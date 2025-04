Verdächtiger Umschlag in Frankenthal enthielt giftiges Cyanid

Am Mittwoch hat ein verdächtiger Umschlag in Frankenthal für einen Großeinsatz gesorgt. Mehrere Straßen rund um den Fundort - ein Rathausgbäude - waren abgesperrt. Jetzt ist klar: Im Umschlag war die hochgiftige Substanz Cyanid.

Das haben Laboruntersuchungen ergeben, teilte die Stadt Frankenthal mit. Cyanid ist auch als Blausäure bekannt und hochgiftig. Bereits geringe Mengen davon können für den Menschen tödlich sein. Es kann außer durch Verschlucken auch über die Haut oder durch Einatmen aufgenommen werden. Ein Polizeisprecher meinte auf Anfrage, es sei "ziemlich wenig" Cyanid gewesen.

Cyanid im Rathaus: Umschlag in Lagerraum gefunden

Der Giftstoff befand sich in einem Umschlag, den ein Mitarbeiter am Mittwoch im Rathausgebäude am Neumayerring gefunden hatte. Er war demnach zusammen mit anderen Gegenständen in einem abgeschlossenen Lagerraum aufbewahrt.

Wie die Stadt mitteilt, hatte der Mitarbeiter den Umschlag bei routinemäßigen Aufräumarbeiten überprüft und entdeckt, dass darauf "Natriumcyanid" geschrieben stand. Daraufhin alarmierte er die Feuerwehr.

Innenstadtbereich rund um Rathaus nach Fund abgesperrt

Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei den Innenstadtbereich rund um das "Rathaus 2" daraufhin für Fahrzeuge und Fußgänger für fünf Stunden ab. Die Spezialisten der Feuerwehr für Gefahrenstoffe isolierten den Umschlag und brachte ihn ins Labor zur Untersuchung. Dort kam heraus, dass sich darin tatsächlich Cyanid befand.

Wer den Brief in dem Lagerraum des Rathaus am Neumayerring wie lange deponiert hat und warum, ist nach wie vor unklar. Gefahr für die Bürger habe laut Stadt aber nicht bestanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.