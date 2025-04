per Mail teilen

Seit der Flut 2021 wird ein Bahnübergang immer wieder gesperrt. Gemeinde, Landwirte und Angelverein sind darauf angewiesen. Und haben Sorge, dass der Übergang bald ganz weg ist.

Im Moment kann Heinz Thewes problemlos auf sein Feld gehen. Noch. Er weiß nicht, wie lange das noch so ist. Und mit dieser Ungewissheit muss er jetzt seit mehr als drei Jahren leben. Angefangen hat die Misere des Landwirts im Nebenerwerb bei der Jahrhunderflut 2021. Damals vernichtete das Wasser der Kyll die gesamte Getreideernte des Birresborners.

Heinz Thewes weiß nicht, wie lang er noch einfach so über den Bahnübergang zu seinem Feld in Birresborn gehen kann. SWR Anna-Carina Blessmann

"Dann habe ich die Fläche wiederhergestellt. Auch eine Kalkung gemacht, die mich 3.000 Euro gekostet hat." Er bestellte das Feld im Jahr 2022 mit Wintergetreide, setzte Dünger und Pflanzenschutzmittel ein. Dann aber kam er plötzlich nicht mehr auf sein Feld und konnte die Ernte nicht einfahren.

Einziger Weg zum Acker abgeriegelt

Denn Thewes' 4,5 Hektar großer Acker wird auf der einen Seite von der Kyll und einem Hügel, auf der anderen Seite von den Zugschienen der Eifelstrecke begrenzt. Der einzige Weg für ihn und seine Maschinen führt über einen Bahnübergang mit Schlagbäumen.

Vor der Flut 2021 war es kein Problem, über die Bahnstrecke auf das Feld zu kommen. Eine Meldung beim Stellwerk in Gerolstein reichte aus. SWR Anna-Carina Blessmann

Früher, erzählt er, konnte er über einen Hebel jemandem im Stellwerk Gerolstein anrufen, der geschaut hat, ob die Strecke frei ist, und dann die Schranke geöffnet hat. "Da hat man schon mal zehn Minuten gewartet, aber ansonsten lief das reibungslos."

Als aber nach den Zerstörungen durch die Flut der Wiederaufbau der Eifelstrecke begann, war die Schranke für die Bauarbeiten plötzlich zu und sogar durch ein Schloss gesichert. Thewes konnte ab da mehrere Jahre nicht auf sein Feld, um es zu bestellen.

Die Kyll, die jetzt wenig Wasser führt, hat 2021 das gesamte Feld überschwemmt und die Ernte zerstört. SWR Anna-Carina Blessmann

Unsicherheit durch mangelnde Information

Die Gemeinde Birresborn war nur darüber informiert worden, dass es sich um "temporäre Schließungen" handle, sagt Bürgermeisterin Christiane Stahl. Im vergangenen Spätsommer, 2024 also und damit drei Jahre nach der Flut, wurden die Schlagbäume plötzlich abmontiert. Auch darüber: Keine Info der Bahn, sagt Stahl.

Für die Vollsperrung ab September wurden die Schlagbäume abmontiert. Wie lange das so bleibt, weiß niemand. SWR Anna-Carina Blessmann

Ich weiß nicht: Soll ich mein Feld herrichten? Getreide kaufen?

Heinz Thewes sah die abmontierten Schranken durch Zufall, als er an seinem Feld vorbei fuhr. Wie lange der Übergang jetzt ständig geöffnet bleibt, weiß er nicht. Und das bedeutet für ihn erneut: "Unsicherheit. Ich weiß nicht: Soll ich mein Feld herrichten? Getreide kaufen? Dann hab ich wieder Kosten, bekomme aber nichts in den Geldbeutel rein, wenn die Schranken wieder zu sind."

Für Aussaat in diesem Jahr ist es schon zu spät

Dass sie im Moment geöffnet sind, liegt an der Vollsperrung der Eifelstrecke, damit sie jetzt nach dem Wiederaufbau elektrifiziert werden kann, schreibt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf SWR-Anfrage: "Aktuell ist die Strecke teilgesperrt, was eine Überquerung problemlos ermöglicht, da die wenigen stattfindenden Rangierfahrten besonders gesichert werden."

Auf die Frage, wie lange der Übergang offen ist und ob er wieder geschlossen wird, antwortet die Bahn nicht: "Uns ist es wichtig die Planungen für die Zukunft zuerst mit den Betroffenen persönlich zu besprechen." Für Birresborn plane man einen Termin Mitte Mai.

Mitte Mai. Das ist schon viel zu spät.

Erst dann zu erfahren, ob er sein Feld bestellen kann, das ist eine Planung, die einen Landwirt wie Heinz Thewes den Kopf schütteln lässt: "Mitte Mai. Das ist schon viel zu spät für die Aussaat von Sommergetreide. Das säe ich im April. Für Mais wäre das auch schon zu spät."

Wie lange bleibt der Bahnübergang offen? Das ist die entscheidende Frage in Birresborn. SWR Anna-Carina Blessmann

Nur, weil die Schranke seit September geöffnet ist, auf gut Glück zu säen, sei zu riskant gewesen. Saatgut koste schließlich 1.500 bis 2.000 Euro. "Ich mache das zwar im Nebenerwerb, aber ich unterstütze auch meine Eltern. Als Landwirte haben sie keine große Rente. Ich bin also auf das Feld und den Ertrag angewiesen."

Sorge vor Dauersperrung des Übergangs

Dass die Bahn auch hier keine konkrete Auskunft zu dem Übergang gibt, schürt in Birresborn die Sorge, dass er nicht nur wieder gesperrt wird. Sondern dass er auf Dauer ganz entfernt wird und Eifelstrecke hier nicht mehr überquert werden könnte.

Birresborns Bürgermeisterin Christiane Stahl (links) schaut sich mit Heinz Thewes auf einer Karte das Gebiet an, das von der Sperrung des Bahnübergangs betroffen ist. Insgesamt mehr als sieben Hektar. SWR Anna-Carina Blessmann

Einen Anhaltspunkt für diese Vermutung hat Bürgermeisterin Stahl in einem Telefongespräch mit der Bahn bekommen: "Mir wurde gesagt, dass das Eisenbahn-Bundesamt ein Interesse daran habe, Bahnübergänge nicht mehr zu öffnen." Es habe aber keine konkreteren Informationen gegeben.

Stahl ist zwar keine Landwirtin, macht sich aber dennoch Sorgen: "Der Bahnübergang ist auch ein Wanderweg. Man kann von hier aus über eine Trittsteinbrücke die Kyll überqueren. Wenn die Bahnschranke geschlossen ist, ist das also auch für uns ein Verlust."

Über den Bahnübergang führt auch ein Wanderweg und der Angelverein nutzt ihn. SWR Anna-Carina Blessmann

Auch der Angelverein hat Flächen gepachtet, auch dessen Mitglieder müssen mit ihren Autos zur Kyll kommen, um beispielsweise neue Fische im Fluss aussetzen zu können. Die Pacht bedeute Einnahmen für die Gemeinde.

Bahn wollte Landwirt seinen Acker abkaufen

Ein weiterer Anhaltspunkt, dass die Bahn kein Interesse daran hat, die Übergänge dauerhaft zu gewährleisten: Sie hat nach der verlorenen Ernte 2022 den Acker von Heinz Thewes kaufen wollen: "Sie kämen mir entgegen, sie würden mir das Land abkaufen, dann wäre das Problem mit dem Bahnübergang schnell gelöst."

