Drogenrazzia in der Südpfalz und Hessen - mehrere Tatverdächtige festgenommen

Bei einer Drogenrazzia in der Südpfalz und im Raum Darmstadt sind insgesamt elf Tatverdächtige festgenommen worden. Die Polizei beschlagnahmte große Drogenmengen.

Wie eine Sprecherin der Zollfahndung dem SWR sagte, wurden am Mittwoch insgesamt 16 Wohnungen und Geschäftsräume in Darmstadt, im Raum Darmstadt im Kreis Bergstraße und in Landau und Umgebung durchsucht. Die Polizei nahm elf Tatverdächtige fest. Ein Mann und eine Frau kamen aus Landau. Diese beiden gehören aber nach Angaben der Staatsanwaltschaft Darmstadt nicht zu den Hauptverdächtigen und sie sind wieder auf freiem Fuß.

Es waren auch Spezialkräfte bei der Razzia dabei. LKA-Hessen

Große Mengen Drogen bei Razzia gefunden

Die Polizeibeamten fanden auch große Mengen Drogen: Zehn Kilogramm Amphetamin, vier Flaschen Amphetamin-Öl - nach Angaben der Sprecherin lassen sich daraus weiter 16 Kilogramm Amphetamin herstellen - darüber hinaus wurden 33 Kilo Cannabis, 1,3 Kilo Kokain und 500 Gramm der Partydroge MDMA gefunden. Auch scharfe Schusswaffen wurden entdeckt und ein mit Stacheldraht umwickelter Baseballschläger. Das Amphetamin und zwei der Schusswaffen fanden die Beamten in den Objekten in Landau.

Bei der Razzia beschlagnahmtes Auto LKA-Hessen

Polizei beschlagnahmt Vermögen der Tatverdächtigen

Des Weiteren wurden von den Zollfahndern und Polizisten rund 450.000 Euro an Vermögen beschlagnahmt, darunter Schmuck, Luxusuhren, zwei Autos und ein Motorrad. Die Ermittlungen liefen bereits seit Ende vergangenen Jahres. Gegen sieben der Tatverdächtigen bestanden bereits Haftbefehle. Sie sind zwischen 29 und 44 Jahre alt. Die Hauptverdächtigen kommen laut Staatsanwaltschaft aus

Südhessen.