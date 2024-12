Autofahrer sollten sich auf glatte Straßen in höheren Lagen vorbereiten. Trotzdem bleibt Schnee an Weihnachten in Baden-Württemberg eher unwahrscheinlich.

Auf den Straßen in Baden-Württemberg kann es glatt werden: Im Laufe des Montags ziehen Schneeschauer vom Schwarzwald kommend über das gesamte Land, wie ein Meteorologe des Deutschen-Wetterdienstes (DWD) erklärte. Laut der SWR-Wetterredaktion bleibt der Schnee aber nur in höheren Lagen ab 400 Metern liegen. Alle anderen müssen sich mit Regen und Schneeregen abfinden.

Achtung vor glatten Straßen auf der Alb und im Schwarzwald

Die Temperaturen liegen am Montag bei minus ein Grad im Schwarzwald und auf der Alb. Am Oberrhein könne es bis zu sechs Grad geben, so der Meteorologe. Winterlich ist es im Nordschwarzwald, dort schneit es bereits den gesamten Montagmorgen. In der Nacht zum Dienstag werden dann auf der Alb, im Schwarzwald und im Allgäu wieder Schneeschauer erwartet. Dort können den Angaben zufolge ein paar Zentimeter Neuschnee liegen bleiben. Achtung vor Glätte auf den Straßen.

DWD: Wahrscheinlich keine weiße Weihnachten

Am Dienstagmorgen wird es laut dem DWD in der Früh regnen, im Bergland schneien. Die Chance auf weiße Weihnachten bewertete der Meteorologe als eher gering. Erst ab einer Höhe von 600 Metern könne der Schnee an Heiligabend liegenbleiben. An den meisten Orten in Baden-Württemberg bleibt es trocken.