Hunderte Kinder freuen sich über Weihnachtsgeschenke im Ulmer Tafelladen

Mehr als 300 Kinder haben am Samstag im Tafelladen des Deutschen Roten Kreuzes in Ulm Weihnachtsgeschenke bekommen. Die Aktion war nach Veranstalterangaben ein voller Erfolg.

Die Mitarbeiter wollten dieses Jahr etwas Besonderes schaffen

Während sich die Kinder in den Jahren zuvor in der Vorweihnachtszeit kleine Geschenke mitnehmen durften, wollten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer dieses Jahr etwas Besonderes machen.

Die Mitarbeiter haben in den vergangenen Wochen über die Sozialen Medien zu Geschenke-Spenden aufgerufen. Außerdem wurde bei vielen Unternehmen in der Region angefragt. Am Ende kamen 320 Weihnachtsgeschenke zusammen. Jedes Paket ist beschriftet, zum Beispiel, ob es für einen Jungen oder ein Mädchen gedacht ist und für welches Alter.

Für die Aktion hatten ehrenamtliche Helfer sämtliche Regale im Taffelladen leergeräumt, weihnachtlich dekoriert und mit den Geschenken gefüllt.

Rund 200 Anmeldungen von Tafelladen-Kunden

Um ein Geschenk zu bekommen, mussten die Eltern ihre Kinder für die Aktion anmelden. Rund 200 der etwa 1.500 registrierten Tafelladen-Kunden haben sich ein Geschenk für ihr Kind gewünscht.

Um ein Chaos zu vermeiden, wurden immer 40 Kinder im Viertelstundentakt in den Tafelladen gelassen. Nach den Geschenken gab es für die Kinder noch eine Überraschung. Im Nebenraum hat ein Clown die Kinder unterhalten und sie mit Luftballontieren beschenkt.