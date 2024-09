Schon lange sorgt Taubenkot auf Plätzen und an Gebäuden in Ulm für Unmut. Jetzt will die Stadt endlich handeln und gleich drei Taubenhäuser bauen. Eines im Parkhaus Deutschhaus.

Die Taube gehört auch in Ulm zur Stadt. So wie ihre Hinterlassenschaft auf den Plätzen, den Dächern, den Fassaden: Taubenkot ist für viele ein Ärgernis. Als einer der "Tauben-Hotspots" gilt das Parkhaus Deutschhaus. Hier und an zwei weiteren Stellen plant die Stadt nun Taubenhäuser, teilte eine Sprecherin auf SWR-Anfrage mit.

Seit Jahren klagen genervte Anwohnerinnen und Anwohner sowie Gewerbetreibende über eine regelrechte "Taubenplage". Vor zwei Jahren war auch eine Petition für Taubenhäuser in Ulm gestartet worden.

Bisher gibt es nur ein Fütterungsverbot. Dennoch versammeln sich die Tauben gerne in der Stadt. Vor allem am Hauptbahnhof in Ulm und im nahegelegenen Einkaufs- und Wohnquartier Sedelhöfe picken sie Essensreste auf. Später hinterlassen sie ihren Kot in den Ecken, auf Balkonen oder unter Überdachungen.

"Tauben-Hotspots" in Ulm - Problem Taubenkot

In Ulm gibt es laut Stadt regelrechte "Tauben-Hotspots". Durch den Bau von Taubenhäusern in deren Nähe hofft man nun, das Problem in den Griff zu bekommen und die Tiere gezielt zum Futter dort zu locken.

Taubenkot im Parkhaus Deutschhaus in Ulm sorgt immer wieder für Unmut. Künftig könnte ein dort geplantes Taubenhaus für Abhilfe sorgen. SWR Petra Volz

Außer dem geplanten Taubenhaus im Parkhaus Deutschhaus soll laut Stadt auch auf einer Grünfläche an der Blau beim Busbahnhof ein festes Taubenhaus errichtet werden. Ein weiteres ist im Stadtteil Böfingen geplant. Die exakten Standorte für diese beiden Taubenhäuser sollen noch im November feststehen, teilte die Sprecherin der Stadt Ulm weiter mit. Der Bau selbst soll dann im Frühjahr starten.

Enge Kooperation mit Taubenhilfe und Bürgerdiensten

Noch im September soll es zu dem geplanten Taubenhaus im Parkhaus Deutschhaus ein Abstimmungsgespräch mit dem Architekten und den Beteiligten wie den Bürgerdiensten, der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft und der Stadttaubenhilfe Ulm geben. Dabei gehe es auch um Fragen, wie Zugang und Reinigung geregelt werden. Außerdem sei der Stadt Ulm das Tierwohl wichtig.

Tauben auf einem Vordach eines Geschäftshauses in Ulm: Sie suchen sich gerne einen gemeinsamen Platz und hinterlassen dort auch ihren Kot. SWR Petra Volz

Heidenheim: Gute Erfahrungen mit Taubenhäusern

Orientieren könnte sich die Stadt Ulm am Taubenmangement der Stadt Heidenheim. Hier gebe es bereits seit 20 Jahren ein Konzept, um Stadttauben von den öffentlichen Plätzen fernzuhalten, erzählt Stefan Bentele, Sprecher der Stadt Heidenheim.

Nach dem sogenannten Augsburger Modell werden dort Nistplätze und die Population der Tiere im Stadtgebiet gesteuert. Dafür hat die Stadt Heidenheim früh Geld investiert. Bereits 2003 wurde ein Taubenschlag eingerichtet, später ein zweiter.

Eier in einem Taubenhaus - in manchen Städten, etwa in Heidenheim, werden sie gegen Attrappen ausgetauscht. Die Zahl der Tauben verringert sich im Laufe der Zeit. SWR

Taubenpopulation durch Eier-Attrappen regulieren

In den Taubenschlägen in Heidenheim werden die Eier aus dem Nest genommen und gegen Gips-Eier ausgetauscht. Tierschutzvereine kümmern sich um die Tauben. "Die Stadt trägt die Kosten für den Unterhalt der beiden Taubenhäuser in der Musikschule an der Olgastraße und beim Alten Finanzamt an der Brenzstraße", so Bentele.

Die laufenden Kosten betragen jährlich etwa 6.000 Euro. Den Tieren gehe es gut, das konsequente Taubenmanagement habe im Laufe der Zeit zu weniger Kot in der Innenstadt geführt, sagt Bentele.

Schließlich zählten Stadttauben zu den "wildlebenden Tieren, die einen allgemeinen Schutzstatus genießen und nicht dem Jagdrecht unterliegen." Wer privat an seinem Haus Taubenschutz anbringt, kann übrigens bei der Stadt Heidenheim einen Zuschuss von bis zu 250 Euro beantragen.

Biberach: Bussard-Offensive gegen Taubenplage gescheitert

Auch Biberach hat ein Problem mit Tauben. Dabei hatte die Stadt im vergangenen Sommer einen Falkner eingesetzt, der die Tauben mit Wüstenbussarden vergrämen sollte. Doch die Tiere sind zurück. Erst kürzlich wurden die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, Tauben-Unterschlupfe dicht zu machen. Zudem gilt auch in Biberach ein Fütterungsverbot. Einen neuen Lösungsansatz gibt es nach SWR-Informationen bisher nicht.

Warum Taubenhäuser? In vielen Städten setzt man inzwischen auf Taubenhäuser, um Tauben von öffentlichen Plätzen wegzulocken. Durch die Versorgung mit Futter und Wasser an einem gezielten Ort halten sich die Tiere zumeist am und im Taubenhaus auf. Denn sie sind laut Experten ortstreu. Dort legen sie dann auch ihre Eier ab. Diese können dann durch Attrappen ersetzt und so die Taubenpopulation reguliert werden. Zudem setzten die Tauben ihren Kot hauptsächlich im Taubenhaus ab. Dort kann der Taubenkot dann regelmäßig entsorgt werden. Die Tiere sind nach Expertenmeinung durch das artgerechte Füttern gesünder und widerstandsfähiger gegen Krankheiten und können gegebenenfalls tierärztlich betreut werden.

Problem Taubenkot in Ulm gärt schon viele Jahre

Wegen der Beschwerden von Bürgerinnen und Bürger über den Taubenkot in der Stadt hatten sich auch die Ulmer Rathaus-Fraktionen immer wieder an die Stadtverwaltung gewandt.

Martin Ansbacher (SPD) forderte bereits vor seiner Zeit als Oberbürgermeister in Ulm in einem Brandbrief an seinen Vorgänger Gunter Czisch "eine baldige Lösung des Problems". Später gab es einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen für Taubenhäuser.