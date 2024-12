Der "Weihnachtsmann vom Tannenhof" kommt mit seiner Motorradgang und teilt in einer Behinderteneinrichtung in Ulm-Wiblingen Geschenke aus. Seit 1990 erfüllt Charlie Wünsche.

Charles Horace Heilmann der Zweite, so ist sein richtiger Name, doch die meisten kennen ihn als Charlie oder ganz einfach als den "Weihnachtsmann vom Tannenhof". So nennen ihn die Frauen und Männer, denen er seit Jahrzehnten in einer Behinderteneinrichtung in Ulm-Wiblingen vor Weihnachten mit dem Motorrad Geschenke bringt. Auch 2018, wie ein SWR-Film zeigt:



Früher hat Charles Heilmann seinen rotbraunen Bart mit Trockenshampoo weiß gepudert, inzwischen ist der Weihnachtsmannbart von ganz alleine weiß. Die Augen des 67-Jährigen leuchten, wenn er von seinem Baby spricht: dem Toy Run. Dieses Jahr ist es das 35. Mal, dass er an die Bewohnerinnen und Bewohner des Tannenhofs in Ulm-Wiblingen Geschenke verteilt.

Der Hintergrund für die Aktion ist eher traurig. Heilmann hatte damals für seine in den USA lebende Nichte Paula Jean Meckel schon Weihnachtsgeschenke gekauft. Doch dann bekam er eine Postkarte seiner Schwester mit der Nachricht, dass seine 17-jährige, spastisch gelähmte Nichte an einer Lungenentzündung gestorben ist.

Motorradfahrer fahren mit Sack voller Geschenke los

Was also tun mit den Geschenken? Er hat eine Eingebung und über die Schwestern seiner Frau bekommt er Kontakt zu der Behinderteneinrichtung am Tannenhof in Ulm-Wiblingen. Sein Plan ist, vielen Bewohnern eine Freude zu machen, indem er ihre Wünsche erfüllt. Dreimal ruft er den damaligen Leiter an und bekommt schließlich eine Liste mit Wünschen. Er und Gabi, seine Helferin der ersten Stunde, sowie vier weitere Motorradfahrer fahren los mit dem Sack voller Geschenke.

"Wenn die Bewohner den grollenden Donner der Maschinen hören, dann rufen sie schon: Die kommen! Bald kommt der Weihnachtsmann!", erzählt Heilmann, der sich selbst fast genauso darüber freut, als würde er die Geschenke bekommen. Wobei, vergangenes Jahr hat er zum ersten Mal selbst etwas bekommen, von seinen Bikerfreunden - eine Baseballkappe. Bei der Erinnerung werden seine Augen feucht.

Es ist eine schweißtreibende Arbeit, aber ich liebe es.

Vergangenes Jahr waren es 22 Biker, beim größten Toy Run sind 52 Motorräder mitgefahren. Gabi ist auch dieses Mal wieder mit dabei, seit Jahren ist sie als Engel verkleidet. Und auch ein Knecht Ruprecht ist mit von der Partie. Charles Heilmann zieht über seine Motorradkluft sein Weihnachtsmannkostüm, inzwischen hat er auch einen passenden Helm. "Es ist eine schweißtreibende Arbeit, aber ich liebe es", sagt er.

Der Engel, Gabi, ist auch im Beiwagen mit dabei, wenn Charles Heilmann mit seinen Motorradfreunden als Weihnachtsmann unterwegs ist. 2003 führte die Route des Toy Run durch Neu-Ulm. Charles Heilmann

Toy Run vom amerikanisch-schwäbischen Weihnachtsmann

Charlie Heilmann stammt aus Allentown in Pennsylvania. Als 21-Jähriger kommt er mit der US-Air Force nach Neu-Ulm, arbeitet in der Telefon- und Telefax-Zentrale. Nach seinen insgesamt fünf Jahren in der Air Force, zwei davon in Neu-Ulm, bleibt er in der Gegend, der Liebe wegen. Er heiratet, das Paar bekommt zwei Söhne, Andreas (37) und Peter (35), sie wohnen noch im Großraum Ulm. Die beiden waren auch schon beim Toy Run mit dabei, ob sie dieses Mal auch mitfahren, weiß Charlie noch nicht.

Die Freude, mit der er empfangen wird, berührt den 67-Jährigen. Einige Bewohner sind ihm ans Herz gewachsen und er besucht sie auch unterm Jahr. Marianne zum Beispiel, oder Felix, bis zu dessen Tod. "Ich krieg 'ne ganze Menge Umarmungen", schwärmt Heilmann in seinem einzigartigen amerikanisch-schwäbischen Slang.

Da hat der Bart noch abgefärbt, aber der Freude tut das keinen Abbruch. Seit 1990 beschenkt Charles Heilmann die Bewohnerinnen und Bewohner einer Behinderteneinrichtung. Manche, die heute noch da wohnen, waren auch schon 2003 vorne mit dabei. Charles Heilmann

Nach seiner Zeit beim Militär arbeitet Charles Heilmann in verschiedenen Jobs, dreißig Jahre lang im Industriegebiet Ulmer Donautal als Qualitätsmanager bei der Schwäbischen Härtetechnik Ulm. Heute lebt er mit seiner Partnerin Elsa in Blaustein (Alb-Donau-Kreis), ist Rentner und liefert für eine Molkerei Milch an Privatleute und an die Gastronomie aus.

Planung für Toy Run zum Tannenhof bereits ab Mai

Im Mai fängt er jedes Jahr in Gedanken an, den nächsten Toy Run zu organisieren. Ende August nimmt er mit dem Tannenhof Kontakt auf und sammelt die Wünsche ein. Zu Halloween veröffentlicht er die Wunschliste im Internet, vergangenes Jahr waren nach drei Tagen für alle Wünsche Spender gefunden.

Dieses Jahr war es schwieriger, erst nach einem Zeitungsartikel war die Wunschliste abgehakt. Mit den Spendern kommuniziert Charles Heilmann per E-Mail. "Ich kann nur 100 Mails am Tag schreiben, mehr lässt mein Anbieter nicht zu. Wie Ping-Pong geht es da immer hin und her", erzählt er lachend.

Weihnachtsmann ist wenige Tage vor der Bescherung nervös

Der Countdown für den nächsten Toy Run am kommenden Samstag (14.12.) läuft: Die Harley des Weihnachtsmanns läuft inzwischen wieder. Die Lichtmaschine war kaputt und die Batterie ständig leer. Aber auch jetzt, zwei Tage vor der großen Fahrt, ist Charles Heilmann nervös. Noch sind nicht alle Geschenke am Sammelort angekommen.

Am Abend wird er die Wunschliste mit den Geschenken abgleichen. Grade fehlen noch 37 Positionen von der Liste. Andererseits hat er auch erst vorgestern einen Anruf bekommen. Eine Frau will alles besorgen, falls tatsächlich noch was fehlen sollte. "Wunder passieren", meint er dazu. Und Extra-Geschenke hat der Weihnachtsmann vom Tannenhof auch immer dabei: Schokolade, Plüschtiere und dieses Mal auch wieder Modeschmuck, der kam vergangenes Jahr so gut an.