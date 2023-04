per Mail teilen

Am Donnerstagabend hat die Polizei bei einer Drogenrazzia in der Karlsruher Innenstadt mehrere Menschen auf offener Straße festgenommen. Sie sollen mit Drogen gehandelt haben.

Elf Menschen sind bei der Drogenrazzia festgenommen worden. Gegen acht von ihnen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe vor. Sie stehen im Verdacht, mit Drogen wie Haschisch und Kokain gehandelt zu haben.

Polizei nimmt Drogendealer auf offener Straße fest

Der Zugriff erfolgte am Abend gegen 19:30 Uhr auf offener Straße. Verdeckte Ermittler beobachteten die mutmaßlichen Drogendealer bereits den ganzen Nachmittag bei ihren Geschäften. Zeitgleich erfolgte der Zugriff unter Einsatz von rund 60 Polizeikräften.

Beobachtet wurde der Einsatz von zahlreichen Schaulustigen. Sie fotografierten und machten aus der Ferne Videos mit ihren Handys. Eine Anwohnerin war gerade auf dem Nachhauseweg und wunderte sich über die Polizeipräsenz: „Ich bin schockiert, ich hätte das nie gedacht, dass sowas direkt von der Haustüre passieren kann“, sagt sie.

"Da müsste es mehr Kontrollen geben"

Polizei hofft auf Signalwirkung

"Ich hoffe, dass es ein Signal ist in Richtung derjenigen, die noch auf freiem Fuß sind oder hier gekauft haben“, sagt der Leiter der Polizeireviers Marktplatz, Andreas Dahm.

"Wir werden das nicht hinnehmen, dass hier offen mit Rauschgift gehandelt wird"

Gehandelt wird in dem Bereich der Kleinen Kirche in der Karlsruher Kaiserstraße laut Polizei bereits länger. Hinweise kamen Ende vergangenen Jahres unter anderem durch Anwohner und Gewerbetreibende. Seit längerer Zeit überwacht die Polizei den Bereich mit verdeckten Ermittlern, sammelte mögliche Beweise und plante einen entsprechenden Zugriff.

Drogen wurden offenbar auch an Jugendliche verkauft

Der Ort ist laut Dahm ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Auch ihnen soll in der Vergangenheit durch die mutmaßlichen Dealer Drogen angeboten worden sein. „Genau aus dem Grund sind uns die Maßnahmen wichtig“, so Dahm.

In welchem Ausmaß mit Drogen gehandelt wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Mitgeführte Gegenstände und mögliche Drogen wurden sichergestellt. Die Polizei will auch in Zukunft den Bereich weiter kontrollieren.