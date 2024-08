Vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen gab es im Land nach Unwettern am Abend und in der Nacht. Das Amtsgericht Mainz hat einen Strafbefehl gegen einen Lkw-Fahrer erlassen, der einen tödlichen Unfall verursacht hatte.

10:00 Uhr Tschüss, bis morgen! "Nebel", "Gras" und "Regal" sind sogenannte Palindrome, weil man sie vorwärts und rückwärts lesen kann. Der Ticker ist zwar kein Palindrom, aber man kann ihn ebenfalls von vorne nach hinten oder umgekehrt lesen. Insofern danke ich allen, die mir bis hierhin die Treue gehalten haben, und begrüße alle, die das Feld jetzt von hinten aufrollen. Ich bin morgen ab 6 Uhr wieder für euch da. Macht's gut!

9:40 Uhr 🧊 An diesen Orten könnt ihr euch abkühlen So langsam steigen die Temperaturen - wohl dem, der sich an kühlere Orte zurückziehen kann! Wer noch Inspirationen braucht: Meine Kolleginnen und Kollegen haben auf Instagram einige Tipps zusammengestellt:

9:00 Uhr Grüße vom Nordkap SWR Ernst Leutbecher Ticker-Leser Ernst Leutbecher aus Dörsdorf entführt uns mit seinem Bild an einen Ort, an dem die Temperaturen vermutlich erträglicher sind als hier. Er hat dieses Rentier am Nordkap fotografiert. Vielen Dank für dieses Bild und noch einen schönen Urlaub!

8:50 Uhr Pirmasens zieht Aufnahmestopp für ukrainische Flüchtlinge zurück Im Streit um einen Aufnahmestopp für ukrainische Flüchtlinge hat die Stadt Pirmasens eingelenkt. Die Stadt hatte einen Aufnahmestopp verhängt und sich auf eine Regelung berufen, wonach ein solcher Stopp zulässig ist, wenn eine Stadt die Aufnahmequoten um einen bestimmten Prozentsatz übererfüllt hat. Das Land hatte daraufhin den Aufnahmestopp für ungültig erklärt und gesagt, Pirmasens habe sich an einer falschen Statistik orientiert. Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) sagte dem SWR, er halte dies zwar nicht wirklich für plausibel, müsse das aber so hinnehmen. Sendung am Mi. , 14.8.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

8:40 Uhr Forschende berechnen antike Handelsrouten Mit guter Allgemeinbildung glänzen und als ungemein belesen dazustehen - das geht am besten, wenn man mit Fakten aufwartet, die sich zwar nicht unbedingt im praktischen Alltag verwenden lassen, die außer euch aber garantiert niemand kennt. Streut doch heute mal bei der Mittagspause in der Kantine locker den Satz ein: "Wusstet ihr eigentlich, dass die antiken Römer in drei Tagen von Kathargo nach Rom reisen konnten und in neun Tagen von Rom nach Alexandria?" Das sind Erkenntnisse von Forschenden der Uni Trier. Im September wollen sie einen interaktiven digitalen Atlas herausgeben, in dem es um die Routen der antiken Römer mit ihren Handelsschiffen geht. Noch mehr als die Handelsrouten der Römer interessiert mich allerdings, welches Gesicht eure Kollegen nach dieser Gesprächseröffnung gemacht haben ... Sendung am Di. , 13.8.2024 21:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

8:20 Uhr Vorlandbrücke in Mainz-Mombach ist marode "Nein!" möchte man im Raum Mainz laut ausrufen - nicht schon wieder eine Brücke! Hatten uns die Schäden an der Salzbachtalbrücke nicht lange genug zu Umwegen gezwungen? Und standen wir zuvor wegen der kaputten Schiersteiner Brücke nicht lange genug im Stau? Und nun dies: Die Vorlandbrücke, ein Teilstück der A643 hinter der Schiersteiner Brücke, ist nach Untersuchungen der Autobahn GmbH marode. Deswegen dürfen Schwertransporte über 44 Tonnen nicht mehr darüber fahren. Welche Einschränkungen für den Schwerlastverkehr sonst noch gelten, könnt ihr hier nachlesen: Mainz Mehr Sicherheit auf Verlängerung der Schiersteiner Brücke Marode Vorlandbrücke in Mainz - Einschränkungen für Lkw-Verkehr Auf der Vorlandbrücke in Mainz, einer Verlängerung der Schiersteiner Brücke, gibt es ab sofort Einschränkungen für den Lkw-Verkehr. Die Brücke ist marode und muss gesichert werden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Di. , 13.8.2024 14:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

8:05 Uhr Historie - was war am 14. August im Jahr...? 2004 - In Namibia entschuldigt sich Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) 100 Jahre nach der Niederschlagung des Herero-Aufstandes durch kaiserliche Truppen bei den Herero. 1979 - Beim Segel-Event Admiral's Cup geraten die Teilnehmer vor der irischen Küste unerwartet in orkanartige Stürme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde. 17 Teilnehmer verlieren ihr Leben, 23 Yachten kentern oder müssen von ihren Besatzungen aufgegeben werden. 1959 - Der amerikanische Satellit "Explorer VI" übermittelt die erste vom Weltraum aus aufgenommene Fotografie der Erde und der sie umgebenden Wolkendecke.

