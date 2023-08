Pakt zur Trinkwasserversorgung in Rheinland-Pfalz

Trotz der Regenmengen in den letzten Wochen kann Trinkwasser dennoch ein knappes Gut sein. Um die Versorgung sicherzustellen, plant das Land einen Pakt mit den Kommunen - und gibt Geld.

Im Juli herrschte noch Sorge vor einer Dürre. Und auch jetzt, sagen Fachleute, sind die Grundwasserspeicher noch lange nicht wieder so voll, wie sie sein sollten. Angesichts der Klimaveränderungen ist langfristig kaum Entspannung in Sicht. Was also tun, wenn das Trinkwasser irgendwann knapp werden sollte? Die kommunalen Spitzenverbände und die Wasserversorger in Rheinland-Pfalz wollen mit einem freiwilligen "Pakt zur widerstandsfähigen Wasserversorgung" gegensteuern.

30 Millionen Euro Förderung für Kommunen

Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) will die Pläne heute bei einem Termin im rheinhessischen Bodenheim (Kreis Mainz-Bingen) besiegeln. Ihr Ministerium wird zudem ein befristetes Sonderförderprogramm auflegen, etwa um Verbundsysteme und Maßnahmen zur Notfallvorsorge zu finanzieren. Dafür stehen 30 Millionen Euro bereit.

Darum bildet sich weniger neues Grundwasser in RLP "Der Klimawandel hat in den vergangenen beiden Dekaden zu dramatischen Veränderungen des Wasserhaushalts geführt. Auffallend ist ein anhaltender Rückgang der Grundwasserneubildung." So steht es im Wasserversorgungsplan von Rheinland-Pfalz. SWR Seit mittlerweile 20 Jahren bildet sich nach Statistiken des Landesamtes für Umwelt (LfU) in Rheinland-Pfalz weniger Grundwasser als früher. Die Experten beziffern den Rückgang auf 25 Prozent. Der Grund: Seit 2003 ist ein signifikanter Rückgang der Niederschläge zu beobachten. Das gilt auch für den maßgeblichen Zeitraum für die Grundwasserneubildung: Die Monate November bis April - das hydrologische Winterhalbjahr. Laut LfU wären inzwischen mehrere überdurchschnittlich feuchte Winter hintereinander notwendig, damit sich die rheinland-pfälzischen Grundwasserstände erholen können. Dazu kommt, dass die Zeit, in der sich überhaupt Grundwasser bilden kann, durch den Klimawandel bereits dreieinhalb Wochen kürzer geworden ist: Prinzipiell bildet sich Grundwasser dann, wenn es kein Pflanzenwachstum gibt. Diese Zeit beginnt, wenn die Blätter der Stieleiche fallen und endet mit der Haselnussblüte. Das KLIWA-Projekt der Länder Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern hat berechnet, dass sich auch in den nächsten 20 Jahren weniger Grundwasser bilden wird.

Regionen mit viel Wasser sollen helfen

In Rheinland-Pfalz gibt es in den verschiedenen Regionen knapp 200 einzelne Wasserversorger. Und auch die Grundwasser-Situation ist regional unterschiedlich. Etwa in Rheinhessen kann das Trinkwasser bei einer längeren Phase ohne Regen knapp werden, andere Regionen werden auch künftig vom Wassermangel weniger betroffen sein. Die Idee hinter dem Pakt ist nun, dass das benötigte Wasser von einem Versorgungsgebiet in ein anderes kommt. Dazu braucht es neue Leitungen, so genannte Verbundsysteme. Die Leitungen einzelner Versorger sollen mithilfe der Fördergelder miteinander verbunden werden. Auch Notstromversorgung und Pumpstationen zur Ersatzwasserversorgung sollen von der erhöhten Förderung profitieren.