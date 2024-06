Illegale Cannabis-Plantage in Lingenfeld entdeckt

In der Südpfalz haben Polizisten eine illegale Drogenplantage entdeckt. In einer Wohnung in Lingenfeld (Kreis Germersheim) fanden sie 816 Marihuana-Pflanzen.

Die Cannabis-Plantage war nach Angaben der Polizei ziemlich professionell eingerichtet - mit hochwertigen Lampen, Luftfiltern und Anlagen zur Bewässerung der Pflanzen. Drei von insgesamt vier Zimmern der Wohnung in Lingenfeld wurden als Indoor-Plantage genutzt. Die Polizei beschlagnahmte alle Pflanzen. Außerdem fanden die Beamten rund zehn Kilo verpacktes Marihuana. In einer weiteren Wohnung im südhessischen Bürstadt (Kreis Bergstraße) stellten die Ermittler wenige Gramm Marihuana und 2.400 Euro Bargeld sicher. Insgesamt drei Männer wegen illegaler Cannabis-Plantage festgenommen Die Beamten nahmen zwei Männer im südbadischen Rheinfelden (Kreis Lörrach) und einen weiteren in Hessen fest. Den beiden 28- und 37-Jährigen gehören die Wohnungen in Lingenfeld und Bürstadt. Außerdem nahm die Polizei einen 38-Jährigen fest. Er befand sich bei der Durchsuchung gerade in der Wohnung in Lingenfeld und soll für die Pflege der Pflanzen zuständig gewesen sein. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft Der Tipp zu dem Drogen-Trio kam von der Polizei in Belgien. Alle drei Männer sitzen in Untersuchungshaft. Sie müssen sich wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten.