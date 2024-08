Umsonst und draußen gemeinsam Sport machen, das geht im Sommer in Ulm. Auch direkt an der Donau: An die einhundert Menschen kommen regelmäßig zur Yogastunde in die Friedrichsau.

Eine kostenlose Yogastunde, direkt an der Donau, das gibt es in Ulm. Und zwar bei "Ulm macht Sport - umsonst und draußen". Die Yogakurse im Stadtpark Friedrichsau sind der Renner. An diesem Abend ist auf der Wiese im Schatten kein Platz mehr frei. An die einhundert Frauen und Männer liegen auf ihren Yogamatten rund um Raha Bamdadi. Die Yogaleherin sagt die Asanas, also die Übungen, an. Und zwar auf Englisch: "Now everybody, shoulders are broad, bend the knees just a little bit - und jetzt alle Schultern sind breit, beugt die Knie ein ganz kleines bisschen", so ihre Anweisung für die Übung.

Kostenlose Kurse ohne Anmeldung bei "Ulm macht Sport"

Wer da ist, macht mit, so einfach geht das. Der Kurs kostet nichts, außer vielleicht ein wenig Überwindung. So in etwa ist auch der Spruch, mit dem die Stadt Ulm für ihr Angebot wirbt. Und es funktioniert. "Ich bin einfach vorbei gefahren mit dem Fahrrad und hatte ein bisschen Zeit und hab' dann mittendrin angefangen und es einfach mal ausprobieren", erzählt ein Kursteilnehmer. Ohne Matte, ganz einfach im Gras und mit der kurzen Jeanshose sitzt er nach dem Kurs entspannt auf der Wiese und unterhält sich mit seinen Nachbarn. Denn auch das schätzen die Teilnehmenden: Mit anderen ins Gespräch kommen oder einfach gemeinsam in der Natur etwas für sich selbst tun.

Yoga im Park auf Englisch der erfolgreichste Kurs

Vor drei Jahren hat Yogalehrerin Raha Bamdadi den Yogakurs auf Englisch bei "Ulm macht Sport" zum ersten Mal angeboten. Damals kamen fünf Teilnehmende, inzwischen sind es an die hundert. Der Erfolg freut sie, es sei einfach so schön, mit so vielen gleichzeitig in der Natur etwas für sich zu tun, sagt sie. "Es ist die perfekte Gelegenheit für alle, um zusammen zu kommen und etwas zu tun, was gut für den Geist, den Körper und die Seele ist."

Raha Bamdadi macht seit drei Jahren den Kurs "Yoga auf Englisch". Zum Kurs in die Ulmer Friedrichsau kommen oft mehr als 100 Teilnehmende. SWR Maja Nötzel

Seit 2021 gibt es "Ulm macht Sport"

Yoga auf Englisch bei "Ulm macht Sport - Umsonst und draußen" ist der beliebteste Kurs von insgesamt 23, die in diesem Sommer kostenlos angeboten werden. Von Mai bis September gibt es das Angebot mit Kursen wie Fitness, Lauftreff und Selbstverteidigung für Kinder in fünf Ulmer Stadtteilen. Kurse gibt es außer in der Friedrichsau auch am alten Friedhof, in Böfingen, am Eselsberg und in Wiblingen. Als das kostenlose Outdoor-Programm 2021 startete gab es täglich nur einen Kurs in der Friedrichsau mit insgesamt rund 600 Teilnehmern. 2022 waren es 10.000 Teilnehmende über einen längeren Zeitraum.

Das Angebot soll aber keine Konkurrenz zu den Vereinen sein, betont der Ulmer Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD). "Wir wollen Menschen dazu animieren, Sport zu treiben und zwar niederschwellig. Wir wollen dazu einladen, sich zu bewegen, dem Bewegungsmangel entgegen zu wirken und vor allem das Gemeinschaftsgefühl beim Sport zu erleben."

"Kostet nix - außer Überwindung! Einfach ohne Anmeldung vorbeikommen und mitmachen.", mit diesem Spruch wirbt die Stadt Ulm für ihr Programm "Ulm macht Sport". Von Mai bis September bietet die Stadt Ulm kostenlose Sportkurse wie Tanzen, Fitness, Selbstverteidigung in mehreren Parks an, und das sehr erfolgreich. Zu "Yoga auf Englisch" kommen oft mehr als 100 Teilnehmer. SWR Maja Nötzel

Die Trainer und Übungsleiter kommen aus Ulmer Vereinen und Studios. Das Programm kostet in diesem Jahr 30.000 Euro, 60 Prozent übernimmt die Stadt, der Rest wird vor allem von der AOK Ulm-Biberach übernommen. Im Sommer nächsten Jahres soll das Angebot noch weiter ausgebaut werden. Dann soll es auch Kurse in der Ulmer Weststadt geben.