Doch abgeben wollte er sein Feld nicht. Nicht nur wegen des sentimentalen Wertes: "Die Fläche ist seit über 50 Jahren im Familienbesitz. Von klein an war ich mit auf den Feldern." Es sei auch sehr fruchtbares Land, mit das beste, das man sich als Landwirt wünschen könne: "Das ist ein guter, fruchtbarer Boden, der viel Ertrag bringt." Hier wurden schon Rüben und Kartoffeln angebaut, Winterroggen oder Weizen, Hafer oder Braugerste.

Als Thewes einmal krank war, hat jemand gegen Bezahlung sein Feld bestellt: "Der hat gesagt: Wenn du das Feld mal nicht mehr brauchst, dann verpachte es mir. So einen fruchtbaren Boden habe ich lang nicht mehr gepflügt." Immerhin: Nach einigem Hin und Her habe die Bahn Thewes einen Schadenersatz für die ausgefallene Ernte 2022 gezahlt.

Beide Felder in Birresborn sind mittlerweile mit Unkraut wie Disteln übersäht. Vor der Saat müssten das Unkraut erst mühsam entfernt werden. SWR Anna-Carina Blessmann

Weitere Landwirt fordert Schadenersatz

Den will auch Stephan Hoffmann haben. Er hat ein Feld etwas unterhalb von Thewes' Feld gepachtet. Dort baut er Futtermittel für seine 170 Milchkühe samt Kälbern an.

Und auch dort gibt es einen Bahnübergang, der zwar im Moment passierbar ist, aber: "Der Bahnübergang ist mal auf, mal zu. Da können wir mit der Fläche nichts anfangen. Das ist jetzt das dritte Jahr, wo wir hier nichts gemacht haben."

Auch vor dem anderen Feld liegen die Schlagbäume nutzlos am Boden. SWR Anna-Carina Blessmann

In der Zeit sei dort alles gewachsen, was man nicht brauchen könne. Nach der Flut habe er noch einmal neu eingesät mit einer teuren Gräsermischung. Durch die Sperrung des Bahnübergangs habe es aber kein Jahr gedauert, bis die Fläche mit Unkraut überwuchert war. Mit jedem Jahr, die das Feld brach liegt, verliere es auch an Wert.

Hoffmann hat sich deshalb eine Wildschadenstabelle der Landwirtschaftskammer zur Hand genommen und damit ausgerechnet, wie viel Geld er als Schadenersatz ansetzen kann, weil er die Fläche – ähnlich wie bei einem Wildschaden – nicht nutzen kann. Hoffmann kommt dabei auf 10.000 Euro pro Jahr.

Auf 3,5 Hektar baut Stephan Hoffmann hier Futter für seine Milchkühe an. SWR Anna-Carina Blessmann

Das Ganze kommt fast einer Enteignung gleich.

Immerhin, auch hier: Die Bahn habe sich bei ihm gemeldet, er sollte Daten durchgeben, damit er eine Entschädigung bekommen kann. Wie hoch die sein wird, weiß Hoffmann nicht. "Natürlich habe ich noch andere Felder für Futtermittel, die 3,5 Hektar hier bekomme ich kompensiert. Aber trotzdem kommt das Ganze hier ja fast einer Enteignung gleich."

Hoffnung auf Lösung für Birresborn

Trotz aller Unsicherheiten und aus Birresborner Sicht schlechten Kommunikation der Bahn, ist Bürgermeisterin Stahl zuversichtlich, dass bei dem Termin im Mai etwas rumkommen kann: "Das Ziel ist, eine Lösung zu finden, wie die Bahnübergänge begehbar bleiben können."

David gegen Goliath. Das fühlt sich nicht gut an.

Sie habe Verständnis, dass der Wiederaufbau und jetzt die Elektrifizierung der Eifelstrecke ein riesiges Projekt mit vielen Akteuren sei. Da könne man nicht immer Birresborn als erstes informieren. "Gleichwohl ist mir wichtig, dass wir eine Lösung finden, die auch unsere Interessen berücksichtigt. Sonst bleibt ein Gefühl von David gegen Goliath. Und das fühlt sich nicht gut an."