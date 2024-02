Staatsanwaltschaft Landau: Ein Kilo Crystal Meth bei Drogenrazzia gefunden

Elf Hausdurchsuchungen und drei Festnahmen – das ist die Bilanz einer großangelegten Razzia am Donnerstag in Neustadt, im Landkreis Südliche Weinstraße, in Speyer und im Rhein-Neckar-Kreis.

Laut der Landauer Staatsanwaltschaft geht es dabei um Drogenhandel im großen Stil. Den Beamten sei es in monatelangen Ermittlungen gelungen, die Daten mehrerer verschlüsselter Handys zu dechiffrieren. Die Spur führte zu elf Wohn- und Geschäftsadressen in Neustadt, im Landkreis Südliche Weinstraße, in Speyer und im Rhein-Neckar-Kreis. Festgenommen wurden zwei Männer, die die beiden Haupttäter sein sollen. Einer ist 34 Jahre alt und kommt aus dem Kreis Südliche Weinstraße, der andere ist 44 und kommt Neustadt. Beide sollen seit Jahren im großen Stil mit Mariuhana, Haschisch, Amphetamin und Kokain handeln. Crystal Meth und Special K Unter anderem wurden bei den Durchsuchungen ein Kilo Crystal Meth gefunden und ein Kilo eines Narkosemittels, das als Partydroge genutzt wird, genannt "Special K". Außerdem 80.000 Euro in Bar, Stichwaffen, ein Schlagring und Luxusuhren. Die beiden Hauptverdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft. Außerdem wurde ein 37-Jähriger festgenommen, in dessen Wohnung ein Teil der Drogen gefunden wurde. Ketamin - Narkosemittel und Partydroge Ketamin wird seit 40 Jahren als Narkose- und Schmerzmittel von Ärzten eingesetzt. Seit ein paar Jahren gilt Ketamin aber auch als Partydroge - vor allem in den USA. Aber auch in Deutschland wird Ketamin als Droge konsumiert. Die Konsumenten berichten von Halluzinationen und Nah-Tod-ähnlichen Erfahrungen.