Am Morgen hat in Meckenheim im Kreis Bad Dürkheim offiziell die Lese für den Federweißen begonnen. Mit dabei: die Pfälzer Weinkönigin Lea Baßler. Am kommenden Wochenende kann in der Pfalz mit dem neuen Wein angestoßen werden - so lange muss der Traubensaft noch gären.