7:35 Uhr Prüfer: Hausbesitzer sollten Zustand älterer Gebäude überwachen Der Hoteleinsturz im Moselort Kröv mit zwei Toten - ein schreckliches Unglück, das ich so in Deutschland nicht für möglich gehalten hätte. Gibt es hier nicht zahlreiche Bauvorschriften und Genehmigungsverfahren, die genau so etwas verhindern sollen? Der Verband der rheinland-pfälzischen Prüfingenieure ruft jetzt Besitzer älterer Gebäude dazu auf, den Zustand ihrer Häuser regelmäßig im Blick zu behalten. Der Vorsitzende des Verbands Martin Hoffmann sagte dem SWR, er halte es für unrealistisch, dass die Behörden alte Häuser regelmäßig unter die Lupe nehmen. Das Baurecht sehe vor, dass der Eigentümer einer Immobilie für deren Zustand verantwortlich sei. Kröv Eigentümer alter Gebäude in der Verantwortung Nach Hoteleinsturz in Kröv: Ingenieur appelliert an Besitzer, mehr zu kontrollieren Der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Prüfingenieure ruft Besitzer von alten Häusern zu regelmäßigen Gebäudekontrollen auf. So könnten beispielsweise Risse entdeckt werden. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mi. , 14.8.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:25 Uhr Unwetterschäden Teil zwei Nicht nur im Raum Trier hat es Unwetter-Schäden gegeben, auch die Vorder- und Südpfalz war betroffen. In Jockgrim fiel stundenlang der Strom aus. In Hagenbach im Kreis Germersheim stand die Friedhofsstraße unter Wasser. Auf der B37 stürzten zwischen Frankenstein und Bad Dürkheim mehrere Bäume auf die Fahrbahn. Pfalz Stromausfall, Überschwemmungen, umgestürzte Bäume Sturmschäden in der Pfalz: Feuerwehren im Dauereinsatz Das Gewitter am Dienstagabend hat in Teilen der Pfalz zu Überschwemmungen und umgestürzten Bäumen geführt. Die Feuerwehren im Kreis Germersheim waren im Dauereinsatz. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Im Hunsrück wurden etwa bei Laubach Straßen überflutet, auch Keller liefen voll, so die Polizei. Im Kreis Neuwied stürzten bei Erpel und Bad Hönningen Bäume auf die B42. In Remagen musste die Feuerwehr unter anderem den Keller der Polizeiwache leer pumpen. Sendung am Mi. , 14.8.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

7:10 Uhr 🚗 Der Blick auf die Straßen Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist - grau! 2023 hatten nach Angaben des ADAC fast 80 Prozent aller neu zugelassen Pkw die langweiligen Farben grau/silber, schwarz oder weiß. Solltet ihr gerade im Stau stehen, könnt ihr das ja mal überprüfen. Wenn ihr gar nicht erst in einen Stau geraten wollt, dann klickt am besten hier. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:50 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Im Strafprozess gegen einen mutmaßlichen Rechtsterroristen der sogenannten "Kaiserreichsgruppe" will das Düsseldorfer Oberlandesgericht heute sein Urteil fällen. Dem 50-jährigen Angeklagten wird unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Der Mann hatte im Prozess seine Beteiligung an Umsturzplänen gestanden. In der Debatte über den Bundeshaushalt 2025 hatte SPD-Chefin Saskia Esken bis zum 14. August, also heute, eine Frist zur Lösung des Konflikts innerhalb der Regierungsparteien gefordert. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (ebenfalls SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) wollten den Streit bis Mitte August beigelegt haben. Informationen zum Stand der Dinge könnte am späten Vormittag die Regierungs-Pressekonferenz in Berlin bringen. Vier mutmaßliche Mitglieder einer Drogenhändler-Bande müssen sich ab heute am Landgericht Aachen wegen Beschaffens und Versendens von Captagon verantworten. Die Drogen sollen einen Verkaufswert von 58 Millionen Euro gehabt haben und teils mit legaler Versandware nach Australien, Saudi-Arabien, Katar und Bahrain geliefert worden sein. Nach den Olympischen Sommerspielen ist vor Beginn der neuen Fußball-Saison: Auf europäischer Ebene spielen heute Abend die Mannschaften von Real Madrid und Atalanta Bergamo im UEFA-Super Cup. Dabei treten traditionell der Champions League-Sieger sowie der Europa League-Gewinner der vergangenen Saison gegeneinander an.

6:15 Uhr 🥵 Auch heute wird es heiß in RLP Die Unwetterwarnungen aus der Nacht sind aufgehoben, aber Schauer und Gewitter dürfte es auch heute geben. Immerhin in der Pfalz startet der Tag mit Sonnenschein. Es wird wieder heiß: SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke sagt Temperaturen von bis zu 31 Grad voraus. Damit bleibt es aber trotzdem noch kühler als gestern. Den Temperaturrekord am bisher heißesten Tag des Jahres in Deutschland hat laut Deutschem Wetterdienst gestern Bad Neuenahr-Ahrweiler gebrochen: 36,5 Grad wurden dort gemessen - ein Rekord, auf den man vermutlich gerne verzichtet hätte. Video herunterladen (29,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Eine Woche ist der Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel her. Zwei Menschen starben. Bei den Bergungsarbeiten konnten sieben Menschen lebend aus den Trümmern befreit werden. Dann begann der Abriss der Ruine. Wie ist der Stand? Schätzungsweise tausende Menschen in Rheinland-Pfalz haben keinen oder keinen ausreichenden Krankenversicherungsschutz. Allein die vom Land geförderte Clearingstelle Krankenversicherung Rheinland-Pfalz hat in den vergangenen fünf Jahren 1.500 Betroffene beraten und unterstützt. Sie geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Das klingt nach Herbst: Mitten in der heißesten Woche des Jahres wird in Rheinland-Pfalz der erste Federweißer gelesen. In Rheinhessen macht ein Weingut in Dexheim den Anfang.