Drogenrazzia in der Pfalz und Baden-Württemberg: Vier Männer in U-Haft

Bei einer Razzia in Wohnungen unter anderem in Speyer, dem Rhein-Pfalz-Kreis und Mannheim hat die Polizei große Mengen Drogen sichergestellt. Vier Männer sitzen in U-Haft.

Wie die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilen, durchsuchten die Beamten insgesamt fünf Wohnungen in der Vorderpfalz und in Baden-Württemberg. Dabei stellten sie am Mittwoch unter anderem rund 700 Gramm Haschisch und Marihuana sicher. Darüber hinaus entdeckten sie mehrere Kilogramm chemische Substanzen, mit denen synthetische Drogen hergestellt werden können. Welche Drogen aus den sicher gestellten Chemikalien hergestellt werden sollten, das untersucht das Landeskriminalamt (LKA) jetzt ganz genau, teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal auf SWR-Anfrage mit.



Staatsanwaltschaft Frankenthal hat monatelang ermittelt Als Beweismittel nahmen die Polizisten zudem mehrere Smartphones, Computer und Speichermedien mit. Zwei 27-jährige Männer sowie ein 35-jähriger und ein 36-jähriger Mann wurden zunächst festgenommen. Inzwischen sitzen sie in Untersuchungshaft. Vor der Drogenrazzia hatten Polizei und Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben monatelang gegen die Tatverdächtigen ermittelt. Sie stehen im Verdacht, über mehrere Jahre mit großen Mengen Marihuana gedealt zu haben.