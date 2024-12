Freiburgs Fußballerinnen verlieren in Leverkusen

Skisprung Weltcup im Schwarzwald. Ist immer dann gut, wenn's Schnee hat. Nicht immer so. Und wenn die deutschen Skispringer vorne mit dabei sind.

Und das sind sie an diesem Wochenende an der Hochfirst-Schanze in Titisee-Neustadt. Der Weltcup Führende Pius Paschke holte sich heute im Einzel seinen vierten Saisonsieg

Doch bevor Pachke und Co. über den Baken gingen, sorgten andere für einen reibungslosen Ablauf an der Schanze im Schwarzwald. Unter anderem Vorspringer Sven Thörner vom SV St. Georgen.

Carmen Ruthard und Inken Pallas haben ihn beobachtet. ))