Verein, an dem alle Geschäfte, Unternehmen und öffentlichen Institutionen beteiligen können. Sie bekommen einen blauen Sticker für das Schaufenster und werden auf einer digitalen Karte vermerkt. So wissen dann alle Durstigen, wo sie kostenlosen Zugang zu Trinkwasser bekommen. Zwei Aspekte sind der Initiative besonders wichtig: Zum einen ist Wasser aus dem Wasserhahn in Deutschland qualitativ hochwertig und kostengünstig und zum anderen wird beim Wiederbefüllen einer Flasche Kunststoff gespart, so gibt es weniger Plastikmüll.

Am Weltladen in Koblenz gibt es einen blauen "Refill Koblenz"-Sticker am Schaufenster. Jeder darf hier nach kostenlosem Trinkwasser fragen. SWR Luca Both

Refill-Stationen 2023 in kreisfreien Städten in RLP Kreisfreie Stadt Einwohner 2020 in Tsd. Anzahl Refill-Stationen Mainz 218 37 Ludwigshafen 172 4 Koblenz 114 19 Trier 111 33 Kaiserslautern 99 22 Worms 84 17 Neuwied 65 3 Neustadt a.d.W. 53 1 Bad Kreuznach 52 8

Von mehr als 6.000 Refill-Stationen in Deutschland sind über 250 in Rheinland-Pfalz, der Großteil in den kreisfreien Städten. Die Verbraucherzentrale betont aber, dass mehr als zwei Drittel der Refill-Stationen angaben, ihr Angebot würde nur sehr selten in Anspruch genommen.

EU-Richtlinie für Trinkwasser und Brunnen zur EM

Trinkwasserbrunnen müssen laut EU-Trinkwasser-Richtlinie in jeder Stadt für Bürger und Touristen zugänglich sein. Der Bau läuft gerade, es gibt aber große Unterschiede. Bereits 2022 hat das Bundesumweltministerium unter Leitung von Steffi Lemke (Grüne) ein Gesetz vorgestellt, das den Zugang zu Trinkwasser für alle sicherstellen soll, Bundesrat und Bundestag haben zu Beginn des vergangenen Jahres zugestimmt.

Um weitere Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, hat das Umweltministerium zur Fußball-Europameisterschaft für jedes der 51 Fußballspiele einen Brunnen auf dem Bundesgebiet aufstellen lassen, drei davon in Rheinland-Pfalz - in Landau, Rülzheim und Wörth am Rhein.

Gleichzeitig sind Trinkwasserbrunnen auch Teil der Hitzeaktionspläne, die alle Kommunen bis 2025 verpflichtend aufstellen müssen. Mit diesen Plänen sollen sich die Städte und Gemeinden im Land besser gegen die Hitzeperioden wappnen können. Zu diesen Plänen gehören etwa auch neue Beubauungspläne oder Grünanlagen.