Tauben und ihre Hinterlassenschaften sorgen in der Biberacher Innenstadt seit Jahren für Ärger. Bussarde sollen die Vögel ab Montag auf natürliche Art und Weise zum Abzug bewegen.

Bis zu zwölf Kilogramm Kot produziert eine Taube im Jahr. In der Innenstadt von Biberach sorgt das für starke Verschmutzungen an Häusern und auf öffentlichen Plätzen. Um das Problem und damit die Zahl der Tauben einzudämmen, hat die Stadtverwaltung jetzt einen Falkner beauftragt.

Am Montag geht es los: Über mehrere Monate sollen die drei Wüstenbussarde von Falkner Andreas Schmid aus Bermaring (Alb-Donau-Kreis) über der Stadt kreisen. Die Tauben sollen so den Eindruck bekommen, die Greifvögel hätten sich angesiedelt. Dabei wird der Falkner in unregelmäßigen Abständen und zu verschiedenen Tageszeiten in der Innenstadt zu sehen sein. "Für die Tauben soll nicht vorhersehbar sein, wann die Bussarde kommen", sagt Andreas Schmid. "So wie in der Natur auch."

Bussarde sollen Tauben nicht attackieren

Angreifen oder gar töten sollen die Bussarde die Tauben nicht; allein der Anblick der Greifvögel soll die Tauben dazu bringen, sich einen anderen Aufenthaltsort zu suchen. Und zwar dauerhaft. Diese Methode der Vergrämung sei die Natürlichste, sagt der Falkner. Bislang hatte die Verwaltung versucht, die Taubenpopulation mit einem Fütterungsverbot so klein wie möglich zu halten. Der Einsatz der Bussarde ist eine weitere Maßnahme, die laut Stadtverwaltung mit dem Veterinäramt abgestimmt ist.