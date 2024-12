Auch in diesem Jahr gibt es an Heiligabend für Einsame und Bedürftige öffentliche Weihnachtsfeiern von Ulm bis Aalen. In Aalen findet zum ersten Mal eine zusätzliche Feier statt.

Gastgeber von Aalen bis Ulm laden Bedürftige und Einsame an Heiligabend zu öffentlichen Feiern und Zusammenkünften ein. Wegen des großen Andrangs der letzten Jahre gibt es im evangelischen Gemeindehaus in Aalen dieses Jahr sogar eine zusätzliche Feier. Organisiert wird sie von der Caritas Ostwürttemberg zusammen mit dem Freundeskreis für Wohnsitzlose Aalen e.V.

Zum ersten Mal zwei parallele Festessen zu Weihnachten in Aalen

Hilfsbedürftige oder einsame Menschen können sich Weihnachten erstmals im evangelischen Gemeindehaus einfinden. Grund: Zur Feier in der Obdachlosenunterkunft der Caritas im Hirschbach kamen letztes Jahr mehr Menschen als erwartet. Viele fanden daher keinen Platz mehr, so Wolfgang Lohner, Leiter Caritas Dienst Wohnungslosenhilfe. Deshalb gibt es in diesem Jahr zusätzlich eine identische Aktion im Gemeindehaus.

Die Feiern beginnen um 11 Uhr mit einer kleinen Andacht. Dann wird gemeinsam gegessen und es werden Geschenke verteilt: Dinge, die im Alltag nützlich sind. Die Feiern haben je einen etwas anderen Schwerpunkt. In der Obdachlosenunterkunft der Caritas im Hirschbach sind die Plätze vorrangig für Bedürftige reserviert, die aktuell oder regelmäßig da sind, so Lohner. Wer einfach nur zum Weihnachtsfest kommen möchte, der solle sich im evangelischen Gemeindehaus einfinden. Dort sei jeder willkommen.

Die Vorbereitungen für Weihnachten laufen: Die Caritas-Ostwürttemberg und ihre Beschäftigten laden in Aalen an Bedürftige an Heiligabend zum Weihnachtsessen ein. Wegen des großen Andrangs erstmals an zwei Orten statt an einem. Wolfang Lohner, Caritas Ost-Württemberg

Öffentliche Weihnachtsfeiern auch in Ulm, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd

Auch in Schwäbisch Gmünd und Heidenheim lädt die Caritas Ostwürttemberg zu Weihnachtsfeiern. In Heidenheim findet an Heiligabend außerdem ab 14 Uhr das traditionelle kostenlose Weihnachtessen für alle statt. Die Stadt hatte kurzfristig mit der Pauluskirche einen neuen Veranstaltungsort dafür gefunden, nachdem der Lokschuppen in diesem Jahr für die Weihnachtsaktion nicht zur Verfügung steht.

Der Heidenheimer Gastronom Hüseyin Perktas ist froh, dass nun doch auch in diesem Jahr das traditionelle Weihnachtsessen stattfinden kann. Er lädt seit vielen Jahren Menschen aller Nationen und Glaubensrichtungen zum kostenlosen Mahl ein. So muss niemand allein sein.

In Wasseralfingen gibt es ab 14:30 Uhr im Bürgersaal eine Feier mit Kaffee und Kuchen. Die Petruskirche in Neu-Ulm und das Gemeindezentrum Zachäus in Ulm-Wiblingen laden jeweils um 17 Uhr zum Essen ein, das Gemeindehaus in Ulm-Böfingen um 19 Uhr - allerdings nur für angemeldete Gäste.

Die Arbeiterwohlfahrt veranstaltet in der Begegnungsstätte am Ehinger Tor ab 13 Uhr ihre Heiligabend-Feier. Es gibt Kaffee, Gebäck, Weihnachtslieder und ab 16 Uhr ein gemeinsames Essen, eine Anmeldung ist nicht vonnöten. Auch die Wengenkirche in Ulm lädt ein: ab 19 Uhr zu einem Imbiss für alle, die nicht allein feiern wollen. Die Ulmer Pauluskirche tischt ab 18 Uhr auf.